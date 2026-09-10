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Hračky a firma Baťa? Překvapivé spojení představuje kniha vášnivého sběratele

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  9:19

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Publikace Svět hraček Baťa od Michala Widenského. (září 2026) | foto: Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín

Po dvaceti letech mravenčí práce na sbírání podkladů a rekonstrukci desítek položek vydal v červnu letošního roku sběratel Michal Widenský knihu Svět hraček Baťa 1932-1938. Představuje v ní obor, který si s obuvnickým gigantem první republiky spojuje jen málokdo.

Cílem autora bylo seznámit veřejnost s tímto pozapomenutým, ale významným druhem výroby československé firmy Baťa, s jejímiž produkty si hrály minulé generace.

„Kapitoly jsou členěny podle druhů hraček,“ říká autor knihy Michal Widenský. „Své místo tu tak mají nafukovací hračky, hračky z tvrdé gumy - kam patřili třeba vojáčci habešské a československé armády, sokolové a sokolky, autíčka, letadla, motorový vůz Slovenská strela, ale i vánoční betlém - nebo pískací gumové hračky dětí a zvířátek.“

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Na začátku knihy je uvedena stručná historie výroby předmětů z přírodního kaučuku a jsou zde představeny i tři nejstarší světové firmy, které začaly vyrábět gumové hračky již ve druhé polovině 19. století.

Hračky z celého světa

Michal Widenský je zapáleným sběratelem, který předměty pro svou sbírku vyhledává doslova po celém světě včetně USA, Anglie či Indie. Vzhledem k degradaci materiálu se často stává i restaurátorem a vrací nalezeným figurkám původní tvar a barvy – jako třeba v případě liftboye na titulní straně knihy.

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Řada předmětů z jeho sbírky je k vidění i v expozici Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Knížka, která je určena čtenářům všech věkových kategorií, vznikla za spolupráce s Moravským zemským archivem v Brně, Státním okresním archívem Zlín a s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Publikace Svět hraček Baťa od Michala Widenského. (září 2026)
V holýšovském domě historie je expozice čítající kolem šesti set exponátů. Jedná se o miniatury hraček z vojenského prostředí.
V holýšovském domě historie je expozice čítající kolem šesti set exponátů. Jedná se o miniatury hraček z vojenského prostředí.
V holýšovském domě historie je expozice čítající kolem šesti set exponátů. Jedná se o miniatury hraček z vojenského prostředí.
4 fotografie

Jedná se pravděpodobně o vůbec první podrobné zpracování tohoto tématu na světě a je tak jen symbolické, že vychází v roce, kdy si připomínáme 150 let od narození Tomáše Bati. Má 132 stran a více než 300 barevných fotografií a ilustrací a k zakoupení je za 390 korun mimo jiné i na e-shopu muzea nebo na recepci 14. budovy.

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