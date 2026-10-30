„Jakmile hodnoticí komise vybere konkrétního uchazeče na zhotovitele stavby, poběží lhůta pro podání námitek. Teprve po ukončení této zákonné lhůty budeme výběr podrobněji komentovat,“ sdělila mluvčí Baťovy nemocnice Dana Lipovská.
Už teď je ale jasné, že stavba nového gynekologicko-porodnického pavilonu bude dohromady stát minimálně 2,33 miliardy bez DPH.
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Podle portálu veřejných zakázek a zpřístupněných informací dostala nemocnice v soutěži na zhotovitele stavby čtyři nabídky. Nejvyšší je ve výši 2,36 miliardy, další je o 20 milionů nižší, další je ve výši dvě miliardy a nejnižší v hodnotě 1,88 miliardy bez daně. Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší nabídkou je téměř půl miliardy.
Předpokládaná hodnota stavby uvedená ve veřejné zakázce přitom byla 1,76 miliardy. A v této souvislosti nemocnice v zadávacích podmínkách soutěže předem upozornila, že navýšení ceny nepředpokládá a také že zakázku může kvůli vyšší nabídnuté ceně zrušit.
Rozhodnutí je na hodnoticí komisi, ale své si k tomu řekne i Zlínský kraj, který je z větší části investorem stavby.
Nový pavilon má sloužit od roku 2029
„Mám radost, že se sešly čtyři nabídky. To ukazuje, že o zakázku je zájem. Překročení ceny budeme vyhodnocovat, musíme se poradit i na radě, zda je to cena, kterou bychom akceptovali, nebo ne,“ zhodnotil hejtman Radim Holiš, který má zdravotnictví ve své kompetenci.
„Musíme diskutovat o tom, zda jsme schopni najít peníze o něco vyšší, než jsme předpokládali. Vidíme ale, že se ceny materiálů opakovaně zvyšují, pro stavařinu je to těžké období.“
V prosinci by chtěl aktualizovat smlouvu s nemocnicí na dorovnávací platbu, protože cena se oproti roku 2024, kdy byla smlouva sepsána, změnila.
K ceně stavby je přitom potřeba přičíst i náklady na správce stavby, který už je vybraný a jehož práce bude stát 45 milionů. Během stavebních prací bude mít na starost technickou kontrolu stavby, technickou asistenci, stavební dozor a bezpečnost a zdraví. Veřejnou zakázku vyhrálo konsorcium firem Safety Pro, JE Group a Visor Property.
Kdo postaví nový pavilon, by mohlo být jasné do několika měsíců. Komise by se při výběru měla řídit podmínkami v zadávacím řízení, což znamená, že by měla vybrat ekonomicky nejvýhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.
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Se zahájením stavby se počítá v příštím roce, v roce 2029 by měl být pavilon hotový. Bude mít pět nadzemních podlaží. Součástí bude porodnice, gynekologie s operačními sály a jednodenní chirurgií, oddělení neonatologie a oddělení ORL. Do přízemí budou umístěny ambulance a vzdělávací prostory, v podzemí se počítá s parkovištěm a technickým zázemím.
Nemocnice vyhlásila zakázku letos v únoru a několikrát prodlužovala lhůtu pro podání nabídek. Zájemci totiž průběžně zaslali stovky dotazů a žádostí o upřesnění informací. Projektovou dokumentaci, která byla součástí zadávacích podmínek soutěže, zpracovalo sdružení firem Domy a Jika CZ. Jde o téměř totožné sdružení firem jako u projektu gynekologicko-porodnické kliniky ve Fakultní nemocnici Brno, která v létě zastavila výstavbu kvůli závažným chybám v projektu.
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Soutěží se zabýval i zdravotní výbor Zlínského kraje.
„Zajímali jsme se o to a dostali od ekonomického náměstka naší nemocnice informaci, že zakázka je podrobně specifikována a sledována. Požadovali jsme také podrobné informace o firmě, která projekt vypracovala. Chceme je mít k dispozici do krajského zasedání v prosinci. Nikdo nám zatím nebyl schopen říci, zda tady mohou být problémy se statikou v projektu podobně jako v Brně,“ přiblížil krajský zastupitel a člen výboru Lubomír Nečas.
Hejtman Holiš ale připomněl, že soutěž kromě jiného hlídá Transparency International. „Garantujeme kvalitu projektové dokumentace také tím, že náš tým za to má plnou zodpovědnost a dodavatelé také podali nabídky, což znamená, že neshledali závažné důvody v projektu,“ upozornil Holiš.