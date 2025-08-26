Valašskomeziříčský stadion bude mít nové fotbalové šatny i osvětlení plochy

Autor: ,
  12:48
Modernizace fotbalových šaten a nové osvětlení atletického stadionu jsou v plánu při opravě letního stadionu ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. Do úprav areálu letního stadionu s fotbalovými hřišti, atletickým oválem a dalším zázemím pro sportovce investuje město pravidelně.
Fotogalerie4

Letní sportovní areál ve Valašském Meziříčí | foto: TJ Valašské Meziříčí

Naposledy například nechalo vyměnit povrch na hřišti s umělým povrchem a vybudovalo prostor pro hod diskem. „Nyní je před námi rekonstrukce fotbalových šaten a také vybudování nového osvětlení atletického stadionu, díky čemuž budou moci sportovci využívat areál i po setmění,“ uvedl starosta Robert Stržínek.

Práce začnou podle plánu příští rok o prázdninách. „Jelikož se jedná o skutečně rozsáhlou investici, hotovo by mělo být na jaře 2027. Abychom mohli žádat o dotaci, je nezbytné do letošního listopadu vysoutěžit také dodavatele stavby, a proto jsme se touto investicí zabývali na mimořádném zastupitelstvu,“ uvedl místostarosta Petr Nachtmann.

Meziříčí se vrací k plánu na novou sportovní halu, hledá pro ni vhodné místo

Hlavní část stavebních prací se bude týkat přestavby fotbalových šaten. „Tyto už si rekonstrukci po letech užívání skutečně zaslouží. Po konzultaci s fotbalisty počítáme s jejich kompletní přestavbou včetně výměny rozvodů, podlahových krytin, topení a nového vybavení. Zároveň zde plánujeme zřídit toalety pro veřejnost a také zajistit bezbariérový přístup,“ uvedl Nachtmann.

„Na základě požadavků jednotlivých sportovních oddílů, které areál atletického stadionu využívají, jsme se rozhodli zde nainstalovat také nové osvětlení. Počítáme s osazením čtyř stožárů s LED svítidly. Díky tomu se výrazně prodlouží doba, po kterou je možné areál využívat,“ zmínil místostarosta.

Fotbalisté na Juřince budou mít nové zázemí. Sportovní areál čeká velká oprava

„Náklady budou podle projektu 24,7 milionu korun, až 70 procent nákladů může pokrýt dotace z Národní sportovní agentury,“ poznamenal mluvčí valašskomeziříčské radnice Jakub Mikuš.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lidé v obci blokovali silnici, na protest proti nedokončené dálnici neustále přecházeli

Od šesti hodin ráno do půl jedenácté dopoledne trvala blokáda silnice v Martinicích na Kroměřížsku. Lidé i obec tak protestovali proti opakovanému oddalování termínu zprovoznění téměř dokončené...

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Trénink vítěze z Trnkobraní? Dva dny nejíst a vypít 20 litrů vody denně

Hulínská firma HaKne připravila pro tradiční soutěž jedlíků na festivalu Trnkobraní ve Vizovicích dva tisíce knedlíků. Vítěz Radim Dvořáček jich za hodinu spořádal 180. Svůj vlastní český rekord ale...

Unikátní objev. Barokní jeskyně zámku v Kroměříži zdobí stovky polodrahokamů

Objev v přízemí Arcibiskupského zámku má mezinárodní význam a v rámci Evropy je výjimečný. Vědci z Univerzity Palackého v Olomouci při uměleckohistorickém průzkumu zjistili, že podlahu, klenby i...

Medvěda na Valašsku zlákalo ovoce v sadu, myslivci ho natočili termokamerou

Ve valašských lesích na pomezí Vsetínska a Zlínska se potuluje asi stokilový medvěd. V úterý večer ho natočili myslivci v lokalitě nazývané Petrovica v katastru města Brumov-Bylnice v jihovýchodním...

Valašskomeziříčský stadion bude mít nové fotbalové šatny i osvětlení plochy

Modernizace fotbalových šaten a nové osvětlení atletického stadionu jsou v plánu při opravě letního stadionu ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. Do úprav areálu letního stadionu s fotbalovými hřišti,...

