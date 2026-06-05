Otec rodiny je zrovna v práci v Baťově fabrice, maminka s dětmi venku na procházce. Jako by si obyvatelé domku jen odskočili za svými povinnostmi nebo radostmi a vy v tom okamžiku můžete nahlédnout, jak žijí, a vrátit se tak do 30. let minulého století.
„Co jiného bychom mohli udělat na oslavu krásných Baťových narozenin než to, že zavzpomínáme na staré dobré časy, kdy Baťov zažil expanzi pracovních aktivit Baťových závodů, ale také masivní výstavbu,“ uvedla starostka Otrokovic Hana Večerková.
„Tomáši Baťovi vděčíme za koncept, který nejenže poskytuje zaměstnancům práci, ale jde mu o jejich spokojenost, proto nabídl i kvalitní zázemí v podobě podnikových bytů. Ve dvacátých a třicátých letech tak začal výrazně budovat infrastrukturu ve městech, kde podnikal.“
Také v Otrokovicích vzniklo velké množství domků, první z nich v části zvané Stará kolonie. Pak výstavba pokračovala na Baťově, kde kromě bydlení vzniklo i zázemí pro obyvatele, jako měšťanská škola, obchodní dům a společenský dům.
„Toto byl jediný volný domek ve vlastnictví města,“ upozornila starostka. „Je atypický tím, že na rozdíl od ostatních je rozdělený vodorovně, tedy jedna bytová jednotka je v přízemí a druhá v patře. A právě tam jsme připravili expozici ukazující baťovské bydlení.“
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Domek není úplně autentický, po povodni v roce 1997 prošel úpravami. Má třeba plastová okna, nové topení. Ještě loni v něm bydleli nájemníci. Expozice vznikla s minimálními náklady.
„Není to skanzen ani muzeum,“ podotkla starostka. „Od města Zlína jsme zapůjčili nábytek a další doplňky se nám podařilo získat díky nadšencům z Klubu přátel historie města Otrokovice.“
Baťapoint
Jedná se domek, který byl ještě donedávna obývaný. Nyní nabízí možnost vytvořit si vlastní představu o tom, jak se v těchto domech žilo. Nachází se na třídě Odboje č. p. 604.
Přístupný bude do října letošního roku. Otevřeno je v úterý, čtvrtek a sobotu od 15 do 18 hodin a v neděli od 9 do 12 hodin. Komentované prohlídky vede Michal Kobylík. Vstup je pro zájemce zdarma.
Historický klub oslovil restaurátorku a sběratelku Pavlu Hradilovou, která expozici a doprovodné texty připravila. „Snažila jsem se expozici doplnit, aby tam nebyl jen holý nábytek,“ popsala Hradilová.
A tak nechybí nádobí v kuchyni, hračky v dětském pokojíku nebo gramofon a knihy na poličkách v obývacím pokoji. „Dala jsem tam knihy po svých rodičích, například dobová vydání románů Jacka Londona,“ poznamenala.
Ostatně Jack London patřil k nejoblíbenějším autorům Tomáše Bati a nakladatelství Tisk Zlín vydalo za první republiky celou edici jeho děl. A nebyl by to baťovský domek bez háčkovaných deček.
„Háčkované doplňky jsou autentické, ty skutečně byly pro půldomky charakteristické. Ženy doma hodně háčkovaly a rády své umění prezentovaly ostatním,“ vysvětlila Hradilová. „Umístili jsme do ložnice také původní prádlo a šaty, které nám lidé přinesli.“
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Doplňkem k domku bude akce v městské galerii. Od června by měla hostit další výstavu přibližující každodenní život v baťovském Zlíně a Otrokovicích, věnována bude především kultuře a sportu.
Otrokovice počítají s tím, že současné využití domku na třídě Odboje č. p. 604 bude jen dočasné.
„V budoucnu v těchto prostorech vznikne coworkingové centrum,“ upřesnila Večerková. „Nahoře budou kanceláře a zázemí pro podnikatele, dole bychom chtěli zřídit kavárnu.“