Spor Babiše a Adámka může ohrozit dotace pro Zlín, ve hře je stadion i kino

Když začátkem února přijel do Zlína premiér Andrej Babiš, zastavil se v opraveném Památníku Tomáše Bati i na nedalekém zimním stadionu, který chce město zrekonstruovat za více než 400 milionů korun.

„Premiér byl pozorný. Myslím, že ho naše prezentace zaujala,“ říká Radomír Zbožínek, viceprezident hokejového klubu a předseda představenstva spolku HC Berani Zlín, který stadion vlastní. „Představili jsme mu vizualizace a základní parametry: zahájení na jaře 2022, náklady 434 milionů korun bez DPH,“ upřesnil.

Radnice, která bude investorem a stadion si potom převezme, je ochotná si vzít úvěr. Ovšem uvítala by podporu od státu, konkrétně od Národní sportovní agentury, již vede bývalý hokejový brankář Milan Hnilička. A únorová návštěva Babiše s Hniličkou ve Zlíně měla tuto myšlenku podpořit.

„Budeme se bavit o tom, jakým způsobem na to přispěje město, kraj, a my jako stát na tom také chceme participovat,“ slíbil po prohlídce stadionu Babiš.

Otázkou ale je, jestli to platí i dnes. Jen dva týdny poté se totiž premiér dostal do sporu s náměstkem zlínského primátora Miroslavem Adámkem z hnutí STAN.

Tomu vadilo video, které vzniklo při únorové návštěvě památníku. Babiš se v něm vyjadřuje v tom smyslu, že tuto památku zachránil a poslal na ni 60 milionů korun. Faktem ale je, že přišlo 32 milionů, a to z ministerstva kultury.

„To, že máme obnovený Památník Tomáše Bati, je výsledek tvrdé práce mnoha lidí. Vy mezi ně nepatříte,“ ohradil se Adámek.

Babiš však tvrdí, že státní peníze přišly z jeho popudu, protože tehdy zatelefonoval ministrovi kultury Hermanovi, že najde peníze na opravu památníku v rozpočtu ministerstva financí.

„Já si nic nepřivlastňuji, ničím se nechlubím, jen popisuju stav věcí, jak se staly. A pan bývalý primátor teď bohužel neříká pravdu a dobře to ví,“ uvedl na svém twitterovém účtu premiér.

Andrej Babiš (Twitter) @AndrejBabis Nic si nepřivlastňuji, ničím se nechlubím, jen popisuju stav věcí, jak se staly. A pan bývalý primátor teď bohužel neříká pravdu a dobře to ví. Přesto se už na jedné demonstraci proti mně tímto projektem chlubil. 1 člověk to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Podle Adámka si Babiš bude chtít podobně přivlastnit i chystanou opravu zimního stadionu, případně Velkého kina.

„Budete se hlásit ke všemu, co se daří a podaří. Ale my Zlíňané víme své,“ prohlásil Adámek.

Načež Babiš na Twitteru zareagoval: „A když už píše (Adámek) o dalších projektech, tak jsem velice rád, že pan náměstek slibuje Zlíňanům rekonstrukci stadionu a kina bez pomoci státu.“

Zlínský primátor: Je dobré mít dobré vztahy

Znamená to tedy, že Babiš nebude chtít finančně podpořit investice ve Zlíně?

Adámek nechce další premiérovy výroky komentovat. „Zveřejnil jsem svůj komentář a beru ho jako konečný,“ uvedl ve čtvrtek.

STAN je druhou nejsilnější stranou ve zlínské koalici. Magistrát vede ANO, jehož zástupci nejsou z Adámkova prohlášení nadšení, protože může ohrozit snahy o přísun dotací.

„Nepředpokládám, že se budou peníze rozdělovat na základě osobních vztahů, ale v rámci jednání to považujeme za nešťastné. Jakýkoliv regionální politik by měl usilovat o externí zdroje financování, bez ohledu na politickou příslušnost premiéra či ministrů. Je dobré s nimi mít dobré vztahy,“ reagoval primátor Jiří Korec z ANO. „Když začnou hrát roli osobní spory, tak to není šťastné,“ doplnil.

Babiš se s Adámkem nepohodl už před dvěma lety – a opět po návštěvě památníku. Premiér mu tenkrát vytkl, že stále nepohnul s opravou Velkého kina, na což Adámek opět zpětně kriticky zareagoval.

„Prací městských politiků by nemělo být hledání zástupných problémů, ale práce pro město a získávání peněz od státu. To není jejich právo, ale povinnost. Kdo to nedělá, nedělá dobře svoji práci,“ poznamenal náměstek primátora za ANO Pavel Brada.

Hnutí STAN stojí za Adámkem. „Věřím, že se dotace rozdělují podle potřeby a připravenosti projektů, a ne podle toho, jestli s někým kamarádím nebo mě někdo osočuje. Ani by mě nenapadlo, že by to tak někde mohlo fungovat,“ uvedla radní Kateřina Francová ze STAN. Podle ní Adámek uvedl vyjádření Babiše na pravou míru, což považuje za správné.

I když názory ANO a STAN nejsou stejné, nemělo by to podle jejich zástupců koalici ve Zlíně ohrozit.