Zlínské nádraží má být čisté a přívětivé, prodej alkoholu však zůstane

„Stávající stav zlínského autobusového nádraží je neudržitelný, proto požadujeme po vlastníkovi nápravu,“ prohlásil ekonomický náměstek hejtmana David Vychytil.

Kraj chce využít situaci, v níž se aktuálně nachází. S firmou Z-Group miliardáře Zdeňka Zemka, která vlastní nádraží ve Zlíně, Vsetíně, Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm, jedná o platbách za vjezdy autobusů.



Nově je platí přímo kraj, jenž na penězích s majitelem nádraží hledá shodu. Má to stihnout do konce června, jinak věc začne řešit soud. A do dohody by se mohly promítnout krajem i městem Zlín požadované změny autobusového nádraží, které by zlepšily jeho neutěšený stav.

„Přišli jsme s nějakými konkrétními návrhy úprav autobusového nádraží a nyní vše dopracováváme do finální podoby,“ nastínil mluvčí firmy Z-Group Miroslav Slaný. Konkrétnější zatím nechtěl být. „Intenzivně jednáme, jsme ve shodě,“ podotkl Slaný.

Kraj a město se snaží na společnost vytvořit tlak, aby podobu nádraží alespoň částečně změnila, i když se připravuje jeho přestavba v rámci dopravního terminálu. To však může trvat i několik let. Klíčový bude vzhled a čistota.

Otázkou je, zda se třeba jen mírně nezmění náplň nádraží, protože levnější podniky sem lákají bezdomovce, kteří pak posedávají nebo spí v sousedním parčíku. Ten patří městu, které by ho mohlo upravit.

„Padaly návrhy, že by se park mohl vyčistit, že by se z něho odstranilo křoví a udělala by se některá další opatření, aby to tam bezdomovce nelákalo,“ naznačil náměstek zlínského primátora Pavel Brada, podle něhož se tím bude zabývat městská rada.

„Dávali jsme majiteli nádraží podnět i v tom smyslu, že se tam bezdomovci zdržují s ohledem na typ provozoven, které tam jsou. Kdyby tam bylo slušné bistro, vypadalo by to jinak. Můžeme v tomto smyslu ale jen vytvářet tlak, jde o soukromý majetek,“ dodal Brada.

Prosvětlený park bezdomovce lákat nebude

Z-Group nechce omezovat služby, které nádraží nabízí. „Provozovny tam mají své místo a dlouhodobější nájemní smlouvy. Nejde o nálevny. Jde třeba o novinový stánek, kde se, pravda, prodává třeba i alkohol. Jsou tam samozřejmě i nějaké bary,“ předestřel Slaný.

„Primárně musíme vytvořit takové prostředí, aby se tam bezdomovci neshlukovali. Proto ve spolupráci s městem chceme zrealizovat především úpravy v parku za nádražím. Jakmile se prořežou stromy, do parčíku bude dobře vidět a udělá se tam plot, pak to už nebude tak atraktivní místo pro bezdomovce,“ řekl.



Zájmem všech stran podle společného prohlášení je, aby autobusové nádraží lépe vypadalo, bylo bez zápachu, špíny i bezdomovců, což by uvítal také každý obyvatel krajského města i cestující, který sem přijíždí odjinud.

„Řeší se čistota a vzhled, to jsou klíčové věci. Musí se upravit pohledová stránka nádraží, nátěry, opláštění budovy, ať nevypadá tak jak dnes,“ shrnul Vychytil. „Ze všech nádraží, která patří Z-Groupu, je to zlínské v nejhorším stavu. Obě strany deklarují, že mají zájem se dohodnout,“ naznačil.

Lidé neřeší vlastníka, ale stav nádraží

„Lidé neřeší, kdo je vlastníkem, ale jaký je stav nádraží,“ zmínil náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel. „Věřím, že je ve společném zájmu všech zainteresovaných partnerů, aby ve Zlíně vznikl co nejdříve moderní dopravní terminál. Do té doby je ale nutné adekvátně se starat o současné prostory,“ vzkázal.

Jde však také o čas. Za vjezd na nádraží kraj zatím platí Z-Groupu zhruba 1,7 milionu korun měsíčně. A to na základě smlouvy, podle níž se musí domluvit s jejich majitelem na nové sumě do konce června. Spor se táhne už z minulého volebního období a musí se rychle vyřešit.

Pak se bude čekat na výstavbu moderního dopravního terminálu. Podle plánů by se nové autobusové nádraží mělo posunout blíže k nadjezdu a zabíralo by méně místa, vedle něho by mohla vyrůst další budova. V první fázi budování terminálu má však vzniknout nová železniční nádražní budova.

Příprava projektu se ale protahuje i proto, že je spojená s elektrifikací a částečným zdvojkolejněním železniční trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic. Stát, který je investorem modernizace trati, ještě nemá územní rozhodnutí, i když už se podle původních plánů mělo stavět.