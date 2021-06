Na vylepšení nemocnic Zlínského kraje letos půjde vice než půl miliardy

Projektová dokumentace centrálního pavilonu, která by měla být hotová za půl roku od výběru projektanta, bude stát asi 125 milionů korun.

Další letošní akce a nákupy vyjdou na 247 milionů korun. Jde například o opravu interního pavilonu za 40 milionů, kdy dojde na rekonstrukci jednotky intenzivní péče, dialýzy a dvou pater budovy. Naplánovaná je modernizace dvou operačních sálů či vybudování dospávacích pokojů. Rekonstrukce transfuzní stanice již začala.

„V minulých obdobích se do Baťovky investovalo málo, zasloužila si mnohem více peněz, než do ní šlo. V minulém roce to bylo 56 milionů. Už letos jsme začali dávat víc,“ uvedl hejtman Radim Holiš (ANO).

Krajský zastupitel Milan Plesar (STAN) však upozornil, že většinu ze zmíněných projektů naplánovalo a připravilo minulé vedení.

Uherskohradišťská nemocnice má seznam investic za 234 milionů korun. Letos chce připravit plochu pro modernizovanou spalovnu zdravotního odpadu, má v plánu vylepšit pokoje na ubytovně zaměstnanců, pokračuje s rekonstrukcí plicního oddělení a připravuje opravu interního oddělení.

V Kroměříži chystají investice ve výši 48 milionů korun. „Potřebujeme opravit porodnické oddělení. Už jsme vyhlásili výběrové řízení a také to letos chceme dokončit. Máme hotovou i studii rekonstrukce centrálních operačních sálů, které nás pálí,“ řekla Hana Příleská, provozní náměstkyně Kroměřížské nemocnice.

Vsetínský špitál v rámci evropského dotačního programu React požádal o peníze na magnetickou rezonanci.



„Současně máme v tristním stavu dialýzu, která je stále v budově staré interny. Potřebujeme ji přemístit, uvolníme tím prostor interny a můžeme přistoupit k její demolici. Zásadní pro nás je, aby se dialýza dostala do nových prostor,“ popsala ředitelka Věra Prousková. V nemocnici by se letos mělo investovat 35 milionů korun.