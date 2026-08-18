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Řidič skončil s autem v potoce a pak zmizel. Pátrá po něm policie

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  9:56
Felicia skončila ve Vítonicích na Kroměřížsku v potoce. Řidič z místa zmizel...

Felicia skončila ve Vítonicích na Kroměřížsku v potoce. Řidič z místa zmizel neznámo kam. (17. srpen 2026) | foto: HZS Zlínského kraje

Felicia skončila ve Vítonicích na Kroměřížsku v potoce. Řidič z místa zmizel...
Felicia skončila ve Vítonicích na Kroměřížsku v potoce. Řidič z místa zmizel...
Felicia skončila ve Vítonicích na Kroměřížsku v potoce. Řidič z místa zmizel...
Felicia skončila ve Vítonicích na Kroměřížsku v potoce. Řidič z místa zmizel...
8 fotografií
Jak se dostalo auto do potoka a kam se poděl jeho řidič? Tyhle otázky řeší policie na Kroměřížsku od pondělního večera, kdy vůz značky Škoda Felicia sjel do koryta potůčku v obci Vítonice, odkud ho museli vyprostit hasiči pomocí drážní techniky.

Profesionální hasiči z nedaleké stanice Bystřice pod Hostýnem byli k havarovanému autu přivolání krátce před osmou hodinou večerní.

„Po příjezdu nejprve zkontrolovali, zda z vozidla neunikají provozní kapaliny. Naštěstí se žádný únik nepotvrdil. Pro jistotu však položili na hladinu potoka sorpční hady, které by případné unikající kapaliny zachytily,“ přiblížila situaci na místě mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

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K vytažení zaklíněného vozu si velitel zásahu vyžádal vyprošťovací automobil drážních hasičů z Přerova, s jehož pomocí dostali auto zpátky na silnici.

„Během vyprošťování byla komunikace v místě události zcela uzavřena. Po vytažení vozidla si jej převzali policisté, kteří nyní zjišťují okolnosti celé havárie,“ dodala Javoříková. Hlavně pátrají po tom, kdo vůz šoféroval.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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