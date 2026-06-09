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Zlínský kraj sceluje baťovský areál. Od města kupuje 23. budovu, zvětší parkoviště

Milan Libiger
  8:59
Budova číslo 23 ve zlínském baťovském areálu mění majitele. Město Zlín ji za 146 milionů korun prodává Zlínskému kraji, který vlastní ve východní části areálu více objektů, včetně sousední 22. a 21. budovy.
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Budova číslo 23 ve zlínském baťovském areálu mění majitele. Město Zlín ji za 146 milionů korun prodává Zlínskému kraji. (22. května 2026) | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

„Postupně scelujeme celý areál, abychom jej mohli ještě lépe rozvíjet. Chceme tady dlouhodobě vytvářet kvalitní zázemí pro naše organizace i pro podnikatele a inovativní firmy,“ přiblížil náměstek hejtmana pro finance, majetek a rozvoj podnikání David Vychytil.

Budova číslo 23 ve zlínském baťovském areálu mění majitele. Město Zlín ji za 146 milionů korun prodává Zlínskému kraji. (22. května 2026)

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„Je to strategická lokalita, kde dává smysl, aby tyto aktivity byly soustředěné na jednom místě,“ doplnil.

Ve 23. budově sídlí krajské Technologické inovační centrum, jež pomáhá firmám či začínajícím podnikatelům, v přízemí fungují restaurace a kavárna. Náplň by se měnit neměla.

Podle hejtmana Radima Holiše může kraj budovu funkčně propojit se sousední 22., kterou z větší části využívají jeho odbory a instituce. A naznačil i další možné změny.

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„Jednáme s finančním úřadem o vystěhování z mrakodrapu, kde dnes zabírá více než šest pater. Pokud se to podaří, můžeme tam přesunout naše úředníky a instituce, kteří dnes sídlí ve zmiňovaných objektech 22, 23 a budově 15,“ řekl Holiš. „Volné prostory bychom pak nabídli firmám, nebo Univerzitě Tomáše Bati.“

Vstupní bránu přestaví do moderní podoby

Kraj chce proměnit rovněž 1. budovu, jež slouží jako vstupní brána do areálu. Oslovil ho soukromý investor, který ji hodlá přestavět do moderní podoby. Musí se však ještě dohodnout se všemi spolumajiteli objektu.

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Rozšíření čeká parkovací dům vedle mrakodrapu. Nyní má 298 míst, k nimž přibude 38 nových a šest pro elektromobily s možnosti dobíjení. Práce mají skončit na začátku příštího roku.

Parkovací dům se rozšíří směrem ke třídě Tomáše Bati, kde je dnes trávník. Jeho nejvyšší otevřené patro zakryjí solární panely. Energii využije parkovací dům i mrakodrap a znamenat by to mělo úspory až 700 tisíc korun ročně.

Modernizace a rozšíření kamerového systému v parkovacím domě částečně omezí jeho kapacitu. Krátkodobě může být uzavřený celý.

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„Návštěvníci mohou využít také devět parkovacích míst v nedaleké Desáté ulici, kde lze s použitím parkovacích hodin nechat auto stát hodinu zdarma,“ sdělila ředitelka krajského úřadu Jitka Hlavačková.

Kraj bude rovněž jednat se zlínským magistrátem o převedení chodníků a silnic ve východní části areálu do jeho vlastnictví.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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