Letní sezona na Baťově kanále bude letos delší, na údržbu bude méně času

Baťův kanál se prodlouží do Hodonína Téměř čtvrtstoletí dlouhá příprava prodloužení Baťova kanálu ze Sudoměřic a slovenské Skalice do Hodonína se blíží do finále. Ředitelství vodních cest dokončuje dokumentaci pro zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele a plánuje se stavbou začít ještě letos. Hotovo má být před zahájením plavební sezony v roce 2023. Náklady činí 234 milionů korun. V budoucnu je v plánu také prodloužení z Otrokovic do Kroměříže.