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Barum rally uzavře Zlín. Páteční rychlostní zkoušku bude sledovat 30 tisíc lidí

Milan Libiger
  8:07
Při páteční noční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally v prostoru...

Při páteční noční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally v prostoru autobusového nádraží došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky. (15. srpna 2025) | foto: Jan Salač, MAFRAMAFRA

Mapa linek MHD během Barum Rally Zlín 2026. (srpen 2026)
Mapa rychlostních zkoušek Barum Rally Zlín 2026. (srpen 2026)
Mapa rychlostních zkoušek Barum Rally Zlín 2026. (srpen 2026)
Barum Czech Rally Zlín 2024
10 fotografií
Tradiční rychlostní zkouška Barum Czech Rally Zlín v ulicích krajského města bude letos kvůli nedávnému požáru 34. budovy v baťovském areálu trochu jiná. Trasa pátečního nočního okruhu povede po cestě mezi jejím torzem a 14. a 15. budovou. Pořadatelé a firma Cream coby vlastník proto posílí bezpečnostní opatření.

„Zájem bude velký. Když sem přijede 30 tisíc diváků, tak se každý bude chtít na chvíli podívat. Musíme počítat s tím, že za bezpečnostním perimetrem bude zvýšená koncentrace lidí,“ naznačil mluvčí Creamu Marcel Schmidt.

Kolem budovy je vymezený okruh se zákazem vstupu prakticky od chvíle, kdy požár 9. července vypukl. V pátek se rozšíří až k cestě, která vede kolem 14. a 15. budovy. Mezi ní a 34. budovou nebude moci být žádný divák, což se týká i prostoru nad vlakovým nádražím, kde bývala hospoda Monako.

Barum Rally 2026: program, mapa RZ, trasa a výsledky

„Kdyby se mezi tratí a budovou 34 pohybovali diváci a z objektu by něco nečekaně odletělo, mohlo by je to vyplašit,“ zmínil ředitel Barum Czech Rally Zlín Jan Regner. „Majitel daných pozemků nám dal za úkol, abychom tuto část nechali takzvaně čistou. Budeme to muset zabezpečit, aby lidé na tento pozemek nevstupovali. Trať rychlostní zkoušky by to nemělo ohrozit,“ ujistil fanoušky motoristického sportu.

„Při jakémkoliv narušení perimetru se kontaktuje městská a státní policie, které vyrážejí na místo,“ poznamenal Schmidt.

V pátek skončí bourací práce dříve

Regner neočekává tak davový zájem o spatření ohořelé budovy. A věří, že budou diváci ukáznění a nebudou se snažit do perimetru dostat. „Prosíme fanoušky, aby to ctili,“ vzkázal.

Při páteční noční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally v prostoru autobusového nádraží došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky. (15. srpna 2025)
Mapa linek MHD během Barum Rally Zlín 2026. (srpen 2026)
Mapa rychlostních zkoušek Barum Rally Zlín 2026. (srpen 2026)
Mapa rychlostních zkoušek Barum Rally Zlín 2026. (srpen 2026)
10 fotografií

Demoliční firma v pátek skončí práci dříve, už kolem 17. hodiny. Nejen z bezpečnostních důvodů, ale také kvůli zvýšené prašnosti, která bourací práce provází, ačkoliv je suť neustále kropena vodou. Společnost Cream během Barum rally navíc posílí bezpečnostní agenturu, jež okolí budovy hlídá. Spolupracuje při tom se státní i městskou policií, které se na tento prostor více zaměří.

Mapa rychlostních zkoušek Barum Rally Zlín 2026. (srpen 2026)

Městská rychlostní zkouška měří tři kilometry a startuje ve 20.30 hodin ve Vodní ulici. Odtud trasa vede přes nadjezd do baťovského areálu, na autobusové nádraží a opět na nadjezd, z něhož pokračuje přes Čepkov na Vodní ulici, kde je i cíl.

Trať se uzavře v pátek od 16.30 do sobotní 1.30 hodin, přičemž prolog opět zajistí závody veteránů. Zavřená bude i ve čtvrtek v noci od 22.45 do 1.30, kdy ji budou jezdci projíždět nanečisto.

Organizátoři očekávají 25 až 30 tisíc lidí, ale přesné číslo určují obtížně, protože u městské rychlostní zkoušky nevybírají vstupné. Diváci by měli přijít s předstihem, lze totiž očekávat velké komplikace zejména v dopravě.

Omezení pro řidiče i cestující

Kvůli uzavření trati se změní trasy trolejbusů a autobusů městské hromadné dopravy. „Během městské rychlostní zkoušky bude pro veškerý provoz včetně MHD uzavřena Gahurova ulice, a to od zastávky U Zámku po křižovatku s ulicí K Pasekám,“ přiblížil mluvčí Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Zdeněk Dvořák.

„Běžným motoristům i MHD bude sloužit objízdná trasa po třídě Tomáše Bati do Prštného, ulicí Přímou kolem hypermarketu Albert, podél Dřevnice ulicí Nábřeží a na křižovatku Gahurova – K Pasekám,“ doplnil. Dopravní podnik proto dočasně upraví trasy některých linek.

Barum rally po požáru. Trať městské zkoušky platí, diváci ale pocítí omezení

Cestující po železnici musejí počítat s tím, že v době konání zkoušky dojedou z Otrokovic jen na stanici Zlín-Střed. Dál ve směru na Vizovice se nedostanou. A neopustí ani prostor zlínského nádraží, proto by sem měli jet jen fanoušci Barum rally. Ostatní mohou v Prštném přestoupit na linky MHD.

„Opatření se dotkne také večerního rychlíku Zlínský expres. Tento vlak mimořádně zastaví na zastávce Zlín-Prštné pro výstup cestujících,“ poznamenala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Po skončení městské rychlostní zkoušky přistaví dopravní podnik posilové spoje, které diváky rozvezou ve směru na Jižní Svahy a Otrokovice.

Na bezpečnost bude dohlížet 300 policistů

Na pořádek během celé Barum rally bude dohlížet téměř 300 policistů, kteří budou mít k dispozici radary na měření rychlosti i vrtulník. Zaměří se i na jízdu pod vlivem alkoholu nebo kontrolu technického stavu vozidel, zejména z pohledu nepovolených sportovních tuningových úprav.

„Každoročně upozorňujeme, že podobné hromadné akce lákají i zloděje. Návštěvníky proto vyzýváme, aby si své osobní věci a cennosti chránili, nenechávali je v zaparkovaných vozech,“ zdůraznil policejní mluvčí Petr Jaroš.

Policie zřídí speciální telefonní linku 974 666 555, na níž bude sdělovat informace o dopravní situaci, například hustotě provozu a objízdných trasách.

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