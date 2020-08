Odborníci vybrali využití areálu zlínské nemocnice, u řeky má být náplavka

Vítězný návrh, který komise vybírala ze čtyř studií, ještě musí schválit radní Zlínského kraje i města Zlína. Teprve pak může vybraná architektonická kancelář zpracovat územní studii, která se stane podkladem pro následnou změnu územního plánu.

Urbanisté z P.P. Architects přišli s verzí, ve které řada současných nemocničních budov zůstává, získají však nové využití. Například gynekologicko-porodnické oddělení, budova ředitelství a krajské hygieny, nadzemní patrové parkoviště, sídlo krajské záchranky i budova lůžek dlouhodobě nemocných.

„Některé nemocniční objekty není možné do budoucna využít, například ty, kde jsou operační sály, interna a podobně. Ty, které zachováváme, mohou naopak dobře sloužit pro sociální péči a byla by škoda je bourat. Třeba porodní sály se dají změnit na rehabilitační centrum,“ zdůvodnil architekt Pavel Pekar.



Do budoucí nové městské čtvrti by tato kancelář přidala také další patrové parkoviště nad současným onkologickým pavilonem a ve stejné části také několik baťovských půldomků, do kterých by se nastěhovali vlastníci domků zbouraných kvůli obchvatu Zálešné. Právě tato zóna, kde by zůstaly cenné baťovské nemocniční budovy, by byla vhodná pro bydlení seniorů.

V další části architekti naplánovali náměstí a budovy pro bydlení i administrativu. Všechny etapy by v této variantě mohly být hotové do roku 2032.

Všechny návrhy pracovaly s výrazným propojením obyvatel s řekou Dřevnicí, která kolem areálu současné nemocnice protéká. Urbanisté z P.P. Architects dokonce břehy řeky rozšířili a vytvořili kolem ní náplavku s prostorem pro sezení, relaxaci, odpočinek.

„Vznikla by až v poslední fázi, ale je to moderní trend, který vidíme u všech evropských měst, kterými protéká řeka,“ vysvětlili zástupci P.P. Architects. „Také jsme tím rozšířili prostor pro zadržení vody v případě zvýšené hladiny.“



Pro zpracování studie budoucího využití areálu oslovil dvě kanceláře Zlínský kraj a dvě město Zlín. Své návrhy postupně představilo pražské studio Casua, brněnský Arch. Design, firma knesl kynčl architekti a zmíněný P.P. Architects.

V podmínkách zadání bylo, že v rámci dalšího využití areálu, kde do budoucna vznikne nová městská čtvrť, musí být zachována zelená plocha blízko hlavního vstupu do nemocnice a budovy krajské hygienické stanice a záchranky.

„Cílem je, aby po vyklizení posledního objektu staré nemocnice mohla neprodleně začít přestavba starého areálu na novou městskou čtvrť,“ připomněl hejtman Jiří Čunek.

Zlínský kraj si v této lokalitě ponechá pouze budovy LDN a porodnice, které bude chtít využít pro své sociální služby. O budovu, kde sídlí ředitelství nemocnice a současně krajská hygiena, má zájem stát, s tím, že krajská záchranka zůstane na svém místě.

„Zbývající část areálu prodáme městu Zlín, protože zde vznikne pro jeho občany nová městská čtvrť. Věřím, že o jeho využití do budoucna rozhodne tak, aby toto území bylo nadějí na bydlení pro mladé lidi, doplněné tolik potřebnou občanskou vybaveností,“ sdělil hejtman Čunek.