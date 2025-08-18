Incident se stal na autobusovém nádraží ve Zlíně, kudy vedla trasa erzety. Na zveřejněných videích na sociálních sítích je vidět, jak několik fanoušků se světlicemi přichází blíž k trati.
Následně za nimi přiběhnou pořadatelé v reflexních vestách a proti příznivcům důrazně zakročí. Při potyčce zbourají i hrazení kolem závodní trati. Do incidentu se zapojí další pořadatelé, teprve pak konflikt končí.
„Na rallye jezdím už třicet let, ale toto jsem ještě neviděl,“ uvedl na Facebooku autor jednoho z příspěvků. „Tři kluci se světlicemi šli k plastovým svodidlům, aby podpořili jednu z posádek. V klidu mávali za bariérou, když přiběhli tři sekuriťáci, aby zjednali nápravu. Dva v klidu odvedli fanoušky od trati zatímco poslední sekuriťák neskutečně doslova sejmul loktem posledního fanouška. Bohužel to nebylo vše. Dále ho hodil na plastovou bariéru, která se i s dotyčným fanouškem převrátila do trati. Poté jej sekuriťák hodil zpět za bariéru kde ho začal kopat,“ popsal konflikt.
„Z toho videa to nebylo žádné „mávání v klidu za bariérou“, vždyť stáli hned za retardérem. To vám všem tady přijde v pohodě? Vždyť by stačilo o metr přestřelit brzdný bod a je po nich...,“ konstatoval další příspěvek v diskusi.
Zhmožděná záda i obličej
Kvůli zraněním fanouška přijela na místo také záchranná služba. „U pacienta záchranáři zjistili zhmoždění obličeje a zhmoždění zad. Po prvotním ošetření jej odvezli do krajské nemocnice ve Zlíně,“ upřesnila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Gabriela Netopilová Sluštíková.
|
Škodí motoristům. Ředitel Barum Rally údajně nechal Turka vyškrtnout ze závodu
Událostí se zabývají zlínští policisté, kteří případ šetří pro podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví.
„Zjišťují a prověřují porušení zákona jak ze strany pořadatele, tak ze strany fanoušků, kteří nedbali pokynů pořadatelů a použitím zakázané pyrotechniky mohli ohrozit průběh závodů,“ upřesnila pro iDNES.cz policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Jak je ale patrné i z oficiálních fotografií, světlice kolem rychlostních zkoušek používají diváci poměrně běžně.
Redakce kontaktovala ředitelství závodu, to však zatím na žádost o komentář k incidentu nereagovalo.
Stovky dopravních přestupků
V souvislosti s konáním letošní Barum Czech Rally Zlín ošetřily záchranářské týmy celkem deset lidí. Šlo například o intoxikaci alkoholem a s ní spojená zranění, bolesti břicha či epilepsii. V sobotu pak například zasahovaly u havárie závodního vozidla při rychlostní zkoušce ve Hvozdné.
„Vozidlo havarovalo ve vysoké rychlosti a několikrát se přetočilo přes střechu. Řidič utrpěl mimo jiné frakturu zápěstí. Jeho spolujezdec otřes mozku a podvrtnutí krční páteře,“ přiblížila mluvčí záchranky.
Na závody dohlíželi bezmála tři stovky policistů. Například jen během pátku přijalo operační středisko téměř 250 oznámení od občanů. V průběhu šesti vyřešili zhruba tři stovky především dopravních přestupků.
Kromě toho dohlíželi i na bezpečnost v okolí rychlostních zkoušek a na veřejný pořádek.
|
Zase první? Nedokážu to pochopit. Kus Barumky mám asi v srdci, smál se Kopecký
Podstatná část zjištěných přestupků se týkala nedodržení rychlostních limitů.
„Pro představu lze uvést přestupek osmatřicetiletého řidiče osobního automobilu, kterého zastavili policisté v sobotu odpoledne nedaleko Slušovic. Na úseku s povolenou rychlostí do 90 kilometrů v hodině mu naměřili rychlost 142 kilometrů,“ dodal Jaroš.