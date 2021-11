Bezomovci se pomalu znovu stahují ke zlínskému autobusovému nádraží

Lidé bez přístřeší se sem vracejí a to se nelíbí řadě cestujících, kteří tudy denně procházejí.

„Opatření splnilo svůj smysl, bezdomovci tady nejsou tak často jako dříve,“ konstatoval primátor Jiří Korec. „Ale je nám jasné, že když nebudou tady, tak se přemístí jinam, například do sousedního sadu Svobody,“ doplnil.

Bezdomovci v posledních týdnech přebývali i ve staré a prázdné budově v baťovském areálu. Teď se však patrně vracejí na své oblíbené místo u nádraží.



„Když se jim to znepříjemní na jednom místě, objeví se na druhém. Lidé už si stěžují, že jsou v sadu Svobody,“ poznamenal mluvčí strážníků Pavel Janík.

Faktem je, že bezdomovci se u nádraží vyskytují o poznání méně často než dřív.



„Jdou si třeba koupit něco do tamního stánku a tomu nikdo nezabrání. Nás zajímá, jestli se dopouštějí protiprávního jednání. To je kritérium, podle něhož se rozhodujeme, zda zakročíme,“ naznačil Janík.

Jinými slovy řečeno: pokud lidé v parku nepijí alkohol, což je tam zakázáno, případně nepohoršují okolí nebo žebráním neobtěžují kolemjdoucí, nikdo je odsud vykázat nemůže. „Místo kontrolujeme několikrát denně, od září jsme tam řešili jednotky přestupků,“ řekl Janík.

Město se snaží prostor za autobusovým nádražím zkulturnit. Například před časem prořezalo park, aby byl přehlednější. Vzhledem k tomu, že v něm nedávno při velkém větru spadl strom, prověřilo stav všech dřevin, tedy 28 stromů a sedmi keřů.

Jeden dub červený je v tak špatné kondici, že se bude muset pokácet. Další potřebují odborný zásah. „V následujících letech proběhne v několika etapách odborné ošetření většiny stromů na této ploše,“ uvedl mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Natřené sloupy okamžitě přilákaly sprejery

Oplocený je také betonový prostor mezi parkem a nádražím, kde bezdomovci polehávali. Do konce roku by se měly objevit sloupky na zídce u chodníku, který vede od nádraží a na němž lidé bez přístřeší posedávají. Potom jim to bude znemožněno. „Zatím to bude ze strany města všechno, co v tomto prostoru udělá,“ poznamenal Korec.

Zlín se do úprav pustil po dohodě se Zlínským krajem a společností Z-Group miliardáře Zdeňka Zemka, která nádraží vlastní. Ta přislíbila, že zlepší stav svého majetku. Hodlá nahradit cihlové pásky, které tvoří fasádu dvou budov nádraží, šedou omítkou a natře velká kovová okna. Lépe budou vypadat nástupiště s novými odpadkovými koši i zadní strana nádraží. Všechny práce by mohly skončit letos.

„Jinak samozřejmě došlo k realizaci drobných úprav a oprav, ke kterým není zapotřebí stavební firmy. Umyly se stropy a nadhledy na prvním nástupišti, opravené jsou držáky košů. Natřeli jsme sloupy, ale hned druhý den byly znovu posprejované,“ sdělil před časem mluvčí Z-Groupu Miroslav Slaný.

Společnost Z-Group se zavázala udělat úpravy ve smlouvě se Zlínským krajem, když s ní vyjednával o platbách za vjezdy autobusů na nádraží.