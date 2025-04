Aktivisté s připomínkami neuspěli, přístav na Baťově kanálu se může začít stavět

Aktivisté neuspěli s připomínkami proti povolení k zásahu do území s chráněnými živočichy, k němuž Ředitelství vodních cest (ŘVC) získalo výjimku. Původně ji vydal zlínský krajský úřad a po připomínkách aktivistů ji potvrdilo ministerstvo životního prostředí.

V lokalitě žije dvanáct chráněných živočichů, kteří by mohli být výstavbou ohrožení. Například užovka, ještěrka nebo rosnička.

„Výjimku jsme získali, takže můžeme pokračovat v přípravě,“ sdělil mluvčí ŘVC Jan Bukovský. „Půjdeme do povolení stavby. Zatím je předpoklad takový, že ji chceme mít povolenu letos a na konci roku bychom ji zahájili,“ doplnil.

To ovšem jen tehdy, když se aktivisté proti stavebnímu povolení neodvolají, což se může stát. Při projednávání výjimky totiž namítali několik věcí. Nejvíce pak to, že výstavba přístaviště za zhruba 200 milionů korun není ve veřejném zájmu, jak ŘVC uvádí.

Funguje rekreační plavba jen díky dotacím?

Podle předsedy spolku Děti Země Miroslava Patrika není rekreační plavba na Baťově kanálu ekonomicky efektivní, protože výstavbu přístavů a dalšího zázemí včetně provozu zajišťují státní, krajské a obecní peníze.

„Stručně řečeno, bez vysokých veřejných dotací by se plavba pro zábavu asi výrazně omezila,“ myslí si Patrik.

ŘVC i města na řece investici naopak vítají, protože podle nich pomůže turistickému ruchu a tím pádem také zaměstnanosti. Připomínky spolků považují za obstrukci.

„My tento projekt podporujeme. Jsem biolog a přírodě bych nikdy nechtěl škodit. Člověk žije v krajině, ale musíme taky myslet na rozvoj služeb a aktivit, které s lidským životem souvisejí,“ prohlásil opakovaně starosta Starého Města Martin Zábranský.

„Baťův kanál, ale i síť cyklotras s ním spojených přivádějí na Uherskohradišťsko nezanedbatelné procento turistů,“ poznamenal starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Přístav má vzniknout za železničním mostem na pravém břehu Moravy. Z řeky se lodě dostanou kanálem do nového „bazénu“, kde by mohlo kotvit padesát menších plavidel. Bude tam i potřebné zázemí: servisní centrum umožňující čerpání pohonných hmot, doplnění pitné vody či odevzdání odpadu. K tomu parkoviště pro více než třicet aut a provozní budova s hygienickým zázemím.

Na vjezdu do přístavu budou protipovodňová vrata, takže v případě velké vody bude sloužit i jako ochrana pro plavidla. Pokud se ŘVC podaří letos stavbu zahájit, mohly by první lodě v přístavu kotvit v letní sezoně 2027.

Vodní cesta má vést až do Kroměříže

Ve Zlínském kraji stát plánuje také další důležité investice v souvislosti s Baťovým kanálem. Připravuje například plavební komoru na Bělovském jezu u Otrokovic, díky čemuž by se vodní cesta prodloužila až do Kroměříže, kde by vnikla dvě nová přístaviště. Začít stavět by se mohlo na konci příštího roku nebo během roku 2027.

ŘVC musí nejdříve získat výjimku k zásahu do území s chráněnými živočichy, pak stavební povolení. O to chce zažádat letos.

„Pak bude záležet na tom, jak rychle bude probíhat jeho vyřizování. Počítáme, že v příštím roce bychom ho měli získat,“ odhadl Bukovský. Kromě plavební komory se bude na Bělovském jezu budovat rybochod, jehož povolování může být složitější.

ŘVC ho stavět původně nechtělo. Bude to však muset udělat, protože to i na základě připomínek ekologických spolků vyplynulo ze závěrů řízení EIA, v němž se posuzují dopady staveb na životní prostředí. Pokud se spolky odvolají proti výjimce k zásahu do území chráněných živočichů nebo proti stavebnímu povolení, může se začátek výstavby také oddálit.

V Kroměříži budou dva přístavy

Kromě plavební komory na Bělovském jezu se počítá i s výstavbou bazénového přístaviště před Kroměříží pro osmdesát lodí za 230 milionů korun. Má tam být rovněž půjčovna lodí či kol, restaurace, čerpací stanice pro lodě, sjezd pro vytahování a spouštění lodí, případně jeřáb pro vytahování plavidel na břeh.

Další menší přístav má vzniknout přímo v Kroměříži u Erbenova nábřeží. Stát bude 20 milionů korun a kotvit u něho bude moci osm plavidel. Přístavy zaplatí stát, navazující investice Kroměříž. K tomu, aby se mohlo stavět, je ale ještě potřeba změna územního plánu města, která se řeší.

ŘVC také už zahájilo stavbu doplnění současného zázemí přístavu Strážnice na Baťově kanále. Vznikne tam nové infocentrum a prostory pro správce přístavu. Od příštího roku tam bude zavedena trvalá správa, aby byl zejména v hlavní turistické sezoně provoz lodí plynulý.

„V roce 2024 do přístaviště zavítalo více než 700 lodí a potvrdilo pozici nejnavštěvovanějšího přístaviště,“ dodal ředitel ŘVC Lubomír Fojtů.