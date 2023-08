Barum rally se vrací. Zlínský kraj čekají omezení i skvělá podívaná

V nejlepších letech vidělo Barum Czech Rally zhruba 55 tisíc unikátních fanoušků, kteří se přesunovali mezi rychlostními zkouškami. Ty celkově zhlédlo čtvrt milionu lidí. Až 35 tisíc jich vidělo v ulicích Zlína atraktivní městský rychlostní test, který se jezdí v pátek pozdě večer. Loňská čísla byla podobná.

„Letos by to mělo být stejné, návštěvnost bývá konstantní,“ nastínil ředitel soutěže Jan Regner. „Na kulturní akce chodí o trochu méně lidí, ale naše akce je specifická v tom, že osmdesát procent návštěvníků tady bylo i v předchozích letech. Dědí se to z otce na syna i z dědečka na vnuka,“ doplnil.

Startovní pole je letos lepší než v posledních letech, nechybí v něm vítězové soutěží mistrovství světa Hayden Paddon z Nového Zélandu a Mads Ostberg z Norska, což by mohlo přilákat více fanoušků.

„Uvidíme, jestli to nějak neovlivní počasí. Určitě přijde nějaká bouřka,“ odhadl Regner, i když předpověď počasí slibuje velké vedro.

Nezdražili jsme tak, jak by se mělo, říká ředitel

Pořadatelé letos zdražovali vstupné, čtyřdenní permanentku o stovku na 700 korun, vstup na jednu rychlostní zkoušku o 50 na 250 korun. Organizátoři věří, že mírné zdražení diváky neodradí.

„Nezdražovali jsme proporčně tak, jak by se zdražit mělo, vzhledem k tomu, jak vyskočily ceny dalších věcí,“ poznamenal Regner. „Vstupné bereme jako přispění fanoušků na organizaci. Není to tak, že bychom za vstup uspořádali celý podnik.“

Vstupné se nevybírá na všech místech a oblíbená páteční zlínská rychlostní zkouška je zdarma. Jako obvykle startuje ve Vodní ulici, odkud její trasa vede přes nadjezd do baťovského areálu. Tam kolem 21. budovy na autobusové nádraží a opět na nadjezd, ze kterého pokračuje přes Čepkov na Vodní ulici, kde je i cíl.

Nadjezd, po němž jezdí řidiči i hromadná doprava na sídliště Jižní Svahy, se uzavře už ve čtvrtek v noci od 22.45 do 1.30 hodin kvůli seznamovacím jízdám. V pátek bude neprůjezdný už od 16.30 do 1.30 hodin. To způsobí značné dopravní komplikace i v městské hromadné dopravě.

Mění se jízdy spojů MHD

Trolejbusová linka číslo 6 z Otrokovic na Jižní Svahy se na zastávce Školní změní na linku 8X a pojede k Baťově nemocnici a zpět. Na zastávce Náměstí Míru se zase změní na linku 2 a zamíří do Otrokovic.

Místo spoje číslo 9 pojede výlukový spoj 9X, který nezamíří na Jižní Svahy a otočí se na konečné stanici Antonínova. Trasy další linek se většinou změní jen kvůli objížďce přes Prštné, což bude však pro cestující znamenat zdržení.

„V době tohoto dopravního opatření budou revizoři uznávat pro přestup na náhradní dopravu i nepřestupní jízdenky, aby cestující v důsledku objížďky a náhradní dopravy nebyli poškozeni a nemuseli si kupovat dražší jízdenky,“ upozornil mluvčí dopravního podniku Vojtěch Cekota.

Vlakem by měli do centra jezdit pouze diváci Barum rally. Ostatní by měli v Prštném přesednout na trolejbus, kde jim bude uznána i vlaková jízdenka. Lidé, kteří pojedou vlakem do Vizovic, nasednou už v Otrokovicích na autobus.

Páteční omezení se budou týkat také Malenovic, kde se pojedou zkušební jízdy. Část oblasti bude uzavřená (týkat se to bude zejména Švermovy ulice a přilehlých cest) od 6.30 do 14 hodin.

S omezením musejí v sobotu prakticky celý den počítat také obyvatelé Slušovic, kde se jezdí tradičně rychlostní zkouška. Její trasa opět povede i kolem dostihového závodiště. Omezení potkají i další obce, například Kateřinice, Rajnochovice či Halenkovice.

V akci bude přes 300 policistů a vrtulník

Nejen na dopravu, ale i na veřejný pořádek a bezpečnost v ulicích bude dohlížet přes 300 policistů. K dispozici budou mít vrtulník.

„Bude využíván zejména ke koordinaci dopravy, k odhalování závažných dopravních přestupků, ale například i k monitorování odstavných parkovišť,“ upřesnil policejní mluvčí Petr Jaroš.

Řidiči by měli počítat také s tím, že policisté budou na cestách měřit rychlost, provádět zkoušky na alkohol a kontrolovat technický stav aut fanoušků, zejména s ohledem na nepovolené tuningové úpravy. Policisté motoristům vzkazují, aby si v zaparkovaných vozech nenechávali cennosti, které by jim mohli odcizit zloději.

Po dobu Barum rally bude v provozu speciální policejní telefonní linka 974 666 555, kde budou lidé moci získat i aktuální dopravní informace. Na Barum rally se připravují i záchranáři, k dispozici bude devět posádek zdravotnických týmů, celkem téměř 40 lidí. Operační středisko bude posílené o jednoho člověka, který bude mít na starosti koordinaci posádek.

„Tradičně nejnáročnější bývá páteční večer, kdy se jede rychlostní zkouška centrem města Zlína, na niž přijíždí tisíce fanoušků,“ řekl vedoucí autoprovozu zlínské záchranné služby Martin Konečný.

Záchranka bude mít v pátek ve Zlíně dvě sanitky, pořadatelé jednu.