Potrubní pošta není přežitek. Zlínská nemocnice spustila letos sedmou linku

Jana Fuksová
  11:57
Před osmi lety byly v provozu tři linky, letos už nemocnice spustila sedmou. Potrubní pošta v Baťově nemocnici ve Zlíně je stále využívaná jako efektivní přepravní systém. Funguje od roku 1999 a stále urychluje doručování biologických vzorků k laboratornímu vyšetření, dokumentů i léků.
Potrubní pošta v Baťově nemocnici ve Zlíně

Potrubní pošta v Baťově nemocnici ve Zlíně | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

Potrubní pošta v Baťově nemocnici ve Zlíně
Potrubní pošta v Baťově nemocnici ve Zlíně
Potrubní pošta v Baťově nemocnici ve Zlíně
Potrubní pošta v Baťově nemocnici ve Zlíně
6 fotografií

Nejčastěji se tímto způsobem přepravuje odebraná krev k vyšetření do hematologicko-transfuzního oddělení, oddělení klinické biochemie, oddělení lékařské mikrobiologie a oddělení patologie.

Potrubí momentálně propojuje třináct nemocničních budov a celková délka všech tras je 4,5 kilometru. Zásilky putují ve speciálních uzavřených pouzdrech.

VIDEO: Zkumavka, kapsle, potrubí. Zlínskou nemocnicí vede zvláštní pošta

„Běžní návštěvníci si potrubní pošty ani nevšimnou. Rozvod je v budovách veden většinou v podstropních částech, mimo objekty v teplovodních kanálech nebo pod zemí,“ přiblížil Martin Červinka z oddělení správy a údržby majetku nemocnice. „Nová – sedmá – linka nám umožnila odlehčit přetížení této ‚dopravy‘ a zřídit novou odesílací stanici na oddělení mikrobiologie a genetiky včetně nových propojovacích tras,“ vysvětlil.

Pouzdra urazí za rok 200 tisíc kilometrů

Zprovoznit novou trasu není jednoduché. „Nutností je například dodržet poloměry zatáček, aby jimi mohla pouzdra hladce proklouznout,“ upozornil náměstek pro provoz a bezpečnost Bohumír Gottfried.

Pouzdra se zásilkami urazí za rok dohromady asi 200 tisíc kilometrů. Mezi 25 stanicemi se průměrně posílá tisíc transportů denně, váha jednoho z nich může být až jeden kilogram. Zásilky putují rychlostí až pět metrů za sekundu.

Sterilizace jako srdce nemocnice. Sestrám projdou rukama tisíce nástrojů denně

Nejdelší trasu ve zlínské krajské nemocnici z patologického na onkologické oddělení o délce 1,5 kilometru překonají tyto patrony přibližně do pěti minut, což by žádný jiný způsob „převozu“ biologických vzorků či léků neumožnil.

„Potrubní pošta funguje na principu proudícího vzduchu pomocí dmychadel tam i zpět, díky výhybkám se pak rozvětvuje do jednotlivých budov,“ doplnil Gottfried.

25. srpna 2017
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Opilec za volantem nedal přednost a poslal druhé auto pod kamion, řidič zemřel

Tragická dopravní nehoda blokovala ve středu hlavní silniční tah I/50 od Uherského Brodu na Slovensko. Nedaleko Bystřice pod Lopeníkem nedal opilý řidič osobního auta v křižovatce přednost jinému...

Bude to mrtvá řeka, říkají ochránci přírody i rybáři. Bagrování prověřuje inspekce

O prázdninách začala stavební firma s úpravou zhruba kilometrového úseku koryta řeky Rusavy v Holešově. Cílem je zvýšit jeho kapacitu a průtočnost při povodních. Masivní bagrování se nelíbí ochráncům...

Dědictví estébáka Hlavačky: elektrické boty, kruté výslechy a smrt na hranicích

Premium

Dostal už nafackováno, byl zbitý a tekla mu krev. Pak Ladislav Dohnalík během výslechu uslyšel nezvyklý pokyn: měl si do svých bot vložit kovové destičky, které byly upravené do tvaru obuvi....

Obávaná křižovatka smrti ve Vsetíně je pryč, nahradila ji bezpečnější rampa

Řadu let šlo o jednu z nejproblematičtějších křižovatek na Valašsku, kde se stávala řada nehod. Řidiči jezdící mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím dobře věděli, že na silnici nad čerpací stanicí...

