Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jako za Bati. Cihlový půldomek předvádí proslulé podnikové bydlení ze 30. let

Autor:
  15:45
Otrokovická radnice otevřela pro veřejnost Baťapoint, neobydlený cihlový půldomek ve čtvrti Baťov. Návštěvníci tady mohou zažít atmosféru bydlení rodiny řadového baťovského zaměstnance. Město se dočasnou expozicí připojilo k letošním oslavám 150. výročí narození zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati.

Otec rodiny je zrovna v práci v Baťově fabrice, maminka s dětmi venku na procházce. Jako by si obyvatelé domku jen odskočili za svými povinnostmi nebo radostmi a vy v tom okamžiku můžete nahlédnout, jak žijí, a vrátit se tak do 30. let minulého století.

„Co jiného bychom mohli udělat na oslavu krásných Baťových narozenin než to, že zavzpomínáme na staré dobré časy, kdy Baťov zažil expanzi pracovních aktivit Baťových závodů, ale také masivní výstavbu,“ uvedla starostka Otrokovic Hana Večerková.

Otrokovická radnice otevřela pro veřejnost Baťapoint, neobydlený cihlový půldomek ve čtvrti Baťov. Návštěvníci tady mohou zažít atmosféru bydlení rodiny řadového baťovského zaměstnance. (duben 2026)
Otrokovická radnice otevřela pro veřejnost Baťapoint, neobydlený cihlový půldomek ve čtvrti Baťov. Návštěvníci tady mohou zažít atmosféru bydlení rodiny řadového baťovského zaměstnance. (duben 2026)
Otrokovická radnice otevřela pro veřejnost Baťapoint, neobydlený cihlový půldomek ve čtvrti Baťov. Návštěvníci tady mohou zažít atmosféru bydlení rodiny řadového baťovského zaměstnance. (duben 2026)
Otrokovická radnice otevřela pro veřejnost Baťapoint, neobydlený cihlový půldomek ve čtvrti Baťov. Návštěvníci tady mohou zažít atmosféru bydlení rodiny řadového baťovského zaměstnance. (duben 2026)
Otrokovická radnice otevřela pro veřejnost Baťapoint, neobydlený cihlový půldomek ve čtvrti Baťov. Návštěvníci tady mohou zažít atmosféru bydlení rodiny řadového baťovského zaměstnance. (duben 2026)
7 fotografií

„Tomáši Baťovi vděčíme za koncept, který nejenže poskytuje zaměstnancům práci, ale jde mu o jejich spokojenost, proto nabídl i kvalitní zázemí v podobě podnikových bytů. Ve dvacátých a třicátých letech tak začal výrazně budovat infrastrukturu ve městech, kde podnikal.“

Také v Otrokovicích vzniklo velké množství domků, první z nich v části zvané Stará kolonie. Pak výstavba pokračovala na Baťově, kde kromě bydlení vzniklo i zázemí pro obyvatele, jako měšťanská škola, obchodní dům a společenský dům.

„Toto byl jediný volný domek ve vlastnictví města,“ upozornila starostka. „Je atypický tím, že na rozdíl od ostatních je rozdělený vodorovně, tedy jedna bytová jednotka je v přízemí a druhá v patře. A právě tam jsme připravili expozici ukazující baťovské bydlení.“

Výstavy, konference i kniha receptů připomenou 150 let od Baťova narození

Domek není úplně autentický, po povodni v roce 1997 prošel úpravami. Má třeba plastová okna, nové topení. Ještě loni v něm bydleli nájemníci. Expozice vznikla s minimálními náklady.

„Není to skanzen ani muzeum,“ podotkla starostka. „Od města Zlína jsme zapůjčili nábytek a další doplňky se nám podařilo získat díky nadšencům z Klubu přátel historie města Otrokovice.“

Baťapoint

Jedná se domek, který byl ještě donedávna obývaný. Nyní nabízí možnost vytvořit si vlastní představu o tom, jak se v těchto domech žilo. Nachází se na třídě Odboje č. p. 604.

Přístupný bude do října letošního roku. Otevřeno je v úterý, čtvrtek a sobotu od 15 do 18 hodin a v neděli od 9 do 12 hodin. Komentované prohlídky vede Michal Kobylík. Vstup je pro zájemce zdarma.

Historický klub oslovil restaurátorku a sběratelku Pavlu Hradilovou, která expozici a doprovodné texty připravila. „Snažila jsem se expozici doplnit, aby tam nebyl jen holý nábytek,“ popsala Hradilová.

