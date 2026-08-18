Řidič skončil s autem v potoce a pak zmizel. Pátrá po něm policie

Profesionální hasiči z nedaleké stanice Bystřice pod Hostýnem byli k havarovanému autu přivolání krátce před osmou hodinou večerní.
„Po příjezdu nejprve zkontrolovali, zda z vozidla neunikají provozní kapaliny. Naštěstí se žádný únik nepotvrdil. Pro jistotu však položili na hladinu potoka sorpční hady, které by případné unikající kapaliny zachytily,“ přiblížila situaci na místě mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
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K vytažení zaklíněného vozu si velitel zásahu vyžádal vyprošťovací automobil drážních hasičů z Přerova, s jehož pomocí dostali auto zpátky na silnici.
„Během vyprošťování byla komunikace v místě události zcela uzavřena. Po vytažení vozidla si jej převzali policisté, kteří nyní zjišťují okolnosti celé havárie,“ dodala Javoříková. Hlavně pátrají po tom, kdo vůz šoféroval.
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