„Baťův region sdružuje více než 25 organizací z veřejného, neziskového i soukromého sektoru. Pilotní provoz potrvá od července do září,“ uvedl ředitel Centrály cestovního ruchu Východní Moravy (CCRVM) Michal Vala.
Návštěvníci Zlínského kraje získají Baťapas ve vybraných ubytovacích zařízeních. Nebude dostupný ve volném prodeji, veřejná prodejní místa se zatím neplánují.
Princip Baťa i krajská galerie
Díky pasu budou mít lidé dvacetiprocentní slevu na vstupné do vybraných institucí zapojených do projektu Baťův region. Jde například o expozici Princip Baťa, Památník Tomáše Bati, Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně nebo Čiperovu vilu.
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Výstavy, konference i kniha receptů připomenou 150 let od Baťova narození
Nadace Tomáše Bati nabídne slevu na vybrané produkty, součástí benefitů je také káva zdarma ve zlínské restauraci Tomášov, jejíž budova původně sloužila jako škola pro mladé baťovské manažery.
„Baťapas je výsledkem spolupráce partnerů projektu Baťův region a první společnou vstupenkou do světa baťovských atraktivit,“ řekla manažerka destinace Zlínsko a Luhačovicko Jana Tkadlecová.
Propojený příběh Baťů
„Návštěvníkům nabídne inspiraci, jak poznat místa spojená s odkazem rodiny Baťů jako jeden propojený příběh. Věříme, že jim pomůže objevit více míst a strávit v regionu více času. Pilotní provoz ukáže i možnosti dalšího rozvoje projektu.“
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Odkaz Baťa žije. Ale co dál? Zlín se musí poprat s limity ikonické architektury
Odkaz Tomáše Bati považuje krajský radní pro kulturu a cestovní ruch Ivan Láska (ANO) za silné a živé téma cestovního ruchu. „Meziroční nárůst návštěvnosti baťovských cílů o 30 procent ukazuje rostoucí zájem návštěvníků o toto téma,“ podotkl Láska
„Očekáváme, že nové nástroje, jako je Baťapas, tento trend dále posílí a přispějí nejen k vyšší návštěvnosti turistických cílů, ale také k delším pobytům návštěvníků a většímu využívání služeb cestovního ruchu v regionu.“
Na letošek připadá 150. výročí narození Tomáše Bati. Zařazeno bylo mezi světově významná výročí UNESCO, což podle CCRVM přináší Zlínskému kraji pozornost médií, odborné veřejnosti i návštěvníků. Součástí programu jsou desítky akcí.
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27. února 2026