A tak nechybí nádobí v kuchyni, hračky v dětském pokojíku nebo gramofon a knihy na poličkách v obývacím pokoji. „Dala jsem tam knihy po svých rodičích, například dobová vydání románů Jacka Londona,“ poznamenala.

Ostatně Jack London patřil k nejoblíbenějším autorům Tomáše Bati a nakladatelství Tisk Zlín vydalo za první republiky celou edici jeho děl. A nebyl by to baťovský domek bez háčkovaných deček.

„Háčkované doplňky jsou autentické, ty skutečně byly pro půldomky charakteristické. Ženy doma hodně háčkovaly a rády své umění prezentovaly ostatním,“ vysvětlila Hradilová. „Umístili jsme do ložnice také původní prádlo a šaty, které nám lidé přinesli.“

Jak Baťa dobyl svět. Hledal neprošlapané cesty, nezdary ho neodradily

Doplňkem k domku bude akce v městské galerii. Od června by měla hostit další výstavu přibližující každodenní život v baťovském Zlíně a Otrokovicích, věnována bude především kultuře a sportu.

Otrokovice počítají s tím, že současné využití domku na třídě Odboje č. p. 604 bude jen dočasné.

„V budoucnu v těchto prostorech vznikne coworkingové centrum,“ upřesnila Večerková. „Nahoře budou kanceláře a zázemí pro podnikatele, dole bychom chtěli zřídit kavárnu.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Prezident se v Chropyni projel obrněným vozem, se skauty vyrazil na Hostýn

Prezident Petr Pavel ukončil dvoudenní návštěvu Zlínského kraje výšlapem na...

Petr Pavel a jeho manželka Eva ve středu zakončili dvoudenní cestu Zlínským krajem. Ráno prezident zavítal ve Vizovicích na Zlínsku do areálu výrobce modulárních systémů KOMA Modular, před obědem pak...

V Boršicích vítaly Pavla krojované děti, ve Zlíně se prošel po festivalovém koberci

Petr Pavel jako historicky první český prezident navštívil zlínský filmový...

Návštěvou Střední školy letecké v Kunovicích ráno zahájil prezident Petr Pavel s manželkou Evou dvoudenní cestu Zlínským krajem. Prohlédl si tam hangár a debatoval studenty, v základní škole v...

Herci vzpomínali na Arabelu: Menšík byl úžasně zábavný, Sovák zase morous

Jana Nagyová a Ondřej Kepka na zlínském filmovém festivalu vzpomínali na...

Během své umělecké dráhy se herci setkávají s různými typy scenáristů. Někteří se účastní celého natáčení a pedantsky lpějí na tom, aby aktéři přesně odříkávali své texty. Jiní jsou tolerantnější a...

Silničáři částečně uzavřou hlavní tah Zlínem. Zkomplikuje to i příjezd k nemocnici

Silničáři začnou opravovat průtah Zlínem v části Příluky. Omezení se dotknou...

Kvůli výměně asfaltu bude od pondělí 1. června téměř celý měsíc částečně uzavřený hlavní tah ze Zlína na Vizovice, konkrétně ulice Vizovická a třída Tomáše Bati. Řidiči musejí na křižovatce nad...

Kolaps dopravy ve Zlíně, kvůli opravě hlavního tahu se tvořily kilometrové kolony

Oprava silnice u prodejny Lidl na třídě Tomáše Bati ve Zlíně způsobila velké...

Příjezd do Zlína po hlavním tahu od Vizovic bývá v ranních šičkách komplikovaný. V pondělí ráno byl ale mimořádně špatný. Kolona stála chvílemi od křižovatky u prodejny Lidl až do několik kilometrů...

Jako za Bati. Cihlový půldomek předvádí proslulé podnikové bydlení ze 30. let

Otrokovická radnice otevřela pro veřejnost Baťapoint, neobydlený cihlový...

Otrokovická radnice otevřela pro veřejnost Baťapoint, neobydlený cihlový půldomek ve čtvrti Baťov. Návštěvníci tady mohou zažít atmosféru bydlení rodiny řadového baťovského zaměstnance. Město se...

5. června 2026  15:45

Divočák zaútočil na ženu venčící psy, s poraněnou nohou skončila v nemocnici

Divoké prase

Lidé ze zlínské čtvrti Letná si stěžují na útoky bachyně divočáka ze sousedního lesa. Žena venčící psy dokonce ve středu utrpěla zranění, se kterým skončila v nemocnici. Ve čtvrtek ráno došlo podle...

