Havárie na Bečvě byl šok, popsali lidé z firmy, která pracuje s kyanidy

Společnost Liss, která se zabývá povrchovou úpravou kovů, posílala odpadní vodu s obsahem kyanidů k vyčištění do firmy Energoaqua. Ta je kvůli ekologické havárii z 20. září 2020 i se svým ředitelem Oldřichem Havelkou obžalovaná.

Místopředseda správní rady firmy Liss Robert Lovecký u soudu vylíčil, že havárie znamenala pro podnik šok. „Vzhledem k tomu, že s kyanidy nakládáme, jsme byli v kauze zainteresovaní. Bylo to velmi nepříjemné,“ řekl Lovecký, který ve firmě pracuje už od začátku devadesátých let a fungování čističky odpadních vod v areálu Tesly podle něj bylo vždy velmi kvalitní, co se týče vyškoleného personálu i technologií.

V roce 2020 poslala firma Liss k vyčištění celkem 140 kontejnerů s odpadními vodami obsahujícími kyanidy. „Fungovalo to tak, že odpadní vody s obsahem kyanidu jsme čerpali do převozních kontejnerů. Pro ty si jezdili zástupci firmy Energoaqua vysokozdvižným vozíkem,“ vylíčil Lovecký. Žádná voda s kyanidy se tedy nevypouštěla do podzemní kanalizace.

Nebezpečnou látku společnost používá při výrobě do galvanických lázní. V odpadních vodách už kyanid není v tak vysoké koncentraci. V roce 2019 měla firma spotřebu asi 350 kilogramů kyanidu draselného za rok, v roce 2020 se v důsledku covidu a omezení výroby snížila na méně než polovinu.

„Chtěl jsem mít čisté svědomí“

Technolog Lissu Vít Kašpárek u soudu uvedl, že se o havárii dozvěděl z médií. Hned poté se vydal zkontrolovat stav kyanidů v uzamčeném skladu, kde bylo všechno v pořádku. „Jako rybář jsem chtěl mít čisté svědomí. Fyzický stav kyanidu odpovídal.“

Oba svědci vypověděli, že po havárii jim firma Energoaqua vypověděla smlouvu s tím, že bude nutné udělat revizi jímek. „Mrzelo mě to, ale ta hysterie byla po havárii veliká, takže jsem to chápal,“ zmínil Lovecký. Firma si dnes odpadní vodu s obsahem kyanidů čistí ve vlastní zrekonstruované čističce a dále ji odváží do otrokovické společnosti Toma.

Podle státního zástupce Jiřího Sachra způsobila Energoaqua znečištění Bečvy jedovatými kyanidy a šestimocným chromem minimálně na 37 kilometrech řeky. Zmocněnec firmy Vladimír Kurka i ředitel Havelka vinu v kauze odmítli. Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozí Havelkovi až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest.

Energoaqua má mimo jiné v rožnovském továrním areálu na starosti čištění odpadních vod. Odcházejí odtud kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Právě tímto kanálem se podle Sachra kyanidy a šestimocný chrom do řeky dostaly.

Obžaloba uvádí, že to mělo za důsledek masivní úhyn více než 39 tun ryb. Otrava zasáhla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov, podle odborníků tam jedovaté látky poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy.

Soudní proces má letos nařízených 39 jednacích dnů a potrvá minimálně do konce letošního roku. Pokračovat bude příští středu výslechem dalších svědků.