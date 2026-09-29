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Baťa ukončí výrobu obuvi v Dolním Němčí, jediném závodě v Evropě

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  14:39aktualizováno  14:56
Výroba obuvi v Dolním Němčí zažije znovu rozkvět.

Výroba obuvi v Dolním Němčí zažije znovu rozkvět. | foto: Dalibor Glück, MAFRA

Výroba bot běží, denně jich továrna udělá 650 - 1200 párů.
Na Slovácko firma Baťa přesune část své produkce z Číny a Indie.
Lenčiny nové boty
"Myslela jsem, že šití by mi mohlo jít," říká redaktorka Lenka.
5 fotografií
Společnost Baťa se rozhodla v průběhu příštího roku zavřít podnik v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku, který byl jediným výrobním závodem firmy v Evropě. Utlumení bude postupné v několika fázích. Rozhodnutí se dotkne 92 zaměstnanců. Pro místní, kteří byli s továrnou spojení přes půl století, je to nepříjemná zpráva.

„Je to pro mne novinka, takže informací mám opravdu velmi málo. Jednání s vedením budeme mít až zítra. Každopádně je to velmi nepříjemné. Zaměstnaní zde byli především místní obyvatelé a lidé z okolních obcí. Řada z nich má k firmě citovou vazbu a je to pro ně srdeční záležitost,“ prohlásil v úterý na dotaz iDNES.cz starosta obce s necelými třemi tisíci obyvatel František Hajdůch.

V Dolním Němčí se vyrábí obuv od roku 1970. Společnost Baťa do závodu umístila svou výrobu po svém návratu do tehdejšího Československa v roce 1992.

VIDEO: Dírka, kopyto, šalování aneb jak se šije u Baťů v dílně na Slovácku

„Ukončení výroby v našem závodě v Dolním Němčí pro nás bylo velmi obtížné rozhodnutí. Bohužel jde o takový typ provozu, který nelze za nynějších podmínek na trhu udržet jako rentabilní,“ zdůvodnil člen představenstva firmy Baťa Andrea Montagnoli.

Různé varianty ukončení výroby

Podle firmy byl závod v obci postavený pro velkosériovou výrobu, jejíž struktura a kapacita neodpovídá současné poptávce na trhu.

Výroba obuvi v Dolním Němčí zažije znovu rozkvět.
Výroba bot běží, denně jich továrna udělá 650 - 1200 párů.
Na Slovácko firma Baťa přesune část své produkce z Číny a Indie.
Lenčiny nové boty
5 fotografií

„Společnost v důsledku strukturálních změn na evropském trhu s obuví neočekává, že by se k původnímu objemu výroby v budoucnu byla schopna vrátit. Aby byl závod při stávající produkci rentabilní, musel by se zaměřit na úplně jiný charakter výroby. Investice potřebná k této přeměně by při současných objemech a nákupních cenách a jejich výhledu nebyla efektivní,“ vysvětlila firma ve své tiskové zprávě.

Razit, štípat a nezdržovat jiné. Jak vyrábí Baťa boty na Slovácku

Ve hře byly různé varianty ukončení výroby včetně možnosti rozšíření výroby, nalezení nových zákazníků, kompletní přeměny vybavení provozu na jiný typ produkce nebo výrazné modernizace zařízení. Žádné přijatelné řešení se za současných podmínek na evropském trhu výroby obuvi nepodařilo najít.

Firma je v kontaktu se zástupci obce Dolní Němčí a úřadu práce. Současně jedná se zástupci odborové organizace o konkrétních podmínkách odchodu zaměstnanců. Pro dotčené pracovníky má připravený program podpory zaměřený na další uplatnění na trhu.

„Společnost bude s každým ze zaměstnanců v následujících dnech řešit budoucí působení ve firmě individuálně a těm, jejichž pracovní místa v jednotlivých fázích zaniknou, poskytne maximální pomoc při hledání dalšího profesního uplatnění,“ uvedla společnost.

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Baťa ukončí výrobu obuvi v Dolním Němčí, jediném závodě v Evropě

Výroba obuvi v Dolním Němčí zažije znovu rozkvět.

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