4. června 2026  15:27,  aktualizováno  5. 6. 13:15

Sezona hudebních festivalů začíná tvrdě, potěší ale fanoušky různých žánrů

Ve Vizovicích odstartoval jubilejní 20. ročník Masters of Rock. (11. července...

Ve Zlínském kraji začíná festivalová sezona. Portál iDNES.cz přináší přehled nejdůležitějších přehlídek, na které se můžete vypravit. Nabídka je pestrá a start hodně drsný, už o prvním červnovém...

5. června 2026  12:39

Na deset let klid. Těžba štěrkopísku v Napajedlích dostala dočasnou stopku

Za pětadvacet let se tu vytěžilo okolo šesti milionů tun štěrkopísku.

Jde o místo o rozloze dvaatřiceti hektarů, které se nachází na severu Napajedel na Zlínsku v lokalitě Pěnné. Když bylo na konci loňského roku uvedeno v krajské surovinové strategii mezi plochami...

5. června 2026  9:19

Prezident Pavel podporuje změnu rozdělování daní ve prospěch Zlína i kraje

Prezident Petr Pavel přijel s manželkou Evou Pavlovou na návštěvu Zlínského...

Prezident Petr Pavel řešil při své návštěvě východní Moravy s hejtmanem Radimem Holišem (ANO) a primátorem Zlína Jiřím Korcem (ANO) také problematiku rozpočtového určení daní. Pro kraj i Zlín je...

4. června 2026  12:30

Herci vzpomínali na Arabelu: Menšík byl úžasně zábavný, Sovák zase morous

Jana Nagyová a Ondřej Kepka na zlínském filmovém festivalu vzpomínali na...

Během své umělecké dráhy se herci setkávají s různými typy scenáristů. Někteří se účastní celého natáčení a pedantsky lpějí na tom, aby aktéři přesně odříkávali své texty. Jiní jsou tolerantnější a...

4. června 2026  9:19

Prezident se v Chropyni projel obrněným vozem, se skauty vyrazil na Hostýn

Prezident Petr Pavel ukončil dvoudenní návštěvu Zlínského kraje výšlapem na...

Petr Pavel a jeho manželka Eva ve středu zakončili dvoudenní cestu Zlínským krajem. Ráno prezident zavítal ve Vizovicích na Zlínsku do areálu výrobce modulárních systémů KOMA Modular, před obědem pak...

3. června 2026,  aktualizováno  16:52

Zlínský kraj půjčí dalších 40 milionů korun obcím u vodního díla Vlachovice

Vizualizace plánované podoby Vlachovické přehrady.

Obec Vlachovice plánuje výstavbu rodinného domu se třemi byty, což bude stát téměř 20 milionů korun. Chystá také investice do dětského hřiště, mostu či základní školy. Realizaci pomůže Zlínský kraj,...

3. června 2026  15:48

Kauza vily nesvéprávných bratrů. Soud může odebrat zlínské radnici opatrovnictví

Vila nesvéprávných bratrů ve Zlíně. (duben 2026)

Opatrovnický soudce, který řeší kontroverzní prodej vily dvou nesvéprávných bratrů ve Zlíně, má během června obdržet dva klíčové znalecké posudky. Ty vyčíslí hodnotu stavby i oprav, které jsou na ní...

3. června 2026  9:05

V Boršicích vítaly Pavla krojované děti, ve Zlíně se prošel po festivalovém koberci

Petr Pavel jako historicky první český prezident navštívil zlínský filmový...

Návštěvou Střední školy letecké v Kunovicích ráno zahájil prezident Petr Pavel s manželkou Evou dvoudenní cestu Zlínským krajem. Prohlédl si tam hangár a debatoval studenty, v základní škole v...

2. června 2026,  aktualizováno  3. 6. 8:12

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Nádrž ve Slušovicích čekají úpravy, má pojmout i desetitisíciletou vodu

Vodárenská nádrž Slušovice (2026)

Přibližně půl století stará vodní nádrž na řece Dřevnici nad Slušovicemi, která zásobuje pitnou vodou přibližně 100 tisíc lidí, se dočká částečné rekonstrukce. Obyvatelé o zdroj vody nepřijdou,...

2. června 2026  15:21

Ve Zlíně druhým dnem opravují hlavní tah, po pondělním kolapsu je klidněji

Silničáři opravují hlavní příjezd do Zlína ve směru od Vizovic. Už v pondělí...

Ve Zlíně dnes druhým dnem pokračuje oprava hlavní silnice. Zatímco v pondělí práce silničářů způsobily velké problémy v dopravě a dlouhé kolony, dnes je již situace klidnější. Motoristé se ráno...

2. června 2026  11:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.