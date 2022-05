Zlínský hokej přišel o miliony ve Sberbank, ve hře je udržení licence

Minimálně dočasně přišel o asi čtyři miliony korun. Měl je uložené ve Sberbank CZ, která je kvůli spojení s Ruskem v likvidaci. Peníze v hotovosti spolku scházejí, navíc se mu na konci dubna uzavřel hospodářský rok. A čeká ho audit. Město už kvůli potížím spolku odložilo schválení výběrových řízení na částečné opravy stadionu.

„Zimní stadion potřebuje rekonstrukci jako sůl. Když nevyšla velká rekonstrukce, hledají se jiná řešení. A teď do toho přišel válečný konflikt a spolku chybějí peníze na provoz,“ popsal předseda HC Berani Zlín Tomáš Valášek.

„Čekáme, jak to se Sberbank dopadne, jestli půjde do likvidace, nebo ji někdo koupí. Nejsme v tom sami a jsme připraveni i na tu variantu, že se to potáhne měsíce a roky. Možností řešení je víc, překlenovací úvěr a podobně,“ doplnil.

Spolek dostal přes dva miliony korun zpět přes pojistku, čtyři miliony mu však ve Sberbank uvázly. Teď jedná s městem i sponzory, jak dál. „Poslední možností je to, co nechceme, tedy přenést to na naše členy, což by pro ně byla obrovská zátěž,“ zmínil Valášek.

Pokud by se spolku nepodařilo tíživou situaci včas vyřešit, mohl by se dostat do úpadku. „Za mě by hrozilo, že by mohl spolek přijít o prvoligovou licenci, což je velký strašák,“ upozornil primátor Jiří Korec. „Spolek se může zrušit a založit nový. Ale když se to udělá, je otázka, jak se k novému spolku budou stavět dotační orgány, protože současné dotace získal současný spolek,“ naznačil.

Podle Valáška ale není odebrání licence ve hře. „Je ještě spousta manévrovacího prostoru. Sháníme peníze, kde se dá,“ sdělil.

Další možností je, že by spolek prodal část svého podílu ve společnosti s ručením omezeným Berani Zlín, která ho zastupuje v hokejové soutěži. Podíl v něm má i město a hlavní sponzor hokeje, stavební firma PSG. O tom se podle Valáška uvažuje bez ohledu na současné finanční potíže.

Město může vrátit stadion

Audit hospodaření společnosti se má dělat během léta. „Takže pokud spolek nějakým způsobem nezíská majetek nebo finanční příslib ve výši alespoň čtyř milionů korun, výsledek auditora bude, že na sebe bude muset vyhlásit insolvenci a skončit,“ obává se Korec.

Celou situaci je tak třeba vyřešit do června. I proto, aby se mohla v červenci připravit ledová plocha na nadcházející sezonu. Na to jsou potřeba peníze. „Připravovat led v létě je náročné, už kvůli nárůstu cen energií,“ připomněl Valášek. HC Berani Zlín také žádají po městu příspěvek dva miliony korun na energie, jež podražily.

Před časem spolek převedl zimní stadion na město, aby mohlo získat dotaci. Ve smlouvě je uvedeno, že pokud ji radnice nedostane, může ho vrátit zpátky. Tím by spolek získal aspoň nějaký majetek.

Zůstane jen u nutných oprav?

„Podle auditora stačí, aby na spolek červnové zastupitelstvo navedlo zpátky zimní stadion nebo něco jiného. Ale my musíme být velmi opatrní a jednat s péčí řádného hospodáře,“ připomněl Korec. „Když do spolku vložíme majetek, nebude mít záporný vlastní kapitál. Auditor tak řekne, že je životaschopný do budoucna. Ve spolku budou ale stále reálně chybět čtyři miliony,“ zdůraznil.

Město z výše popsaných důvodů stáhlo z posledního jednání rady dva materiály o vypsání výběrových řízení na částečnou opravu stadionu. Týkaly se střechy nebo sociálního zázemí. „Určitě budeme dělat nutné opravy. Otázkou je, jestli to budeme objednávat my a zimní stadion bude náš, nebo ho vrátíme spolku,“ řekl Korec.

Dosud schválené jsou stavební zásahy za 70 milionů korun. Město také uvažuje o první etapě dalších úprav za 200 milionů. Musí to však posvětit městská rada. „Můj předpoklad je, že to neprojde a zůstaneme jen u nutných oprav,“ poznamenal primátor.