Autobusy a vlaky v kraji opět podraží. V Hradišti se doprava propojí s MHD

Pro cestující to znamená, že za ujetý kilometr místo 1,35 zaplatí 1,50 koruny. Nástupní sazba jedenáct korun se nemění. „Zdražovaly se energie a další věci, všechny náklady šly nahoru. A protože i lidé byli ve špatné ekonomické situaci, tak jsme zdražení jízdného posunuli o půl roku,“ uvedl náměstek hejtmana přes dopravu Radek Doležel (ANO).

Kraj zdražoval dvakrát už loni, na začátku i v polovině roku. Na poslední chvíli si pak rozmyslel zvyšování cen letos v lednu. „Meziročně platíme dopravcům více než v předešlém roce, počítá se to z průměrných cen pohonných hmot. Ročně vydáme za veřejnou dopravu zhruba 1,4 miliardy,“ řekl Doležel.

„Pokud jedenáct procent kopíruje zvýšené náklady, které kraj má, tak je to v pořádku. Ale nevím, jestli to tak je, nikdo nám o tom nic neříkal,“ reagoval opoziční zastupitel a bývalý hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Otázkou je, jak se tento krok hejtmanství podepíše na počtech cestujících. Kraj věří, že minimálně. „Minulá zdražování neměla na úbytek cestujících dopad, spíše jich přibývalo. Cenová hladina v krajské dopravě je u nás stále nízká. Ve srovnání s ostatními kraji se držíme pod průměrem,“ podotkl Martin Štětkář, jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje.

Na stejných cenách zůstává časové předplatné. Kraj tím chce zvýhodnit ty, kteří ho využijí prostřednictvím karty Zetka. „Pro pravidelné cestující bude pořízení předplatné jízdenky ještě výhodnější než doposud,“ upozornil Doležel.

Od července bude zejména pro turisty fungovat celokrajská jízdenka s platností 24 hodin. Dosud byly časové kupony na týden, měsíc, čtvrt roku a rok. Její cena bude 200 korun. Děti, senioři a invalidé zaplatí polovinu, držitelé průkazů ZTP 50 korun. Další novinkou je zrušení poplatku za zavazadla s výjimkou jízdních kol, která vyjdou na 30 korun. Nově půjde požádat o expresní výrobu karty Zetka. Za 299 korun ji lidé dostanou domů do pěti dní. Nadále bude k dostání i za 130 korun s dobou dodání tři týdny. Kraj jich zatím prodal 27 tisíc.

Pokročila také integrace veřejné dopravy. Jako první se k autobusům a vlakům kompletně (dosud to bylo jen zčásti) od července přidá MHD v souměstí Uherské Hradiště – Staré Město – Kunovice. Jednotné jízdné bude stát 15 korun a jízdenka bude přestupní na 45 minut.

Cena bude o tři koruny levnější oproti dosavadní přestupní jízdence a naopak o tři koruny dražší než nynější nepřestupné jízdné, které zaniká. Lidé budou moci přestupovat i mezi vozy MHD a linkovými autobusy. Ve všech půjde platit bankovními kartami. Nově bude možné koupit zvýhodněnou roční jízdenku za 3 285 korun.

Městská hromadná doprava ve Vsetíně a v Kroměříži se má k integrovanému dopravnímu systému přidat do konce roku, Zlín příští rok. „Chtěl bych stihnout všechna velká města integrovat do konce svého volebního období, to znamená do podzimu příštího roku. Všichni jsou tomu nakloněni, nicméně technicky je to někde více, někde méně složité,“ sdělil Doležel.

Ve Zlíně se bude v trolejbuse platit kartou

Od jara příštího roku budou lidé moci platit ve zlínské hromadné dopravě kartou, protože dopravní podnik pořídil nový odbavovací systém za 14 milionů korun.

„Ponecháme zákazníkům i možnost využívat papírové nebo SMS jízdenky, ale podle zkušeností z jiných dopravních podniků očekáváme, že většina dá přednost platbě kartou,“ přiblížil ředitel Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice Josef Kocháň. „Terminály ve vozidlech budou mít navíc schopnost číst informace z krajské dopravní karty Zetka, což umožní pozdější integraci,“ dodal.

„Razící“ terminály budou u každých dveří a jízdenku si cestující vybere na displeji, přičemž tarify budou stejné jako u papírových lístků. Lístek se nebude tisknout, při kontrole pasažér přiloží kartu k revizorově čtečce. Terminály budou nainstalované do května 2024. V březnu má být zprovozněný také e-shop, kde bude možné nakupovat i časové kupony.

Zetka bude při placení fungovat zatím jen jako elektronická peněženka. K tomu, aby se zlínská MHD mohla plně integrovat, musí kraj dohodnout společné tarify se Zlínem a Otrokovicemi a také to, kdo zaplatí rozdíl v ceně za zvýhodněné jízdné. Náměstek hejtmana plánuje schůzky s vedením radnic, kde dohodne další postup. „Zatím vyčíslíme městům, kolik úspor to pro ně bude znamenat. Budou to desítky milionů korun,“ dodal Doležel.