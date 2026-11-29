K nehodě vyjížděli profesionální i dobrovolní hasiči před půl dvanáctou. Autobus jel z obce Prostřední Bečva směr Pustevny.
„Hasiči po příjezdu odstranili střešní okénko a pomocí žebříku vstoupili dovnitř. Následně zahájili záchranu cestujících. Příslušníci lezecké skupiny z centrální hasičské stanice Valašské Meziříčí ve spolupráci s ostatními hasiči vytvořili z žebříků a lan improvizovaný sestup, po kterém se zachráněné osoby bezpečně dostaly na silnici,“ uvedli hasiči Zlínského kraje na Facebooku.
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Přivolaný vyprošťovací automobil ani náhradní autobus nakonec nebyly potřeba. Po evidenci se část cestujících vydala dál na Pustevny, ostatní se vrátili do Prostřední Bečvy.