„Šlo o zkoušku, která byla více zaměřená na diváckou atraktivitu než na jezdeckou hodnotu,“ vysvětlil ředitel soutěže Jan Regner.
Na rozdíl do fanoušků, kterých se tam pokaždé sešlo spoustu, to většině jezdců moc nevadí. Slušovická erzeta obvykle otevírala sobotní program (výjimkou byl rok 2013, kdy se uskutečnila jen jako testovací zkouška), jezdci se na ní mohli postupně dostat do závodního tempa.
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„Byla to taková jednodušší erzeta na zahřátí,“ přitakal vítěz z roku 2024 Dominik Stříteský. „Teď to bude od začátku nabitější.“
Místo Slušovic se bude závodit v okolí Pohořelic, kde se před rokem uskutečnila kvalifikace a testovací rychlostní zkouška. „Tento úsek pozitivně hodnotili sportovní i bezpečnostní delegát,“ upozornil Regner.
Letošní 55. ročník Barum Czech Rally Zlín se pojede za dva měsíce od 14. do 16. srpna. Jak tedy bude vypadat?
Kvalifikace začne později
Pořadatelé vycházejí z předchozích ročníků, pro určité změny se přesto rozhodli. Páteční kvalifikace se pojede z Bělova do Žlutavy a začne až v 10:46. V minulosti přitom startovala už v 8 ráno.
„Vyslyšeli jsme přání startovního pole,“ objasnil Regner. „Posádky se mohou vyspat, protože ve čtvrtek se trénuje až do půlnoci,“ připomněl přípravu městské erzety.
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Superspeciálka v ulicích Zlína podobu nemění, ale čas startu ano. Začne se o 45 minut dříve už ve 20:30, aby poslední vůz vyjel kolem 23. hodiny, a ne až o půlnoci.
Sobotní program obsahuje úseky Pohořelice, Troják a Bunč, které se pojedou dvakrát. Dohromady s pátečním městským testem to dá 122 ostrých kilometrů.
„Troják budí respekt nejenom svou délkou 25,59 km. Pojede se z Vlčkové přes Troják až do Rajnochovic,“ popsal Regner. „Bunč se jede v předloňské podobě se startem v části Kamínka u Roštína.“
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Nedělní sekce obsahuje úseky Pindula, Semetín a Kateřinice, což dohromady dává 84 ostrých kilometrů.
„Trať zveřejňujeme s předstihem, zároveň chceme fanoušky požádat, aby nenavštěvovali dané lokality, a to především lesní cesty, kde platí zákaz vjezdu,“ připomněl Regner, že řada diváků se dlouho před startem zkouší vžít do role závodních jezdců.
Na startovní listinu je ještě brzy
Barumka je opět součástí mistrovství Evropy. Poté, co po třech letech skončila světová Středoevropská rally, znovu drží titul nejkvalitnější automobilové soutěže na českém území.
Na podobu startovní listiny je ještě příliš brzy, pořadatelé začali přihlášky přijímat teprve včera. Pokud se nestane nic nečekaného, měl by dorazit loňský šampion Miko Marczyk z Polska, bronzový Andrea Mabellini z Itálie, jeho zkušený krajan Giandomenico Basso nebo Fin Teemu Suninen, který dlouho jezdil mistrovství světa.
Sedmidílný kontinentální šampionát má za sebou pouhé dva podniky na asfaltu ve španělské Andalusii a na švédské šotolině. Výsledky těchto závodů nejsou z hlediska celkového pořadí příliš směrodatné, protože většinou uspěli jezdci, kteří nemají v plánu kompletní seriál. Ještě před zlínskou soutěží se bude závodit na dvou asfaltech v Římě a polských Katovicích.
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V rámci Barum rally se bude pochopitelně bojovat také o body do domácího šampionátu. Vzhledem k větší délce soutěže se budou násobit koeficientem 1,5. Úvodní tři podniky ze šesti nabídly velké drama. V průběžném vedení je Stříteský, kterého s mírným mankem následují Filip Mareš, Adam Březík a Jan Kopecký.
„Jsem rád, že špička je vyrovnaná a bojuje se o vteřiny,“ libuje si Stříteský, který už dvakrát vyhrál. Pokaždé za sebou těsně nechal Březíka. V Českém Krumlově to bylo o 7,5 sekundy, o víkendu v Hustopečích o 2,3 sekundy. Ještě před Barumkou se tuzemská špička utká na mladoboleslavské Bohemii.
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18. srpna 2025