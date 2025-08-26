Naposledy například nechalo vyměnit povrch na hřišti s umělým povrchem a vybudovalo prostor pro hod diskem. „Nyní je před námi rekonstrukce fotbalových šaten a také vybudování nového osvětlení atletického stadionu, díky čemuž budou moci sportovci využívat areál i po setmění,“ uvedl starosta Robert Stržínek.
Práce začnou podle plánu příští rok o prázdninách. „Jelikož se jedná o skutečně rozsáhlou investici, hotovo by mělo být na jaře 2027. Abychom mohli žádat o dotaci, je nezbytné do letošního listopadu vysoutěžit také dodavatele stavby, a proto jsme se touto investicí zabývali na mimořádném zastupitelstvu,“ uvedl místostarosta Petr Nachtmann.
Hlavní část stavebních prací se bude týkat přestavby fotbalových šaten. „Tyto už si rekonstrukci po letech užívání skutečně zaslouží. Po konzultaci s fotbalisty počítáme s jejich kompletní přestavbou včetně výměny rozvodů, podlahových krytin, topení a nového vybavení. Zároveň zde plánujeme zřídit toalety pro veřejnost a také zajistit bezbariérový přístup,“ uvedl Nachtmann.
„Na základě požadavků jednotlivých sportovních oddílů, které areál atletického stadionu využívají, jsme se rozhodli zde nainstalovat také nové osvětlení. Počítáme s osazením čtyř stožárů s LED svítidly. Díky tomu se výrazně prodlouží doba, po kterou je možné areál využívat,“ zmínil místostarosta.
„Náklady budou podle projektu 24,7 milionu korun, až 70 procent nákladů může pokrýt dotace z Národní sportovní agentury,“ poznamenal mluvčí valašskomeziříčské radnice Jakub Mikuš.