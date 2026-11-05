„S ohledem na rozsah a technologickou náročnost prací dodavatel předpokládá dokončení zpracování a odvozu suti v březnu 2027,“ vysvětlil mluvčí Creamu Marcel Schmidt.
Výběrové řízení na dodavatele vyhrála ostravská společnost Peroutka DopStav, která zajistí kompletní realizaci zakázky. Při výběru byly důležité nejen potřebných certifikací, technické vybavení a odborné zázemí, ale také zkušenosti s projekty obdobného rozsahu.
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„Hlavní prioritou bude opětovné využití materiálu. Přímo na místě bude probíhat třídění betonu, cihelného materiálu, kovů, plastů a dalšího odpadu. Beton bude následně rozdrcen a vytříděný materiál postupně odvážen převážně nákladními automobily,“ přiblížil Schmidt.
U vybraných druhů odpadu dodavatel zvažuje také možnost železniční přepravy. V tomto týdnu byla podepsána smlouva a celý prostor byl předán dodavateli, který nyní zahájí přípravné práce.
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10. září 2026