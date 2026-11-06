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V Kroměříži roste nové přístaviště, je součástí projektu prodloužení Baťova kanálu

Milan Libiger
  15:38
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Přístaviště na řece Moravě na Erbenově nábřeží je první stavbou zastřešujícího...

Přístaviště na řece Moravě na Erbenově nábřeží je první stavbou zastřešujícího projektu prodloužení Baťova kanálu do Kroměříže. (6. listopad 2026) | foto: Ředitelství vodních cest ČR

Plánovaná podoba bazénového přístaviště v Kroměříži. Má vzniknout před městem a...
Další menší přístav má vzniknout přímo v Kroměříži, u Erbenova nábřeží, bude...
Další menší přístav má vzniknout přímo v Kroměříži, u Erbenova nábřeží, bude...
Plánovaná podoba jezu s plavební komorou v Bělově
7 fotografií
Nové přístaviště pro rekreační plavidla začalo vznikat v Kroměříži na Erbenově nábřeží. Kotvit u něho bude moci devět malých lodí. Hotové má být v červnu příštího roku. Stát bude zhruba 50 milionů korun bez DPH. Dosud na řece poblíž centra fungovalo mobilní molo pro jedno plavidlo.

„Přístaviště je první stavbou zastřešujícího projektu prodloužení Baťova kanálu do Kroměříže,“ přiblížil šéf Ředitelství vodních cest (ŘVC) Lubomír Fojtů.

„Po loňském prodloužení vodní cesty do Hodonína pracujeme na jejím druhém konci na napojení také této části Moravy. Klíčovým krokem pro splavnění bude vybudování plavební komory Bělov. Koncové přístaviště v Kroměříži začínáme budovat v předstihu, aby se příští sezonu zkvalitnily podmínky pro plavbu.“

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Město postup vítá, protože zvýší komfort plavby. „A je to důležitý krok pro rozvoj cestovního ruchu ve městě, na který bude, jak pevně doufáme, v dalších letech navazovat stavba přístavu,“ poznamenal místostarosta Pavel Motyčka.

Nové přístaviště bude tvořit přístavní hrana dlouhá 60 metrů a široká 2,5 metru. Čtyři výškové úrovně usnadní přístup k lodím různých velikostí a za různých výšek hladiny. Bezbariérový přístup z cyklostezky zajistí přes 70 metrů dlouhá rampa.

Přístav je zatím jen na papíře

Součástí přístaviště budou pacholata a vyvazovací tyče, žebříky, plavební značení, záchranný kruh a informační systém. Dno Moravy se v místě upraví na minimální plavební hloubku 1,5 metru. Stání u přístaviště bude bezplatné, za poplatek bude k dispozici připojení k elektrické energii.

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Kvůli stavebním pracím bude za měsíc uzavřena sousední cyklostezka, jejíž náhradní trasa povede přilehlými ulicemi. Pokud jde o přístav, rozběhly se práce na projektové dokumentaci.

„Realizace je závislá také na dosažení povolení stavby plavební komory Bělov, která napojí vodní cestu v Kroměříži na Baťův kanál. Zatím očekáváme dosažení povolení a zahájení stavby plavební komory v roce 2028,“ nastínil mluvčí ŘVC Jan Bukovský.

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Výstavba přístavu za 200 milionů korun by následovala o rok později, aby bylo vše v roce 2030 hotovo.

Přístav má vzniknout za železničním mostem na pravém břehu Moravy. Z řeky se lodě dostanou kanálem do „bazénu“, kde má kotvit padesát menších plavidel. Bude tam servisní centrum umožňující čerpání pohonných hmot, doplnění pitné vody či odevzdání odpadu. Také parkoviště a hygienické zázemí.

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