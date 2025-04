Kdyby byl Baťa z Ameriky, už by filmy o něm měly Oscary, říká tvůrce snímku

„Chceme Tomáše Baťu připomenout jako velký a silný příběh skutečného vizionáře, který může být také inspirativní pro novou generaci podnikatelů,“ říká Adam Páleníček, ekonom, právník a expert na fúze a akvizice v poradenské společnosti KPMG, který ve Zlíně studoval gymnázium a jeho historie mu učarovala. Proto se teď rodák z obce Trnava na Zlínsku pustil do shánění peněz na natočení zmíněného celovečerního snímku.

Kdy vás to napadlo poprvé?

Četl jsem o Tomáši Baťovi nejrůznější knížky a před dvěma lety se mi dostala do rukou kniha Jsem Baťa, dokážu to! od Jozefa Banáše. Ta byla na rozdíl od ostatních psaná románově a já si během jejího čtení v duchu řekl: proč vlastně o Baťovi nikdo nenatočil hraný film? To je přece škoda.