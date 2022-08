Barum rally do kraje přináší miliony, místním podnikatelům pomáhá přežít

Barum Czech Rally, dětský filmový festival a vizovický festival Masters of Rock. To jsou tři akce s mezinárodním přesahem, které do Zlína a celého okolního regionu přitáhnou davy návštěvníků z Česka i zahraničí.

A také pomohou majitelům hotelů či restaurací. Ti v posledních letech – zejména kvůli koronavirové pandemii – neprožívali ideální časy a teď je zase zatěžují extrémně drahé energie.

„Barumka jde vždycky poznat. Hotely máme dopředu zarezervované a vyprodané. Nemáme jediný volný pokojík. Musíme si naopak hlídat, abychom měli vyhrazené volné termíny,“ podotkl Lukáš Žaludek, ředitel společnosti Baltaci, jež provozuje dva hotely ve Zlíně a jeden v Napajedlích.

Ve čtyřhvězdičkovém Hotelu Atrium Baltaci ve Zlíně jsou ubytovaní spíše zástupci firem, které automobilové závody sponzorují. Ve druhém hotelu ve Zlíně a v Napajedlích přespávají závodníci i fanoušci.

„Ubytovací kapacity jsou všechny obsazené. Jde spíše o to, nastavit si správně podmínky, než o to, že by to nešlo prodat. Vzhledem k tomu, že jsme v centru města, prodáváme pokoje dráž než jinde,“ naznačil Žaludek.

Dříve město žilo Barumkou celý týden

Plno mají i jinde. „Dříve jsme ubytovávali spíše týmy, teď jsou tady napůl s diváky,“ poznamenal majitel Hotelu Saloon ve Zlíně Roman Nesrsta. „Všechny ubytovací kapacity registrují v době Barum rally větší zájem o ubytování, zájemci volají nám i všem ostatním,“ zmínila majitelka zlínského Penzionu Uno Hana Rieglová.

Někteří podnikatelé si ale všimli toho, že dříve město žilo Barum rally celý týden. Teď je to jen o víkendu a jeden dva dny před ním.

„Většinou je Barumka cítit od čtvrtka do neděle. Ani závodníky a depa tady nevidíte týden před startem soutěže, přijedou ve středu, nebo ve čtvrtek, ti nejlepší možná v úterý, aby si projeli rychlostní zkoušky,“ řekl Nesrsta.

Přesto jsou během víkendu, kdy se automobilová soutěž koná, ubytovací kapacity ve Zlíně vyprodané. Příznivci motorismu tak shánějí ubytování i v okolních městech, například až v rekreačním středisku Královec ve Valašských Kloboukách, což je zhruba čtyřicet kilometrů od Zlína.

„Je tam spíše klientela z Česka a Slovenska. Jezdí na víkendy, na tři noci,“ upřesnil zástupce vlastníka střediska. Stejný majitel má také Wellnes Hotel Březůvky, který byl ale kvůli technickým potížím zavřený a otvírá až dnes v poledne. „Zatím máme zarezervované dva pokoje, ale myslím si, že lidé budou shánět ubytování na poslední chvíli, protože Zlín bude plně obsazený,“ věří zástupce majitele.

Příjmy pro veřejné rozpočty jsou 60 milionů

Dobré dny zažívají díky Barum Czech Rally také provozovatelé barů a restaurací, kteří si jinak spíše stěžují na úbytek hostů a to, že stále méně utrácejí.

„S filmovým festivalem jsou to akce, které nám pomáhají v těžkých časech. Lidé chodí ve velkém na obědy i na pivo,“ konstatoval Petr Šenkeřík, který má restauraci Canada Pub a pivnici U Osla.

„Největší nával je v pátek, když se jede městská rychlostní zkouška. Lidé se jdou podívat na závody a vypít pár piv. V sobotu už je to slabší a v neděli ještě víc,“ doplnil.

Doprava

na závody Kyvadlová doprava sveze v neděli zájemce bezplatně do blízkosti míst rychlostních zkoušek Barum rally. Pojede od točny pod zlínskou Sportovní halou Datart do Želechovic nad Dřevnicí na erzetu Pindula. Podobně dopravní podnik zajistí kyvadlovou autobusovou dopravu na erzetu Maják do zlínských částí Maják a Kudlov. Přesné časy jízdních spojů jsou na webu www.dszo.cz a na všech zastávkách, kudy tento spoj pojede. V neděli také nebude kvůli Barumce od 7 do 19 hodin průjezdná silnice v Jaroslavicích.

Závody sleduje přes padesát tisíc unikátních diváků a všechny rychlostní zkoušky zhlédne dohromady přes čtvrt milionu lidí. Přes 60 procent návštěvníků je ze Zlínského kraje, 25 procent z jiných částí Česka a kolem 11 procent dorazí ze zahraničí. Z ekonomických studií, jejichž výsledky zveřejnili organizátoři závodu, vyplývá, že na služby spojené s akcí tady všichni dohromady utratí za jídlo, nocleh či pohonné hmoty skoro 150 milionů korun. Přitom z každých utracených 100 korun jde 41 korun do veřejných rozpočtů.

Celkové příjmy pro veřejné rozpočty tak jsou zhruba 60 milionů korun. Z toho asi třetinu tvoří takzvané nenahraditelné příjmy od zahraničních návštěvníků.

„Tato částka by nikdy v České republice nebyla utracena, kdyby se tato akce nekonala,“ upozornil ředitel Barum Czech Rally Jan Regner.

V roce 2020, kdy se soutěž kvůli epidemii koronaviru nekonala, tak stát o tyto miliony přišel. „Významné sportovní a kulturní akce přinášejí útratou návštěvníků mnohonásobně vyšší prostředky do ekonomiky státu, než samy od státu potřebují,“ dodal ředitel Regner.