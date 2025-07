Soutěžní kolona se zastaví na prostranství před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, kde bude kontrola přeskupení. To znamená, že na uzavřeném parkovišti budou odpočívat všechny vozy.

„Při pohledu do mapy soutěže krásnější místo nenajdeme,“ poznamenal ředitel soutěže Jan Regner. „Ani jsme si nedokázali představit, že by to mohlo vyjít a že nás tam pustí,“ přiznal.

Závodní vozy přijedou na Velehrad v sobotu 16. srpna, zastaví se tady cestou z rychlostní zkoušky Halenkovice na Bunč. Nejprve hodinu před polednem a podruhé v pozdním odpoledni.

„Věříme, že některé návštěvníky rally místo zaujme natolik, že se tam přijedou podívat i mimo samotnou soutěž,“ doufá Regner.

Přijede celá česká špička

Kteří jezdci si prohlédnou prostor u baziliky, zatím není jasné. Uzávěrka přihlášek je až 28. července. Organizátoři zatím evidují první tři zájemce.

Kromě kompletní české špičky včetně jedenáctinásobného vítěze Jana Kopeckého, obhájce prvenství Dominika Stříteského nebo lídra seriálu Filipa Mareše by neměli chybět ani hlavní adepti na evropský trůn.

Po pěti podnicích osmidílného seriálu vede Polák Miko Marczyk před Italem Andreou Mabellinim a Norem Madsem Ostbergem.

Dorazit by měl také otec čtyřnásobného mistra světa formule 1 Maxe Verstappena Jos, který vynechal nedávnou soutěž v Římě kvůli havárii na testu.