Firma nového náměstka nemocnice je v insolvenci, vedení kraje to nevadí

Dostupné dokumenty ukazují, že se firma v roce 2017 kvůli nezískání velké zakázky dostala do finančních problémů a věřitelé se přihlásili s pohledávkami ve výši přes 40 milionů korun.

Na Šumníkův obchodní podíl ve společnosti je také vedeno exekuční řízení. Opoziční zastupitel Petr Gazdík (STAN) kvůli tomu na posledním jednání krajského zastupitelstva ostře kritizoval vedení hejtmanství.

„Člověk, jehož firma krachuje, nemůže být provozně-technickým náměstkem nemocnice s obratem přes tři miliardy. Je to podivné. A postoj kraje, že je to na zodpovědnosti vedení nemocnice, je alibistický. Samozřejmě, že za to nese zodpovědnost i kraj,“ prohlásil Gazdík.

„Je v kompetenci vedení nemocnice, aby za své zaměstnance plně zodpovídalo,“ reagoval hejtman Radim Holiš (ANO) a stejně se vyjádřila náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová (ČSSD).

Pro Filipa není podnikatelská minulost nového náměstka problém. „Osobní situace pana inženýra Šumníka nemá vliv na chod nemocnice a ani na jeho fungování ve funkci náměstka. Před nástupem mě o všem informoval,“ řekl.

A proč si vybral člověka, jehož firma je v insolvenci? Podle Šumníka mu do pozice pomohla jeho kvalifikace a zkušeností ve stavebnictví, kvůli nimž jej šéf zlínského špitálu Filip oslovil. Oba také spolu studovali a znají se.

„Nebyl žádný důvod nabídku nepřijmout. Co se týká insolvenčního a exekučního řízení, jde o záležitost starou čtyři roky a obojí se týká stavební společnosti, v níž jsem byl sice jednatelem, ale zároveň minoritním vlastníkem. Nemohl jsem tedy ovlivnit její pád,“ brání se Šumník a argumentuje i tím, že má čistý trestní rejstřík.

Filip po svém nástupu vyměnil také další dva členy vedení nemocnice. Tomáše Iránka v pozici náměstka pro informační technologie vystřídal Jan Esterka, který v tomto oboru pracuje ve zlínské nemocnici už tři roky.

Skončila také náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Helena Šmakalová, kterou nahradila vrchní sestra z oddělení neurochirurgie Kamila Slabáková. Právě oddělení neurochirurgie Filip ve Zlíně v letech 2006 až 2018 vedl. Poté neuspěl ve výběrovém řízení na primáře vyhlášeném tehdejším vedením krajských nemocnic v čele s Radomírem Maráčkem.



Skončili tři ze sedmi náměstků

Nové náměstky si Filip vybral přímo a bez výběrového řízení. „Tlačí nás čas, chceme v krátké době realizovat projekty financované z dotačních programů a jejich příprava je nedotažená. Proto jsme vyměnili některé náměstky za odborníky, kterým důvěřujeme a kteří už se dříve osvědčili v praxi. Výběrová řízení nám žádný předpis neukládá,“ vysvětlil ředitel.

Zlínská nemocnice má od loňského září sedm náměstků, do té doby bývali jen dva. Tehdy byli vybráni na základě výběrového řízení. Filip zatím vyměnil tři ze sedmi. „Řekli mi, že se mnou nepočítají, že mají své lidi. Dali mi sice dvě nabídky, ale nebyly pro mě akceptovatelné,“ řekl dnes už bývalý provozně technický náměstek Ladislav Valášek, jehož nahradil zmíněný Šumník.

Další lidé naopak ve svých pozicích zůstali. Náměstkem léčebné péče je i nadále dlouholetý primář novorozeneckého oddělení Jozef Macko. Ve funkci pokračuje také personální náměstkyně Jana Pająk, která dříve vykonávala stejný post v krajské nemocnici v Třinci a ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Do Zlína nastoupila po zářijovém výběrovém řízení a nahradila Lucii Štěpánkovou.

„Jsme s ní spokojení. Ne, že bychom se vždy stoprocentně shodli, ale dodržuje legislativu. Loni jsme s ní rychle uzavřeli kolektivní smlouvu. Jedná slušně a věcně,“ uvedla na adresu Pająk za sesterské odbory Martina Hvozdenská.

Náměstkem pro obchod je od září Miroslav Plonka. Ten několik let pracoval ve společnosti Olympus, která nemocnicím dodává zdravotnickou techniku, a také byl v komisi Rady Zlínského kraje pro novou nemocnici. Jako náměstkyně pro ekonomiku a finance zůstala také Miluše Miklíková, která se v tomto oboru v nemocnici pohybuje delší dobu a byla členkou dozorčí rady do prosince 2019.

Ve vedení nemocnice jsou politici spjatí s ANO

Sledovat, jací lidé vedou Baťovu nemocnici, je důležité z řady důvodů. Špitál patří mezi největší zaměstnavatele ve Zlínském kraji, dává práci více než dvěma tisícům lidí. Jeho základní jmění přesahuje 1,6 miliardy korun, má dvoumiliardový obrat a provozuje šest vysoce specializovaných center. I proto jde o klíčovou krajskou akciovou společnost.

Vedení nemocnice se změnilo po podzimních volbách, které přinesly vznik nové krajské koalice ve složení ANO, Piráti, ODS a ČSSD. Do nejužšího vedení nemocnice poté nastoupili lidé spojení s vládnoucím hnutím ANO. V březnu se předsedou představenstva na základě výběrového řízení stal bývalý primář Filip. Ten byl v minulém volebním období krajským zastupitelem za ANO, za které také neúspěšně kandidoval do Senátu.

V představenstvu je i ekonom Martin Déva. Manažer exportu ve firmě Rudolf Jelínek vedl v komunálních volbách v roce 2018 kandidátku ANO ve Vizovicích, působil rovněž v krajském finančním výboru a dozorčích radách nemocnic.

Dalším členem představenstva je traumatolog Marcel Guřan, který vykonával stejnou funkci čtyři roky v době, kdy špitál řídil Pavel Calábek a nemocnice se potýkala s velkými ekonomickými problémy. Hejtmanství v té době vedla ČSSD, která se do koalice po volbách vrátila. Oba členy představenstva si vybral přímo Filip.

Krajská opozice tento postup kritizuje. „Nová koalice nastavila trend, kdy si dosazuje své lidi na různé posty. Tímto způsobem dělají vše,“ uvedl lidovecký zastupitel a bývalý hejtman Jiří Čunek. Holiš výtky, že noví lidé ve vedení krajských organizací jsou spojení s ANO, odmítá. Podle něj to odpovídá popularitě hnutí.