26. srpna 2025  12:48

Zlín ještě nemůže koupit trolejbusy. Turci podali k antimonopolnímu úřadu rozklad

Šlo o jednu z větších zakázek zlínského dopravního podniku. Poté, co nevybral dodavatele ve třech veřejných soutěžích, se letos dohodl v rámci jednacího řízení bez uveřejnění se Škodou Electric na...

26. srpna 2025  9:09

Trápení trvá. Slovácko dál čeká na první venkovní ligové vítězství tohoto roku

Ne, není to zdaleka jejich nejdelší šňůra prvoligových zápasů bez venkovního vítězství. Mezi lety 2006 až 2009, kdy na dvě sezony vypadli z nejvyšší soutěže, táhli fotbalisté Slovácka sérii 19...

26. srpna 2025  8:19

V centru Zlína vznikne nová cyklostezka. Cesta na Svahy se otevře na podzim

Ještě letos bude v centru Zlína další smíšená cyklostezka. A to v části Vodní ulice, v úseku od kruhové křižovatky po přechod, po němž se přechází do ulice Zarámí, včetně navazujícího chodníku.

25. srpna 2025  16:02

Útočníka zastavila až střelba policie. Za pobodání exmanželky a syna dostal 17 let

Za loňské pobodání exmanželky a syna ve Zlíně poslal dnes zlínský krajský soud jednašedesátiletého muže pravomocně na 17 let do věznice se zvýšenou ostrahou. Schválil dohodu o vině a trestu, kterou...

25. srpna 2025

Lidé v obci blokovali silnici, na protest proti nedokončené dálnici neustále přecházeli

Od šesti hodin ráno do půl jedenácté dopoledne trvala blokáda silnice v Martinicích na Kroměřížsku. Lidé i obec tak protestovali proti opakovanému oddalování termínu zprovoznění téměř dokončené...

25. srpna 2025,  aktualizováno  10:55

Baník - Slovácko 2:0. Ostravané se dočkali, první ligovou výhru zařídil Almási

Fotbalisté Ostravy v ligovém 6. kole porazili doma Slovácko 2:0 a dočkali se prvního vítězství v sezoně nejvyšší soutěže. Baník rozhodl zápas po přestávce, kde se hlavičkami prosadili slovenští...

24. srpna 2025  17:14,  aktualizováno  19:49

Trénink vítěze z Trnkobraní? Dva dny nejíst a vypít 20 litrů vody denně

Hulínská firma HaKne připravila pro tradiční soutěž jedlíků na festivalu Trnkobraní ve Vizovicích dva tisíce knedlíků. Vítěz Radim Dvořáček jich za hodinu spořádal 180. Svůj vlastní český rekord ale...

24. srpna 2025  18:26

Jan Antonín Baťa po válce doplatil na to, že firma chtěla vyzrát na stát, říká badatel

Premium

Před šedesáti lety, 23. srpna 1965, zemřel v Brazílii Jan Antonín Baťa. Po tragické smrti zakladatele Tomáše Bati v roce 1932 převzal otěže průmyslového impéria a pokračoval v jeho rozvoji až do...

23. srpna 2025

Zlín - Liberec 1:0, hosté měli převahu, o výhře nováčka rozhodl z penalty Kalabiška

Senzační jízda zlínských fotbalistů po návratu do první ligy pokračuje. V 6. kole si doma poradili s Libercem 1:0, když se o jedinou utkání trefu postaral v závěru poločasu Kalabiška z penalty,...

23. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:34

V Ostravě šanci nedostal, ve Zlíně ano. Fukala poprvé kope i standardky

Už po druhém kole měl ve Zlíně odehraných více prvoligových minut (180) než za celou předchozí sezonu v Baníku Ostrava (109). Michal Fukala si letní přestup do týmu nováčka fotbalové Chance Ligy...

22. srpna 2025  17:16

Medvěda na Valašsku zlákalo ovoce v sadu, myslivci ho natočili termokamerou

Ve valašských lesích na pomezí Vsetínska a Zlínska se potuluje asi stokilový medvěd. V úterý večer ho natočili myslivci v lokalitě nazývané Petrovica v katastru města Brumov-Bylnice v jihovýchodním...

22. srpna 2025  15:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.