Změny v krajské nemocnici pokračují, z dozorčí rady odvolali primátora

Proč Zlínský kraj po změně v představenstvu nemocnice změnil složení další důležité složky? A proč do orgánu, který kontroluje hospodaření, dosadil lékaře odvolaného z vedení nemocnice kvůli „slabému tahu na investice“?

„Bylo tam několik vlivů. Jednak z dozorčí rady unikly informace na zastupitelstvo ohledně zakázky na demolici prádelny, aniž by předtím byla upozorněna valná hromada. To považuji za absolutní porušení zákona o obchodních korporacích,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

„I když nakonec bylo dobře, že jsme se to dozvěděli, tak ten proces samotný byl nesprávný,“ doplnil hejtman.

Dalším důvodem podle něj bylo, že po změnách v představenstvu, které kraj posílil manažersky, se rozhodl upravit složení dozorčí rady o dva erudované lékaře.

„Nikde není psáno, že lékař nemůže být ekonom. Nechceme, aby rada byla v roli politického oponenta, ale obchodního partnera,“ zdůvodnil Holiš.

Upozorňuji na potíže, říká odvolaný Plesar

Rozhodnutí kraje bylo pro dozorčí radu překvapením. „Vysvětlení k dispozici nemám,“ reagoval Plesar. „Ale cítím, že jsem odvolaný za svou odbornost, protože upozorňuji na potíže. Říkám, že rada neřídí zdravotnictví dobře, pokládám nepříjemné otázky a tím se jim nehodím do krámu.“

Podle Holiše se Plesar dostal do střetu zájmů, protože člen dozorčí rady nemocnice nesmí figurovat v konkurenční společnosti. Plesar je jednatelem společnosti Jesenická poliklinika a Jesenický rentgen. To ale platilo už před rokem, kdy ho vedení kraje do dozorčí rady jmenovalo. Vedení STAN si myslí, že tento argument je neodůvodnitelný, proto písemně požádalo kraj o vysvětlení.

„Mně bylo řečeno, že změna se dělá proto, aby dozorčí rada byla složená z lékařů, a bude obměněná celá,“ vyjádřil se ke svému odvolání primátor Jiří Korec. „Pokud jde jen o dva členy, nedokážu na to nic říct. Jen jsem namítl, že by bylo dobré, aby si kraj pohlídal, aby rada plnila kontrolní funkci tak, jak má.“

Předseda dozorčí rady: Odvolaní byli přínosem

Dozorčí radu má každá krajská nemocnice. Jejím úkolem je kontrolovat, jak hospodaří, jak ji představenstvo řídí, přezkoumává účetní závěrku nebo hodnotí obchodní plán a jeho plnění. Její členové se dostanou k materiálům, které podléhají obchodnímu tajemství. Také ručí svým majetkem.

Že je role této rady důležitá, ukázala před lety třeba její někdejší předsedkyně Hana Příleská (ČSSD), která upozornila vedení kraje na hrozící insolvenci a extrémně vysokou ztrátu nemocnice, což vyústilo v odvolání představenstva.

Členy v dozorčí radě nominují koaliční i opoziční zastupitelské kluby. Loni v únoru krajští radní jmenovali (kromě dvou odvolaných) zastupitele Jiřího Čunka (KDU-ČSL), místostarostu Kroměříže Vratislava Krejčíře (Piráti), zastupitelku Milenu Kovaříkovou (ČSSD) a předsedou je Miroslav Hladík (ODS).

Zdravotníky zastupuje odborářka Martina Hvozdenská, která byla na kandidátce ČSSD v krajských volbách, zdravotnice Hana Filimošinová a lékař Vladimír Kojecký. Tito lidé členy zůstávají.

„Rada pracovala velmi dobře, narazili jsme na věci ve prospěch vlastníka a pomohli tomu i dva odvolaní lidé. Důvod změn neznám a nechci spekulovat, ale byli přínosem,“ poznamenal Hladík.

Smlouvu na bourání prádelny rada stopla

Koncem roku řešila rada diskutovanou veřejnou zakázku na bourání prádelny, místo které má vyrůst nový centrální pavilon. Nelíbilo se jim, že si nemocnice předtím neudělala průzkum trhu a že stanovila vysoké požadavky na zkušenosti uchazečů.

Proto jí zakázali podepsat smlouvu s vítězem. Někteří opoziční zastupitelé označili soutěž za korupčně nastavenou, stále ji zkoumá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

„Rozhodnutí v dozorčí radě byla většinou jednomyslná, tedy včetně zástupců koaličních stran. Vedení kraje odvoláním a jmenováním nových lidí ukazuje, že neví, co má dozorčí rada dělat,“ prohlásil Čunek.

Že rada většinou hlasovala jednomyslně, potvrdili i Korec nebo Hladík.