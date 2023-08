Hejtman, náměstci i radní jako Barbie. Na „růžové vlně“ jede i vedení kraje

Obvykle se na tomto místě objevují informace o investicích kraje, opravách silnic, pořádaných kulturních akcích, financování sociálních služeb a podobně.

V úterý ale na facebookové stránce Zlínského kraje přibyla fotografie s deseti postavičkami ze světa panenek Barbie, ve kterých je možné rozpoznat hejtmana Radima Holiše, jeho náměstky, náměstkyně i radní. Snímek vznikl s pomocí umělé inteligence.

„Byli jsme v Uherském Hradišti na jednom z největších filmových festivalů a po cestě zpět jsme přemýšleli, jak bychom se tomuto filmovému dění přiblížili. Na sociálních sítích se lidé baví filmem Barbie, tak jsme to zkusili. Myslím, že zároveň ukazujeme, že si umíme udělat i legraci sami ze sebe,“ vysvětlil Holiš.

Letní komedie, v níž oživlá ikonická panenka prožívá krizi identity a přemýšlí o smrti, trhá rekordy návštěvnosti po celém světě i v Česku. Na sociálních sítích se v těchto dnech objevují čím dál častěji profilové obrázky vytvořené pomocí umělé inteligence.

„U procesu, kdy to vznikalo, jsem nebyla, ale přišlo mi to vtipné. Beru to jako odlehčený prázdninový post, který nikoho neuráží. Zaznamenala jsem, že film o panence Barbie má teď velkou sledovanost a na sítích si lidé včetně politiků vytvářejí ikonické vizuály,“ konstatovala náměstkyně Hana Ančincová, která má na starosti životní prostředí a sociální věci.

S nápadem přišla tisková mluvčí. „Byla to opravdu spontánní reakce na současnou velkou vlnu spojenou s filmem o Barbie, která rezonuje všude, i v prostředí sociálních sítí,“ vysvětlila mluvčí kraje Soňa Ličková.

„Tak jsem vytvořila postavičku každého člena vedení kraje s pomocí umělé inteligence. Byl to trochu risk, zda něco podobného zveřejnit na oficiální stránce, ale všem se to líbilo, film láme rekordy, tak jsme se svezli na této ‚růžové vlně‘,“ doplnila.