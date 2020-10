Do řeky Bečvy se opět dostaly neznámé chemikálie, hasiči odebírají vzorky

14:30

Do řeky Bečvy se opět dostaly neznámé chemikálie, o problému informovalo město Valašské Meziříčí na svém Facebooku. Hasiči důrazně nedoporučují veřejnosti až do odvolání vstup do řeky Bečvy, ani koupání zvířat či jakýkoliv odběr vody od mostu do místní části Juřinka směrem dále po toku řeky.