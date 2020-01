Dodavatelé automobilek hlásí pokles poptávek, ničivou krizi ale nečekají

„Už loni kleslo v našem závodě v Uherském Hradišti množství vyráběných dílů pro automobilový průmysl a mnoho nových zakázek bylo pozastaveno. I letos bude pokles pokračovat,“ uvedla mluvčí společnosti Schlote Automotive Czech Alena Vávrová.

Společnost, která v Uherském Hradišti zaměstnává asi 200 lidí, patří pod německou skupinu s několika závody. Vyrábí komponenty do motorů, převodovek a podvozků. V elektromobilech je jejich životnost kratší a firma tomu musí výrobu uzpůsobit. Vedení věří, že za rok či dva bude situace lepší.

V odhadu toho, jak se bude vyvíjet letošní rok, jsou však podniky většinou velmi opatrné. Zatím nechtějí předpovídat, zda se jich dotkne pokles výroby světových automobilek.

Dvě regionální společnosti ale bojují s finančními problémy. Kvůli nesplácení dluhů na sebe ke konci minulého roku vyhlásila insolvenci valašskomeziříčská firma Baur Formschaumtechnik a na bojkovickou firmu SKD byl vyhlášen bankrot.

Obě dodávají komponenty automobilovým firmám a zaměstnávají stovky lidí. V jednom případě se na problémech podepsal dlouhodobý nedostatek zaměstnanců, ve druhém nezvládnuté řízení. Společnosti ale tvrdí, že zakázek mají dost a propouštění nechystají.

„Výkonnost automobilového průmyslu je navzdory sílícím hlasům o přicházející krizi stále ve velmi dobré kondici,“ sdělilZdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.

Continental Barum loni snížil výrobu nákladních plášťů

Otrokovický Continental Barum je největší pobočkou svého mateřského koncernu a pokrývá zhruba 11 procent evropské poptávky po pneumatikách. Loni vyrobil přes 20 milionů osobních pneumatik a v tomto roce jich plánuje ještě o téměř čtvrt milionu více. U nákladních a průmyslových plášťů ale výroba mírně klesne.

„V druhé polovině loňského roku docházelo ke snižování výroby nákladních plášťů z důvodu poklesu poptávky. Zásadní navýšení se neplánuje ani na letošní rok,“ popsal ředitel firmy Libor Láznička.

Průmyslové podniky, do kterých patří strojírenské, kovoobráběcí i gumárenské firmy, jsou přitom pro Zlínský kraj klíčové. V roce 2009, když na automobilový průmysl dolehla ekonomická krize, musely některé podniky propouštět.

„Když srovnám minulý a tento rok, je to stejné. Žádný pokles zakázek nevidím. Může přijít ochlazení, ale řekl bych, že to nebude tak velké jako před jedenácti lety,“ domnívá se Robert Zatloukal, ředitel firmy Promens, který je i předsedou krajské hospodářské komory.

Pokles zakázek nevidí ani jinde. „Žádnou změnu jsme nezaznamenali, naopak jdou některé tržby nahoru, protože část zákazníků své zakázky navyšuje,“ naznačila Petra Kulíšková ze společnosti Forschner PTZ, která v Napajedlích zaměstnává stovku pracovníků.

Jinde už ale mají náznaky, že druhé pololetí letošního roku bude z pohledu výroby slabší. Třeba pro společnost Prozax, která vyrábí jednoúčelové stroje a zařízení zejména pro pneumatikářký průmysl. Jejich výrobky znají automobilové firmy na všech kontinentech.

„Continental silně ponížil investice do strojů a zařízení, které dodáváme. Tam už se to projevilo. My ale část výroby směřujeme i mimo tuto oblast, což nám může případný pokles kompenzovat,“ podotkl jednatel Prozaxu Jiří Neubauer.

Na to spoléhají také další výrobci. Například Chropyňská strojírna je významným dodavatelem výrobních linek pro evropský automobilový průmysl. Proto není závislá na počtu vyrobených vozů, ale na investicích do nových modelů.

„V minulých dvou letech bylo v našem oboru neobvykle mnoho zakázek, čehož jsme využili a dosáhli rekordních výsledků. To bychom rádi udrželi nebo ještě zlepšili, proto v současnosti získáváme zakázky u automobilek, kde jsme dosud nebyli aktivní, a zvedáme také význam dodávek pro letecký a železniční průmysl,“ poznamenal člen představenstva společnosti Robert Kudela.