Seniorka tři dny ležela na zemi, při záchraně sehrál zásadní roli vodoměr

Krušné tři dny prožila nemohoucí seniorka, která upadla v bytě na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. Protože se nedokázala sama zvednout, zůstala po pádu bez pomoci. Život jí v pondělí odpoledne...

Potrubní pošta není přežitek. Zlínská nemocnice spustila letos sedmou linku

Před osmi lety byly v provozu tři linky, letos už nemocnice spustila sedmou. Potrubní pošta v Baťově nemocnici ve Zlíně je stále využívaná jako efektivní přepravní systém. Funguje od roku 1999 a...

18. září 2025  11:57

Středeční nehoda na Uherskohradišťsku má dvě oběti, zemřela i spolujezdkyně

Nehoda tří aut na silnici I/50 u Bystřice pod Lopeníkem na Uherskohradišťsku má dvě oběti. Po řidiči jednoho z osobních aut, který zahynul na místě, zemřela později v nemocnici i jeho spolujezdkyně....

18. září 2025

Studenti se nastěhovali do zrekonstruovaných kolejí. Místa ale stále chybí

Zlínská Univerzita Tomáše Bati (UTB) zprovoznila opravené pokoje v kolejní budově pod Památníkem Tomáše Bati. S novým školním rokem tak mají studenti k dispozici dohromady 144 lůžek, moderní...

17. září 2025  16:23

Opilec za volantem nedal přednost a poslal druhé auto pod kamion, řidič zemřel

Tragická dopravní nehoda blokovala ve středu hlavní silniční tah I/50 od Uherského Brodu na Slovensko. Nedaleko Bystřice pod Lopeníkem nedal opilý řidič osobního auta v křižovatce přednost jinému...

17. září 2025  9:51,  aktualizováno  15:10

Nemocniční spalovna v Hradišti je téměř hotová, chystá se zkušební provoz

Zlínský kraj bude mít novou spalovnu zdravotnického odpadu. Stojí v Uherskohradišťské nemocnici a ročně zlikviduje až tisíc tun materiálu. Splnili náročné podmínky dané ministerstvem životního...

17. září 2025  11:49

Seniorka tři dny ležela na zemi, při záchraně sehrál zásadní roli vodoměr

Krušné tři dny prožila nemohoucí seniorka, která upadla v bytě na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. Protože se nedokázala sama zvednout, zůstala po pádu bez pomoci. Život jí v pondělí odpoledne...

16. září 2025  14:05

Bývalá restaurace na Slovanském náměstí v Kroměříži se má proměnit na byty

Kroměřížská radnice chce koupit budovu bývalé restaurace a přilehlé pozemky o výměře 1 710 metrů čtverečních na Slovanském náměstí. Součástí koupě bude i fotovoltaická elektrárna umístěná na střeše...

16. září 2025  12:55

Vyšší výnosy i kvalita. Vinaři ze Slovácka začínají sklízet letošní úrodu

Prvním výsledkem letošní sezony se vinaři pochlubili druhý zářijový víkend na Slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti. Bílý i červený burčák z nejranějších odrůd mohli návštěvníci ochutnávat...

16. září 2025  9:09

Po povodni a teď. Fotky ukazují, jak vesnice opravila škody. Lidé se ale stále bojí

Přesně před rokem 15. září 2024 po vytrvalých silných deštích vtrhla voda na Zlínsko do vesnic v mikroregionu Žídelná. Nejhůře zasaženy byly Sazovice. Malá obec s 900 obyvateli během jediného roku...

15. září 2025  15:47

Potvrzeno. Krajský soud zrušil zlínské dopravní společnosti nákup 25 trolejbusů

Krajský soud v Brně potvrdil zrušení tendru na nákup 25 parciálních trolejbusů za 400 milionů korun, který vyhlásila Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO) loni v únoru. Výběrové řízení zrušil...

15. září 2025  10:31

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Bude to mrtvá řeka, říkají ochránci přírody i rybáři. Bagrování prověřuje inspekce

O prázdninách začala stavební firma s úpravou zhruba kilometrového úseku koryta řeky Rusavy v Holešově. Cílem je zvýšit jeho kapacitu a průtočnost při povodních. Masivní bagrování se nelíbí ochráncům...

15. září 2025  8:30

Bohemians - Slovácko 1:0, rozhodl gól z druhé minuty. Hosté prohráli potřetí v řadě

Fotbalisté Bohemians porazili v Ďolíčku Slovácko 1:0 a z posledních třech zápasů získali sedm bodů. Naopak hosté padli potřetí za sebou a zůstávají na třináctém místě. O výhře klokanů rozhodl už v...

14. září 2025  17:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.