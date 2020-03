Luhačovice opraví autobusové nádraží, zastávky zakryjí zatravněné střechy

„Zachováme všech šest zastávek a přidáme i místa pro řidiče, kteří na nádraží někoho přivezou a zase hned odjíždějí,“ uvedl místostarosta Jiří Šůstek.

Zmizí nepřehledná křižovatka s točnou, kterou někteří šoféři chápali jako kruhový objezd. Nahradí je skutečná okružní křižovatka, kde bude jasně daná přednost.

Kromě toho přibudou místa pro rodiče, kteří vezou děti do blízké školy. „To je velký problém, řidiči se u školy otáčejí na přechodu nebo v křižovatce, což je hodně nebezpečné,“ popsal Šůstek.

Na dopravní terminál za 18 milionů korun získalo město sedmimilionovou dotaci. Zbylých 11 milionů zaplatí z rozpočtu.

Termín zahájení je stanovený na květen, s ukončením se počítá v říjnu. Stavba tedy zasáhne do turistické sezony a omezí návštěvníky, kteří do lázeňského města přijíždějí autobusem. Cestu do centra ale nebudou mít o mnoho delší.

„Náhradní zastávky autobusů budou po dobu rekonstrukce za vlakovým nádražím, které je v těsné blízkosti autobusového,“ vysvětlil Šůstek.

Zároveň budou Luhačovice prvním městem ve Zlínském kraji, které využije takzvané zelené zastávky. Zastřešení nástupišť bude zatravněné a půda bude zadržovat dešťovou vodu. Hlavně v letních měsících to vylepší klima v místě, které je už z podstaty tvořeno hlavně betonem.

„Hledáme ekologické řešení u všech úprav, které ve městě děláme. Ať je to třeba zasakovací dlažba nebo střechy nástupišť pokryté zelení,“ doplnil starosta Marián Ležák.