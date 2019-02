Výběr vlaků může mít dohru, Zlínskému kraji pomáhal člověk z Arrivy

Od prosince letošního roku má na regionálních tratích ve Zlínském kraji skončit monopol Českých drah. Státní dopravce by se o ně měl dělit zhruba půl na půl se společností Arriva.

Tak rozhodli tento týden krajští zastupitelé, i když někteří byli proti (více čtěte v článku Zlínský kraj ukončil monopol Českých drah, část zakázky získala Arriva).

Nelíbilo se to například sociální demokracii, jejíž poslankyně Alena Gajdůšková upozornila na to, že kraj si vybral jako poradenskou firmu pro přípravu výběru dopravce společnost Transport Advisory, jejíž spolumajitel Petr Prokeš je zaměstnancem Arrivy, kde má funkci produktového manažera.

„Je nestandardní, že hejtman mluví o tom, že si přizvali odborníky, a pak se ukáže, že jde o zaměstnance subjektu, který dostal docela významnou zakázku od kraje. To by na západ od našich hranic určitě neprošlo,“ řekla Gajdůšková s tím, že chce s právníky zkonzultovat další postup v této věci.

Firma Transport Advisory pro kraj pracovala zhruba rok do ledna 2018 a podle náměstka hejtmana pro dopravu Pavla Botka z KDU-ČSL tvořila model jízdních řádů, přestupních vazeb či návaznosti na dálkovou dopravu.

„Výběr dopravce nemohla firma nijak ovlivnit. Navíc pan Prokeš se na práci pro Zlínský kraj přímo nepodílel,“ tvrdí Botek.

Podle něho kraj společnost Transport Advisory vybral proto, že odborníků na tuto problematiku není v Česku mnoho. Před jejím oslovením o provázanosti Prokeše s Arrivou podle svých slov nevěděl.

„Nepídili jsme se po tom. V průběhu prací nás na to někdo upozornil, ale nespatřuji na tom nic nekalého,“ řekl Botek.

„Musíme posoudit, do jaké míry měl (Prokeš) možnost někoho ovlivnit. Tak žhavé to ale být nemůže. Nabídky dopravců to nemohlo ovlivnit,“ je přesvědčený lidovecký hejtman Jiří Čunek.

Prokeš: Od nástupu do Arrivy jsem nic pro kraj nedělal

Kraj vydal loni v únoru předběžné oznámení v evropském rejstříku, takzvanou notifikaci, o tom, že od konce roku 2019 hledá dopravce na regionální tratě.

Přihlásili se mu čtyři zájemci, z nichž po tržních konzultacích vybral dva, přičemž Arriva se v této věci spojila s Leo Expressem, jenž jí zajistil deset vlaků. Pro Arrivu, která získala tratě ve východní části regionu, protože nabídla nižší cenu než České dráhy, to je zakázka za zhruba 300 milionů korun ročně.

„K žádnému střetu zájmů v žádném případě nedochází. Petr Prokeš je výborný specialista, který u nás pracuje od roku 2017. Má na starost zákaznickou péči, stará se například o kontaktní centrum, které vyřizuje dotazy cestujících,“ uvedl mluvčí Arrivy Martin Farář.

„Mohu vás ujistit, že není třeba mít obavu z žádného střetu zájmů. Transport Advisory jsem zakládal v roce 2011, kdy jsem pro Arrivu ještě nepracoval. Když jsem do ní nastoupil, už jsem samozřejmě vůbec nic pro Zlínský kraj nedělal,“ reagoval Prokeš, který také říká, že jeho činnost v Transport Advisory končí.

Podle Pavla Jiříčka z právní poradny Transparency International nejde v právní rovině o střet zájmů, nicméně v obsahové ano.

„Je tady někdo, kdo kraji radí s koncepcí vlakové dopravy a na druhou stranu je zaměstnancem jednoho z dodavatelů služeb. V tom je rozpor,“ nastínil Jiříček.

„Kdo model připravoval, není zase tak podstatná věc. Navýšení rozsahu kilometrů je ale špatně,“ míní opoziční zastupitel za Svobodné Tomáš Pajonk.

Firma kraji pomáhala i s autobusy

Kraj zvyšuje rozsah vlakové dopravy o 1,3 milionu kilometrů, což mu ročně zvýší výdaje o zhruba 300 milionů korun. To je podle některých zastupitelů příliš mnoho s ohledem na to, že kraj chce stavět novou nemocnici.

„Trvám na tom, že takto zvyšovat mandatorní výdaje, když plánujeme velkou investici do zdravotnictví, je nerozumné,“ uvedl ekonomický náměstek hejtmana Jiří Sukop.

Firma Transport Advisory navíc Zlínskému kraji pomáhala i s přípravou podkladů pro výběrové řízení na autobusové dopravce, které chce hejtmanství vypsat začátkem tohoto roku. Arriva je přitom největším tuzemským autobusovým dopravcem. Ve Zlínském kraji sice nyní působí jen zcela okrajově, dá se však čekat, že o výběrové řízení bude mít zájem.

Podobný problém kvůli podezření ze střetu zájmů aktuálně řeší Liberecký kraj, který na některé tratě vybral také Arrivu, ale tamní radní pak rozhodnutí zrušili. Budou vybírat znovu už bez krajské firmy Korid LK, která se dopravou zabývá. Jejím jednatelem je Pavel Blažek, který s Prokešem vlastní právě firmu Transport Advisory.