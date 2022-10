Na ježdění to nebude, zaznělo při první dražbě autovraků v Kroměříži

Zájemci dorazili na první dražbu dlouhodobě odstavených aut, o která majitelé neměli zájem. „Trochu jsem čekal, že by některé z nich po opravě mohlo jezdit, ale byla by to velká investice,“ podotkl trochu zklamaně mladík Martin. Přišel ze zvědavosti. „Určitě lepší, když se tu rozeberou, než kdyby dál strašila po městě,“ myslí si.

Jedno z nejzachovalejších aut byl zelený Opel Agila, který dlouhé měsíce zabíral místo na parkovišti před městskými bytovými domy na Lutopecké ulici.

„Tohle a ještě černý peugeot jsou na tom nejlépe. Ale na ježdění to nebude,“ odhadoval starší muž, který nechtěl prozradit své jméno. S podobnými dražbami už má bohaté zkušenosti.

„Většinou se tady scházejí lidé z vrakovišť a obchodníci s náhradními díly,“ rozvykládal se. „Problém je, že při běžné prohlídce nepřijdete na to, co z auta je skutečně použitelné. Když to pak v dílně rozeberete, zjistíte, že katalyzátor a další věci jsou na odpis, můžete ještě prodělat.“

Auta si přišel prohlédnout také Jiří Petráš, který pracuje ve firmě zabývající se likvidací starých vozidel. Podle něj jsou vozy plné druhotných surovin, jako je sklo, kovy a plasty, které se následně dají prodat k recyklaci. „Cena záleží na tom, jak je auto kompletní a těžké. Já se dívám, co by mělo smysl, nabízet budu jen do určité částky,“ prozradil Petráš.

Vyvolávací cena začínala na částce 400 korun

Kroměříž v tomto týdnu poslala do dražby čtrnáct aut odtažených v posledních dvou letech. Město může dlouhodobě odstavená vozidla z ulic a parkovišť odstraňovat díky novele zákona o pozemních komunikacích. Od roku 2020 tak z ulic Kroměříže zmizelo asi sto vraků.

„Každé takové vozidlo blokovalo parkovací místo, které nyní občané mohou využívat,“ vyzdvihl kroměřížský místostarosta Vratislav Krejčíř. Do dražby šly automobily, ke kterým se majitelé ani přes opakované výzvy nepřihlásili.

V nabídce byly vozy různých značek s vyvolávacími cenami od 400 do 2 tisíc korun. Před dražbou si ještě účastníci ujasňovali, že vozy nemají status „autovraku“, tudíž nejsou vyřazeny z evidence vozidel a noví majitelé si je na sebe mohou přepsat a používat je. V některých případech by však museli hradit ekologickou daň. Dražitelé proto s přihlášením vozidel ani nepočítali.

Tahanice se strhla o opela

Při samotné dražbě ovšem bylo aktivních jen několik málo účastníků. Příhozy byly nejčastěji v řádu stovek korun a konečné částky v řádu nižších tisíců.

Nakonec se udalo všech 14 vozů, kupující zaplatili dohromady 33 500 korun. Nejvyšší částku, pět tisíc korun, dali za peugeota. Tahanice se strhla i o zmiňovaného opela, kde se příhozy zastavily na částce 3 800.

„S výsledkem jsme spokojeni. Všechna nabízená vozidla mají nového majitele a město za ně získalo peníze na pokrytí nákladů na odtah, uskladnění a dražbu,“ poznamenal Krejčíř.

Radnice pokračuje v odtahování nepoužívaných aut i letos, kdy už tak odstranila přes dvacet vozidel. A nevylučuje, že podobná dražba se bude v budoucnu opakovat. Kroměříž je jedním z prvních měst v kraji, kde se takto vraků zbavili. Dražbu už si vyzkoušeli i ve Zlíně a uvažují o ní také ve Vsetíně.