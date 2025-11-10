Výstavba náplavky zatraktivní nábřeží u řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí

Autor:
  12:55
Valašské Meziříčí startuje s výstavbou Meziříčské náplavky, díky níž bude zpřístupněn pravý břeh Rožnovské Bečvy v centru města. Revitalizace se dočká i stávající tržnice pod silničním mostem, kde vzniknou nové prostory pro trhovce. Cílem je vytvořit místo určené k odpočinku a setkávání
Tržnici a krásenský břeh řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí čeká proměna.

Tržnici a krásenský břeh řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí čeká proměna. | foto: Vizualizace: Město Valašské Meziříčí

Tržnici a krásenský břeh řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí čeká proměna.
Tržnici a krásenský břeh řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí čeká proměna.
Tržnici a krásenský břeh řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí čeká proměna.
Hlavní most přes řeku Bečvu ve Valašském Meziříčí opravují silničáři od května,...
5 fotografií

„Naše město má obrovskou výhodu v tom, že přímo jeho centrem protéká řeka Bečva. Její potenciál však zůstával dlouho nevyužitý,“ uvedla místostarostka Yvona Wojaczková.

U náplavky budou umístěné pobytové schody vedoucí k Bečvě, zpevněné plochy či nové zeleň.

Náplavku plánuje Meziříčí budovat současně s opravou mostu přes Bečvu

„Projekt jsme připravovali ve spolupráci s Povodím Moravy tak, aby bylo možné například v případě hrozících povodní jednotlivé prvky demontovat a nedošlo k jejich poškození,“ podotkla Wojaczková.

Záměr je rozdělený do několika etap a nyní startuje na pravém břehu řeky v Krásně. Dotkne se prostoru mezi historickým mostem v ulici Mostní a silničním mostem na průtahu městem. Kvůli jeho opravě se práce musely posunout na později. V další fázi se chystá úprava nábřeží od mostu až po nově budované terasy pod zámkem Žerotínů.

Tržnici a krásenský břeh řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí čeká proměna.
Tržnici a krásenský břeh řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí čeká proměna.
Tržnici a krásenský břeh řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí čeká proměna.
Tržnici a krásenský břeh řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí čeká proměna.
5 fotografií

Projekt vychází z architektonické studie ateliéru Chybik+Kristof a má být dokončen v září 2026. Původně projektované náklady přes 60 milionů korun se radnici podařilo soutěží snížit na 45 milionů, navíc získala dotaci, která pokryje 85 procent nákladů.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V cihlovém Baťově svítí další bílá fasáda. Architekt čelí kritice, postup hájí

Opravená budova přístavby gymnázia v Otrokovicích září bílou barvou a neladí...

Vznikl ve 30. letech jako svobodárna, tedy bydlení pro svobodné a dospělé zaměstnance firmy Baťa. Objekt na rohu Školní ulice a třídy Spojenců ve čtvrti Baťov v Otrokovicích dnes slouží jako druhá...

Vědci vrátili tvář významné moravské šlechtičně Lukrecii Nekešové z Landeka

Antropoložka Eva Vaníčková z Moravského zemského muzea ukazuje portrét Lukrécie...

O bohaté majitelce hradu Lukova i dalších panství na Moravě Lukrecii Nekešové z Landeka, první manželce Albrechta z Valdštejna, se říkalo, že mnoho krásy nepobrala. Teprve nyní můžeme posoudit, zda...

Jediní odsouzení v kauze otrávené Bečvy. Hasič a úřednice dostali tresty za pochybení

Olomoucký krajský soud projednával odvolání v případu dvou obžalovaných ve...

Za ekologickou havárii na řece Bečvě ze září 2020 dnes olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Oba byli odsouzeni...

Stop baráži! Rivalové se spojili, ale vedení extraligy hlásí: Nátlak výsledek neovlivní

STOP BARÁŽI! Transparent zlínských fanoušků před utkáním se Vsetínem.

Dlouhodobě budí emoce. A herní systém hokejové extraligy v posledních dnech čelí také intenzivní kritice iniciativy Stop baráži!, jež bojuje za zavedení přímého postupu do nejvyšší soutěže. Proti...

Nejlevnější polední menu mají ve Zlíně. A bez smažáku to nejde, říká restauratér

Premium
Příprava meníček v restauraci Vlžan ve Zlíně. (listopad 2025)

Zlín drží nejlevnější polední menu mezi krajskými městy v Česku. Hospody rozšiřují nabídku obědů, hlavní jídlo a polévku nabízejí samostatně. Ve zlínské Restauraci Vyhlídka měli dříve na výběr ze...

Výstavba náplavky zatraktivní nábřeží u řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí

Tržnici a krásenský břeh řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí čeká proměna.

Valašské Meziříčí startuje s výstavbou Meziříčské náplavky, díky níž bude zpřístupněn pravý břeh Rožnovské Bečvy v centru města. Revitalizace se dočká i stávající tržnice pod silničním mostem, kde...

