Nemocnice má projektanta interny za tři miliardy, zatím zůstává tajný

Do té doby ale není soutěž ukončená a není možné jméno vítěze zveřejnit. Projekt bude stát zhruba 130 milionů korun. Předpokládané náklady stavby se blíží ke třem miliardám korun.

Některé okolnosti a termíny už jsou jasné. Například první studie stavby, která je součástí projektu a napoví, jak bude budova vypadat, jakou bude mít kapacitu, kolik bude mít pater, jaké provozy v ní budou nebo kolik bude stát, má být hotová v polovině července. Samotný projekt za devět měsíců.

„Původní návrh odevzdání studie stavby byl 180 dnů, ale my chceme stavět, takže materiál potřebujeme rychle. Proto jsme jako investor stanovili 70 dnů,“ zdůraznil hejtman Radim Holiš.

Kvůli podpisu smlouvy s projektantem, jejíž znění bylo součástí zadávací dokumentace veřejné soutěže, se v mimořádném termínu sešli krajští zastupitelé. Jednání svolali členové z opozičních stran STAN a KDU-ČSL.

Chtěli od vedení kraje vysvětlení některých podmínek smlouvy. Ta je rozdělená na tři části. V první firma připraví studii stavby, ve druhé dokumenty pro územní rozhodnutí a stavební povolení a ve třetí dokumenty pro výběr stavebníka.

Zastupitelé kritizovali krátkou dobu na zpracování studie stanovenou ve smlouvě na 70 dnů i cenu, kterou za ni firma chce, tedy 30 procent z celkové částky.

„Takový podíl je neadekvátní a nestandardní, vyvolává podezření na korupční jednání. Z ceny projektu může projektant vyfakturovat téměř 40 milionů namísto asi sedmi a pak projekt ukončit. Sazebník prací za studii stanoví pět procent,“ prohlásil Jiří Čunek.

„Jsem přesvědčený, že to může mít přímý dopad do hospodaření nemocnice. V minulosti právě takovým jednáním dosáhla vysoké ztráty a kraj to musel sanovat, proto bychom o tom měli diskutovat,“ doplnil.

Opozici chybí informace, kdo internu zaplatí

Hejtman to odmítl s tím, že soutěž ještě není uzavřená. „Nechci otevřenou debatou ohrozit platnost soutěže,“ řekl. „Každopádně ale nemáme zájem ukončit smlouvu po studii, obavy zastupitelů jsou zbytečné. Navíc máme ve smlouvě garance, že kdyby nás chtěl někdo poškodit, tak nevyplatíme celou částku.“

Opozičním zastupitelům ale vadí, že před zpracováním projektu není jasné, kdo novou internu zaplatí, přičemž se ale počítá s krajskými financemi. Také chtěli vědět, proč bude projekt stát zrovna 130 milionů, jak bude vypadat doprava v areálu během stavby i po jejím dokončení, jestli nebude omezená péče.

Některým zase vadí, že kraj dosud neřekl, jestli modernizace areálu skončí stavbou interny, nebo bude pokračovat, a jak to ovlivní ekonomiku kraje nebo nemocnice. „My nejsme v dozorčí radě a nemáme se kde o tom bavit. Faktická debata o této zásadní zakázce tady nebyla,“ namítl Milan Plesar.

Nad novou nemocnicí se diskutovalo rok

Holiš zastupitele upozornil, že investiční záměr nového pavilonu je v kompetenci valné hromady, tedy krajské rady, která už ho také schválila. Zároveň slíbil, že až bude z projektu jasný objem stavby, přizve je k diskusi nad financováním.

V případě zrušeného projektu nemocnice ve Zlíně-Malenovicích vedli zastupitelé debatu více než rok před schválením investičního záměru. Opozice a část koalice si opakovaně stěžovaly na nedostatek informací a žádaly srovnání nové stavby a rekonstrukce areálu, analýzu ekonomických dopadů do rozpočtu kraje i do hospodaření nemocnice.

Budova interny a urgentního příjmu vyroste na místě bývalé prádelny. Zadání soutěže na její zbourání zkoumá antimonopolní úřad kvůli možným diskriminačním požadavkům. Ve druhé etapě by měl vzniknout nový chirurgický pavilon.