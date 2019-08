Zrušení autobusové soutěže pro Zlínský kraj neplatí, rozhodl šéf úřadu

Když se proti výsledkům veřejné soutěže na autobusové dopravce odvolala firma BusLine, vedení Zlínského kraje říkalo, že tendr připravilo dobře a precizně.

Svůj názor nezměnilo ani letos v dubnu, kdy antimonopolní úřad soutěž kvůli údajným pochybením zrušil.

A stojí si na svém i teď, když kraj uspěl s rozkladem u Petra Rafaje, předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který zase zrušil první rozhodnutí.

„Úřad vyhověl námitkám zadavatele a neuznal žádný z důvodů, kvůli kterým byl postup zadavatele v prvním stupni označen za nezákonný,“ uvedl mluvčí úřadu Martin Švanda.

Tím pádem jsou výsledky soutěže platné, ale zatím ne pravomocně. ÚOHS bude o tendru rozhodovat znovu. Výsledek je tak stále otevřený. Nicméně kraj živí naději, že postupoval správně a nebude muset vypisovat novou soutěž.

„I když jsem rád, že předseda úřadu uznal naše námitky, žijeme stále v nejistotě. Musíme připravit dvojí řešení, což bude stát peníze občanů našeho kraje. Kdybychom je ale nevynaložili, mohli bychom potom platit ještě více,“ reagoval hejtman Jiří Čunek.

Jak skončí veřejná soutěž?

Zlínský kraj má smlouvu s autobusovými dopravci do poloviny letošního prosince. Když byla soutěž zrušena, začal chystat záložní řešení. Oslovil čtyři autobusové dopravce (Krodos Bus, ČSAD Uherské Hradiště, ČSAD Vsetín a Arriva Morava), s nimiž se chce dohodnout na podmínkách v rámci takzvaného jednacího řízení bez uveřejnění.

„K tomuto kroku přistupujeme proto, abychom od 15. prosince splnili svoji zákonnou povinnost a zajistili dopravní obslužnost kraje veřejnou linkovou dopravou,“ zmínil krajský radní pro dopravu Pavel Botek.

Nicméně ve hře jsou opět i výsledky veřejné soutěže. Podle Čunka by bylo možné, aby se podle nich začalo jezdit od prosince s tím, že by se kraj s dopravci domluvil na tom, že by moderní nízkopodlažní autobusy s klimatizací a wi-fi nakoupili později.

„Je možné, že by jezdili podle nových jízdních řádů, ale ne s novými autobusy,“ upřesnil.

Bude ale záležet na tom, kdy a jak antimonopolní úřad o soutěži rozhodne. A pokud by podání od BusLine nakonec odmítl, mohla by se firma obrátit na soud, což by znamenalo novou velkou potíž.

„Musíme čekat na další usnesení a současně se připravovat na nouzový režim, který nemusí nastat,“ podotkl Čunek.

„Je to komplikace. Chci, abychom v kraji lépe jezdili a fungovala tady integrovaná doprava. Pracujeme na tom dva roky, a pak to možná celé padne. Prostředí, kde si každá firma může přes antimonopolní úřad plnit svůj podnikatelský záměr třeba hrozbou, že soutěž bude zrušena, je špatné,“ doplnil.

Naráží tím na společnost BusLine, která se do tendru ani nepřihlásila, ale napadla ho kvůli údajným diskriminačním a netransparentním podmínkám. Firma BusLine již dříve prostřednictvím své mluvčí vzkázala, že se k rozhodnutí ÚOHS nebude vyjadřovat, protože není pravomocné.

Předseda ÚOHS má na věc jiný názor než úředníci

Antimonopolní úřad jí dal nejprve za pravdu ve třech bodech. Za chybu označil to, že kraj umožnil dopravcům využít tutéž referenční veřejnou zakázku ve více částech zadávacího řízení, ale najeté kilometry směli použít pouze jednou.

„Takto nastavené technické kvalifikační předpoklady v tomto případě nejsou nepřiměřené ani diskriminační a neomezují podstatně hospodářskou soutěž,“ odůvodnil rozhodnutí předsedy úřadu Švanda.

Pochybením mělo být i to, že kraj po dopravcích chtěl odbavování prostřednictvím systému Kordis, jenž funguje v Jihomoravském kraji. V zakázce však napsal, že odbavovací technika tohoto systému není jejím předmětem.

„Zadávací podmínku týkající se požadavků na odbavovací techniku předseda úřadu shledal určitou a srozumitelnou a neztotožnil se s výrokem prvostupňového rozhodnutí, že se jednalo o vnitřní rozpor v zadávací dokumentaci,“ popsal Švanda.

Kraj se měl provinit i tím, že požadoval homologaci autobusů podle platných právních předpisů, ale současně uvedl, že technické řešení musí splňovat parametry, které vyplývají z neplatné unijní směrnice. To Rafaj nepovažoval za natolik velký lapsus, že by měl vést ke zrušení soutěže.

V zadání autobusového tendru byl kraj rozdělený do šesti oblastí. Arriva vyhrála ve Zlíně, Krodos Bus v Kroměříži, ČSAD Uherské Hradiště v Uherském Hradišti a Valašských Kloboukách, Transdev Morava s TQM ve Vsetíně a Valašském Meziříčí.

V žádné oblasti neuspěla společnost ČSAD Vsetín miliardáře Zdeňka Zemka, která dnes v kraji zajišťuje zhruba polovinu autobusové dopravy.