10. listopadu 2025  12:55

V obytné čtvrti na Zlínsku hořelo terénní auto, kvůli závadě na topení

U požáru osobního automobilu v Napajedlech na Zlínsku v sobotu zasahovali...

Požár osobního automobilu v Napajedlech na Zlínsku v sobotu likvidovali profesionální hasiči ze stanice Otrokovice spolu s dobrovolnou jednotkou z Napajedel. Podle vyšetřovatele byla příčinou vzniku...

10. listopadu 2025  9:50

Zlín hledá investora pro novou čtvrť pod halou. Z plánů vypadly kraj i muzeum

Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová moderní čtvrť včetně obchodů,...

Na městských pozemcích pod sportovní halou ve Zlíně má vyrůst nová čtvrť. Bude ji tvořit deset větších domů využitých převážně pro byty. S jednou budovou se tam počítalo pro muzeum veteránů rodiny...

9. listopadu 2025  10:15

Na co zírá mašinfíra: Po Baťově dráze z Otrokovic do Zlína

Souprava motorových vozů M131.1454 a M152.0486 spolku Kroměřížská dráha s...

S dnešním Mašinfírou se projedeme po takzvané Baťově dráze. Úsek mezi Otrokovicemi a Zlínem totiž využívali tisíce zaměstnanců Baťových závodů pro dopravu do práce, jako MHD vlastně slouží dodnes....

9. listopadu 2025

Zlín - Bohemians 0:1, Pražané se konečně dočkali vítězství, rozhodl Sakala

Fotbalisté Bohemians se radují z gólu Bensona Sakaly.

Sedm soutěžních zápasů v řadě nevyhráli, negativní sérii ale fotbalisté Bohemians ukončili na hřišti Zlína. V 15. ligovém kole ho přetlačili 1:0, tři body Pražanům vstřelil Sakala.

8. listopadu 2025  14:40,  aktualizováno  17:53

Hradec Kr. - Slovácko 4:0, trápení hostů pokračuje, dvěma góly se zaskvěl Slončík

Záložník Tom Slončík z Hradce Králové slaví svůj gól.

Ani po konci trenéra Jana Kameníka se fotbalisté Slovácka nezvedli, v patnáctém ligovém kole padli v Hradci Králové 0:4. Pilařovu trefu z úvodního poločasu posvětilo video, po pauze se dvakrát...

8. listopadu 2025  14:35,  aktualizováno  17:32

Vědci vrátili tvář významné moravské šlechtičně Lukrecii Nekešové z Landeka

Antropoložka Eva Vaníčková z Moravského zemského muzea ukazuje portrét Lukrécie...

O bohaté majitelce hradu Lukova i dalších panství na Moravě Lukrecii Nekešové z Landeka, první manželce Albrechta z Valdštejna, se říkalo, že mnoho krásy nepobrala. Teprve nyní můžeme posoudit, zda...

8. listopadu 2025  7:33

Šéf spolku za přímý postup: Baráž je neprostupná hráz, hokej ztrácí smysl

Robert Háp, předseda Spolku za přímý postup do Extraligy.

Zatímco většina hokejových fanoušků řeší góly a přestupy, Robert Háp má jiné téma: boj o férovost mezi nejvyššími ligami. Jako předseda Spolku za přímý postup do Extraligy vede tažení proti zdánlivě...

7. listopadu 2025  17:55

Kritizovaný gumárenský podnik v Otrokovicích se má začít stavět příští rok

V Otrokovicích má vyrůst nový závod společnosti Wobo NV na zpracování pryže.

V srpnu získat stavební povolení a v září nebo říjnu začít stavět. Takový byl záměr belgického investora, který plánuje výstavbu podniku na zpracování pryže v Otrokovicích. Plány ale musel...

7. listopadu 2025  15:25

Čeští trenéři u reprezentace Paláta motivují. Mám větší šanci zaujmout, tvrdí

Házenkáři Zubří neměli s Izmirem slitování, 12 gólů dal Dušan Palát.

Dva starty za národní tým, dvě vítězství. Dušan Palát má v házenkářské reprezentaci po říjnové výhře v přípravném zápase v Polsku stoprocentní bilanci. Další by si chtěla 24letá spojka připsat na...

7. listopadu 2025  13:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Marilyn Manson dorazí na Masters of Rock. Festival čeká největší bizár v historii

Marilyn Manson na koncertu v Chicagu. (listopad 2025)

Celosvětově prodal přes 50 milionů nahrávek, jeho písně na streamovacích platformách mají stamiliony poslechů a od přelomu tisíciletí patří k nejvýraznějším postavám rockové scény. Marilyn Manson je...

7. listopadu 2025  11:53

Silnice mezi Lukovem a Fryštákem je uzavřená, řidiči ji objíždí kolem zoo

Silničáři se se stavbou dálnice D49 přiblížili k hlavní cestě mezi Zlínem a...

Dopravní komplikace způsobuje uzavření frekventované cesty mezi Lukovem a Fryštákem na Zlínsku. Silničáři ji opravují, protože ji poškodila těžká technika v souvislosti s výstavbou dálnice D49....

7. listopadu 2025  8:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.