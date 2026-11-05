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Třídění a odvoz sutin z 34. budovy bude trvat do března. Cream vybral firmu

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  11:14
Demolice 34. budovy po týdenní přestávce pokračuje. Torzo má být zbourané do...

Demolice 34. budovy po týdenní přestávce pokračuje. Torzo má být zbourané do konce týdne. (8. září 2026) | foto: MAFRA

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Společnost Cream vybrala firmu, která zajistí třídění, zpracování a odvoz stavební suti z bývalé 34. budovy v Baťově areálu ve Zlíně. Obrovské hromady materiálu zpracuje společnost Peroutka DopStav. Cream požádal stavební úřad o prodloužení termínu likvidace, který by měl skončit 15. prosince.

„S ohledem na rozsah a technologickou náročnost prací dodavatel předpokládá dokončení zpracování a odvozu suti v březnu 2027,“ vysvětlil mluvčí Creamu Marcel Schmidt.

Výběrové řízení na dodavatele vyhrála ostravská společnost Peroutka DopStav, která zajistí kompletní realizaci zakázky. Při výběru byly důležité nejen potřebných certifikací, technické vybavení a odborné zázemí, ale také zkušenosti s projekty obdobného rozsahu.

VIDEO: Zbytek budovy 34 se při demolici sám zhroutil, kolaps zachytila kamera

„Hlavní prioritou bude opětovné využití materiálu. Přímo na místě bude probíhat třídění betonu, cihelného materiálu, kovů, plastů a dalšího odpadu. Beton bude následně rozdrcen a vytříděný materiál postupně odvážen převážně nákladními automobily,“ přiblížil Schmidt.

U vybraných druhů odpadu dodavatel zvažuje také možnost železniční přepravy. V tomto týdnu byla podepsána smlouva a celý prostor byl předán dodavateli, který nyní zahájí přípravné práce.

10. září 2026
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