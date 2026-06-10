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Nedokončená Baťova železnice ve Vizovicích se proměnila na cyklostezku

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  12:55
Měly po ní jezdit vlaky z Vizovic do Valašské Polanky, teď nedokončená železnice, kterou navrhla ve 30. letech minulého století firma Baťa a jejíž stavbu přerušila druhá světová válka, posloužila jako základ části nové cyklostezky.
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Cyklostezka po nedokončené Baťově dráze začíná u vizovického sídliště Štěpská a končí na hranici katastru Vizovic a Lutoniny. (květen 2026) | foto: Město Vizovice

Úsek, který se od června oficiálně otevřel, měří 2,2 kilometru a stál 18 milionů korun. Začíná u vizovického sídliště Štěpská a končí na hranici katastru Vizovic a Lutoniny. Město na stavbu dostalo evropskou dotaci 14,7 milionu korun a dotaci Zlínského kraje 1,7 milionu korun.

Připravuje se už i druhá etapa, další úsek směrem na Zlín od sídliště Štěpská po areál likérky Rudolf Jelínek. Podle plánu na ni naváže část, která povede po hranici katastru Vizovic a Zádveřic-Rakové.

V plánu je propojení vizovické cyklostezky s úseky v dalších obcích Mikroregionu Vizovicko. Přímo na trati někdejší Baťovy dráhy by měla pokračovat směrem do Lutoniny. Ta už má svůj úsek vyprojektován a v nejbližší době by měla začít stavět.

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Stezka po Baťově nedokončené dráze je výjimečná historickým kontextem. „Návštěvník projíždí místy spojenými s vizemi a plány Tomáše Bati, které do života uvedl jeho bratr Jan Antonín. Člověk si až na místě uvědomí, jak ohromné lidské úsilí muselo být vynaloženo na terénní práce náspů a zářezů budované dráhy,“ uvedla regionální manažerka cestovního ruchu Veronika Petrášová.

Podle prvních plánů Baťovy kanceláře vypracovaných v roce 1928 mělo železniční spojení ve Vizovicích navazovat na stávající trať Otrokovice – Vizovice a spojovat ji s Púchovem.

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Později byly plány upraveny na propojení ve Valašské Polance s tratí Vsetín – Púchov, dokončenou v roce 1937. Pro stávající trať i pro navržený úsek se vžilo označení Baťova železnice nebo Baťova dráha.

V letech 1934 až 1951 bylo vybudováno drážní těleso v úseku Vizovice – Pozděchov, ale po roce 1951 byla výstavba ukončena a přes opakované pokusy o její dohotovení nebyla nikdy zprovozněna.

V současnosti je možné najít stopy a pozůstatky po stavební činnosti, jako jsou náspy, silniční tunely skrze ně nebo mosty, v prostoru od Vizovic na Zlínsku až po Pozděchov na Vsetínsku.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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