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Kroměříž hledá nového projektanta, rekonstrukce bazénu má začít příští rok

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  9:15

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Oprava plaveckého bazénu v Kroměříži se natahuje vinou nepříznivého počasí. (květen 2025) | foto: Město Kroměříž

Dlouho plánovaná rekonstrukce interiéru krytého plaveckého bazénu v Obvodové ulici v Kroměříži má začít v příštím roce. Odhadované náklady jsou přibližně 180 milionů korun bez DPH, pomoci by mohla dotace od státu. Město muselo ukončit spolupráci s původním projektantem, který podle radnice nedodržoval smluvní podmínky, a nyní musí hledat nového.

Kvůli tomu se odkládá i zahájení stavebních prací, na něž mělo dojít už letos v létě. Kroměříž nyní počítá s tím, že investici bude moci spustit až vedení města vzešlé z podzimních komunálních voleb, dojde na ni tedy v příštím roce.

Rada města schválila novou architektonickou studii budoucí podoby interiéru bazénu a současně vyhlásila veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace.

Kroměříž odkládá opravu bazénu. Projektant neodevzdal práci, město hledá nového

Nový projektant bude muset navázat na již dokončenou rekonstrukci vnější části objektu a respektovat její technické řešení.

„Předchozí společnost nedodržovala smlouvu, proto jsme ji vypověděli,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO). „Nejde ale jen o opakování původní zakázky. Nové zadání vychází z nové studie, počítá s vyšším investičním rámcem a zpřísňuje požadavky na projektanta i jeho zkušenosti,“ dodal.

Oprava plaveckého bazénu v Kroměříži se natahuje vinou nepříznivého počasí. (květen 2025)
Opravená fasáda a okolí kroměřížského krytého plaveckého areálu. (listopad 2025)
První zpoždění opravy plaveckého bazénu v Kroměříži způsobil nález azbestu v původní stavbě.(květen 2025)
Další osud plaveckého bazénu v Kroměříži je jedním z volebních témat (září 2022)
4 fotografie

Původně měl být projekt hotový už loni v listopadu a rekonstrukce interiéru měla začít během letošního léta. Změna projektanta však celý harmonogram posunula o několik měsíců.

Odklad má podle města i jednu praktickou výhodu. „Otevřela se možnost pro základní školy, aby během letošního roku realizovaly všechny plavecké kurzy,“ podotkl místostarosta Karel Holík (ČSSD).

Nová studie počítá s kompletní proměnou vnitřních prostor. Vymění se obklady, podlahy, rozvody i šatny, jinak bude uspořádán vstup pro návštěvníky a změn se dočká zázemí plaveckého oddílu.

Přestěhuje se posilovna a přibudou wellness prvky i další vodní atrakce, které mají zatraktivnit vodní areál pro rodiny či rekreační návštěvníky.

Kroměříž otevře krytý bazén až v květnu. Stavbaři musejí odstranit azbest

Rekonstrukce interiéru naváže na rozsáhlou obnovu vnější části budovy z let 2024 a 2025. Stavba za 85 milionů korun zahrnovala zateplení objektu, výměnu oken a dveří, rekonstrukci střechy, nové vstupní prostory, vzduchotechniku či instalaci fotovoltaické elektrárny.

Kolem 35 milionů korun pokryla eurodotace. Loni město dokončilo úpravu předprostoru bazénu, přibyly nové chodníky, parkovací místa, veřejné osvětlení i zeleň.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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