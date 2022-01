Jedna kost nahradila druhou. Lékaři ve Zlíně provedli unikátní operaci

Když si loni začátkem listopadu sedala Anna Ryšavá do auta, mířila do Brna za kamarádkou. Večer chtěly jít do divadla, jejich místa v hledišti ale zůstala prázdná. Žena místo toho skončila s vážnými mnohačetnými poraněními v nemocnici.

„Z vyšetřování vím, že mě smetl řidič, který vyjel z protisměru, v zatáčce riskantně předjížděl. Naštěstí pro mě mozek vytěsnil celou nehodu, dokonce i dny před ní,“ vyprávěla devětadvacetiletá žena z Dolního Němčí.

„Kromě dalších zranění jsem měla i otevřenou zlomeninu pravé nohy a o tu teď jde,“ dodala.

Dnes podstoupila ve zlínské Baťově nemocnici unikátní operaci, při které jí lékaři nahradili chybějící část holenní kosti. Využili přitom mikrochirurgický přenos, tedy stejnou metodu, která celosvětově proslavila českého chirurga Bohdana Pomahače. Ten ji aplikuje při transplantacích obličeje.

„Jde o zákrok, kdy se musí napojit cévy z nové tkáně na cévy stávající,“ vysvětlil neurochirurg zlínské nemocnice Michal Filip.

Žena počítala s tím, že jí lékaři vyjmou část lýtkové kosti ze zdravé nohy a nahradí jí chybějící kost holenní ve zraněné noze. Po otevření rány se ale rozhodli jinak.

„Ukázalo se, že můžeme použít lýtkovou kost ze zraněné nohy. Díky tomu se zkrátí čas operce a jedna noha zůstane netknutá, což hodně pomůže při rehabilitaci,“ popsal plastický chirurg Tomáš Kempný.

Operace trvala dlouhých osm hodin

I tak operace trvala zhruba osm hodin, kdyby pracovali podle plánu, byla by doba přibližně o hodinu a půl delší. „Lýtková kost není váhonosná, důležitá je ve spodní a vrchní části, uprostřed ji lze využít,“ vysvětlil primář traumatologického oddělení Petr Menšík.

Když lékaři vysvětlovali postup operace pacientce, byla překvapená. „Netušila jsem, že mám v těle kost, která tam nebude chybět, když se odstraní,“ smála se Ryšavá. Prostor, který zůstane po lýtkové kosti zaplní po čase měkké tkáně.

Podobných zákroků, které se využívají nejen pro plastické operace, ale třeba i v onkochirurgii, dosud ve Zlíně provedli několik. První už zhruba před deseti lety. Nyní je začínají využívat také zdejší stomatochirurgové a nemocnice je tak jednou z mála v zemi, kde je možné takovou operaci podstoupit.

Chirurg Kempný ale není zaměstnancem nemocnice, operaci přijel provést z Ostravy, kde nyní působí. Patří k hrstce tuzemských odborníků, kteří mají dostatečné zkušenosti. Sbíral je i v zahraničí. „V Rakousku jsme ročně provedli čtyřicet až šedesát mikrochirurgických přenosů,“ zavzpomínal.

Bez zákroku by se žena na nohu nepostavila

Teď znalosti předává dál. „V Baťově nemocnici se metoda rozvíjí a za nějaký čas budeme schopní ji provádět vlastními silami,“ věří Filip.

Využívá se při vážných defektech, které vniknou třeba po operaci nádoru končetin nebo po úrazech a je náročný jak na čas, tak na zdravotnický personál. Na sále musí být všechny profese dvakrát, aby byl zajištěn zástup.

Pro Ryšavou operace znamená reálnou možnost, že se vrátí k běžnému životu. V holenní kosti jí chybělo 19 centimetrů tkáně, což znamená, že by se na ni už nikdy nepostavila. Kromě toho by ji čekalo extrémně dlouhé hojení a velmi pravděpodobně by hrozil zánět.

„Pochopila jsem to tak, že jiná možnost není a už se moc těším, až bude operace za mnou. Až budu moct jít normálně na procházku se psem,“ uvedla žena krátce před zákrokem. „Teď jsem upoutaná na lůžko a bez pomoci nezvládnu nic, od hygieny, přes oblékání až po jídlo,“ dodala.