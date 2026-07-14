Kvůli tomu se odkládá i zahájení stavebních prací, na něž mělo dojít už letos v létě. Kroměříž nyní počítá s tím, že investici bude moci spustit až vedení města vzešlé z podzimních komunálních voleb, dojde na ni tedy v příštím roce.
Rada města schválila novou architektonickou studii budoucí podoby interiéru bazénu a současně vyhlásila veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace.
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Nový projektant bude muset navázat na již dokončenou rekonstrukci vnější části objektu a respektovat její technické řešení.
„Předchozí společnost nedodržovala smlouvu, proto jsme ji vypověděli,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO). „Nejde ale jen o opakování původní zakázky. Nové zadání vychází z nové studie, počítá s vyšším investičním rámcem a zpřísňuje požadavky na projektanta i jeho zkušenosti,“ dodal.
Původně měl být projekt hotový už loni v listopadu a rekonstrukce interiéru měla začít během letošního léta. Změna projektanta však celý harmonogram posunula o několik měsíců.
Odklad má podle města i jednu praktickou výhodu. „Otevřela se možnost pro základní školy, aby během letošního roku realizovaly všechny plavecké kurzy,“ podotkl místostarosta Karel Holík (ČSSD).
Nová studie počítá s kompletní proměnou vnitřních prostor. Vymění se obklady, podlahy, rozvody i šatny, jinak bude uspořádán vstup pro návštěvníky a změn se dočká zázemí plaveckého oddílu.
Přestěhuje se posilovna a přibudou wellness prvky i další vodní atrakce, které mají zatraktivnit vodní areál pro rodiny či rekreační návštěvníky.
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Rekonstrukce interiéru naváže na rozsáhlou obnovu vnější části budovy z let 2024 a 2025. Stavba za 85 milionů korun zahrnovala zateplení objektu, výměnu oken a dveří, rekonstrukci střechy, nové vstupní prostory, vzduchotechniku či instalaci fotovoltaické elektrárny.
Kolem 35 milionů korun pokryla eurodotace. Loni město dokončilo úpravu předprostoru bazénu, přibyly nové chodníky, parkovací místa, veřejné osvětlení i zeleň.