Firmu Energoaqua nelze kvůli havárii na řece Bečvě trestat, potvrdil soud

Soud oznámil, že objektivně neshledal trestní odpovědnost společnosti. Se závěry okresního soudu se ztotožnil i olomoucký krajský soud. O stížnosti žalobce rozhodl ve středu v neveřejném jednání poté, co potvrdil zprošťující verdikt pro ředitele společnosti Oldřicha Havelku.

Nesouhlas žalobce s postupem soudu v případě společnosti samotné řešil ve středu krajský soud odděleně. „Stížnost státního zástupce proti rozhodnutí Okresního soudu ve Vsetíně byla zamítnuta, daná trestní věc tedy bude postoupena České inspekci životního prostředí jako přestupek, tak jak rozhodl okresní soud. Více v tuto chvíli není možné sdělit, neboť strany se s rozhodnutím dosud nemohly seznámit,“ řekl ve čtvrtek mluvčí krajského soudu Igor Krajdl.

Podle vsetínského soudu je viníkem ekologické havárie, při kterém byla podle znalců řeka Bečva otrávena vypuštěnými kyanidy, společnost Energoaqua. Ke stejnému závěru dospěl i krajský soud, když rozhodoval o vině ředitele společnosti Energoaqua Havelky. „Bylo prokázané, že ve firmě bylo takové množství kyanidu, které dostačovalo k otravě řeky. Na základě řady důkazů máme za to, že kyanidy unikly ze společnosti Energoaqua,“ uvedla soudkyně Michaela Burešová.

Společnost spravuje tovární areál bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm, kde zajišťuje i čištění odpadních vod. Z areálu vytékají přes 13 kilometrů dlouhým kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Podle obžaloby se znečištění do řeky v září 2020 dostalo právě tímto kanálem. Podle vsetínského soudu sice společnost nese zodpovědnost, vzhledem k tomu, že se však nepodařilo zjistit, co přesně se v podniku před otravou řeky stalo, nemůže být v tomto případě objektivně trestně odpovědná. Zavinění právnické osoby je totiž potřeba podle soudu odvíjet od zavinění jednající fyzické osoby.

Krajský soud ve středu zamítl také odvolání státního zástupce vůči zproštění ředitele společnosti Oldřicha Havelky. Podle soudu nebylo prokázáno, že obžalovaný jako fyzická osoba spáchal trestné činy, které mu byly kladeny za vinu. Havelka čelil obžalobě za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Původně mu hrozil rok až pět let vězení, firmě žalobce u okresního soudu navrhoval uložit peněžitý trest 21 milionů korun. Státní zástupce Libor Skácel novinářům po verdiktu řekl, že zváží mimořádný opravný prostředek.