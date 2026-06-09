„Postupně scelujeme celý areál, abychom jej mohli ještě lépe rozvíjet. Chceme tady dlouhodobě vytvářet kvalitní zázemí pro naše organizace i pro podnikatele a inovativní firmy,“ přiblížil náměstek hejtmana pro finance, majetek a rozvoj podnikání David Vychytil.
„Je to strategická lokalita, kde dává smysl, aby tyto aktivity byly soustředěné na jednom místě,“ doplnil.
Ve 23. budově sídlí krajské Technologické inovační centrum, jež pomáhá firmám či začínajícím podnikatelům, v přízemí fungují restaurace a kavárna. Náplň by se měnit neměla.
Podle hejtmana Radima Holiše může kraj budovu funkčně propojit se sousední 22., kterou z větší části využívají jeho odbory a instituce. A naznačil i další možné změny.
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„Jednáme s finančním úřadem o vystěhování z mrakodrapu, kde dnes zabírá více než šest pater. Pokud se to podaří, můžeme tam přesunout naše úředníky a instituce, kteří dnes sídlí ve zmiňovaných objektech 22, 23 a budově 15,“ řekl Holiš. „Volné prostory bychom pak nabídli firmám, nebo Univerzitě Tomáše Bati.“
Vstupní bránu přestaví do moderní podoby
Kraj chce proměnit rovněž 1. budovu, jež slouží jako vstupní brána do areálu. Oslovil ho soukromý investor, který ji hodlá přestavět do moderní podoby. Musí se však ještě dohodnout se všemi spolumajiteli objektu.
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Rozšíření čeká parkovací dům vedle mrakodrapu. Nyní má 298 míst, k nimž přibude 38 nových a šest pro elektromobily s možnosti dobíjení. Práce mají skončit na začátku příštího roku.
Parkovací dům se rozšíří směrem ke třídě Tomáše Bati, kde je dnes trávník. Jeho nejvyšší otevřené patro zakryjí solární panely. Energii využije parkovací dům i mrakodrap a znamenat by to mělo úspory až 700 tisíc korun ročně.
Modernizace a rozšíření kamerového systému v parkovacím domě částečně omezí jeho kapacitu. Krátkodobě může být uzavřený celý.
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„Návštěvníci mohou využít také devět parkovacích míst v nedaleké Desáté ulici, kde lze s použitím parkovacích hodin nechat auto stát hodinu zdarma,“ sdělila ředitelka krajského úřadu Jitka Hlavačková.
Kraj bude rovněž jednat se zlínským magistrátem o převedení chodníků a silnic ve východní části areálu do jeho vlastnictví.
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