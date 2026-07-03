Jeho součástí by byla nejen aréna, ale i tréninkové centrum s tělocvičnami a ledovými plochami, parkovací dům či ubytovací a stravovací objekt.
Právě ekonomickou i technickou proveditelnost obou řešení má nyní prověřit předběžná tržní konzultace. Město chce zjistit, jaké jsou možnosti financování za účasti soukromého sektoru, jak by mohl fungovat provoz či jaké by byly dlouhodobé náklady.
„Trinity Bank Aréna Luďka Čajky stárne a komfort zejména pro návštěvníky i přes veškeré úsilí města, městské společnosti STEZA a hokejového klubu neodpovídá současné době,“ uvedl primátor Jiří Korec (ANO).
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„Vzhledem k omezeným finančním možnostem města potřebujeme najít řešení, které bude dlouhodobě udržitelné, ekonomicky rozumné, pro město realizovatelné a zároveň přinese co největší přínos obyvatelům města i celého regionu,“ dodal.
Radnice hledá ekonomický model, který by umožnil projekt uskutečnit i za účasti soukromého kapitálu. Proto ji teď zajímá hlavně to, co by v rámci investice vzniklo, kolik a jak dlouho by město ročně platilo a co by po skončení plateb bylo ve vlastnictví města.
V případě, že vznikne pouze multifunkční aréna, může být problémem její ekonomika. „Je zřejmé, že potenciál každodenního komerčního příjmu u multifunkční haly nemusí být dostatečný pro vytvoření dostupného ekonomického modelu,“ řekl Korec.
Hala pro osm tisíc diváků
„Proto otevíráme i možnost vybudování nového sportovního komplexu v rámci lokality současných sportovišť podél ulice Březnická,“ naznačil.
iDNES má k dispozici návrh, co by tento komplex měl obsahovat. Jeho srdcem bude nová aréna s kapacitou sedm až osm tisíc návštěvníků pro sport a až deset tisíc pro koncerty a kulturní akce.
Tribuny by v ní byly dvouúrovňové, takže například pro zápasy volejbalu či házené by stačilo otevřít jen spodní patro. Tento model je srovnatelný se současnou sportovní halou Datart, na jejímž místě by aréna vyrostla.
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Tréninkové a sportovní centrum je v dokumentu popsáno následovně: Jeho součástí budou dvě ledové plochy plus stávající CCM Aréna. Stát tady mají tři multifunkční tělocvičny s hrací plochou 20 krát 40 metrů.
Kolem ledů i tělocvičen mohou vzniknout malé výsuvné tribuny či ochozy, aby tam šlo pořádat mládežnické turnaje. K tomu zázemí s šatnami, fitness centrum, rehabilitace a regenerace, kanceláře a podobně.
Hrát tady půjde hokej, házenou, volejbal, basketbal, florbal, para a inline hokej či hokejbal. „Komplex by umožňoval současný provoz až šesti sportovišť najednou,“ uvádí se v dokumentu.
Město má omezené finanční možnosti.
Potřebujeme najít dlouhodobě udržitelné řešení.
Jiří Korecprimátor Zlína
Součástí záměru bude vybudování ubytovacího objektu se 120 lůžky a zázemí pro sportovce včetně stravovacího provozu, které bude navázané na sportovní areál. Stát má ve svahu vedle CCM Arény.
Na křižovatce vedle nové arény u ulice Březnická vznikne osmipodlažní parkovací dům s kapacitou necelých 500 míst, dalších 300 míst bude pod multifunkční arénou.
Odhadovaná cena investice bez DPH je následující: multifunkční aréna zhruba 1,7 miliardy korun, parkovací dům 400 milionů, tréninkové centrum 800 milionů, ubytování a stravování 600 milionů a infrastruktura, veřejný prostor a rezerva 400 milionů korun. Celkový odhad nákladů za sportovně-kulturní komplex tak činí kolem 3,9 miliardy korun bez DPH.
Magistrát chce získat podklady
Město zdůrazňuje, že o žádné z variant zatím nerozhodlo a cílem konzultace je získat podklady pro další rozhodování. Součástí hodnocení bude také zachování dostupnosti sportovišť pro školy, mládežnické kluby i další organizace.
Zároveň se bude hledat vhodné komerční využití budoucího areálu, které by pomohlo pokrýt část investičních a provozních nákladů.
Do předběžné tržní konzultace se mohou zapojit investoři, dodavatelé, provozovatelé sportovišť, finanční instituce či další odborné subjekty. Návrhy mají zasílat do 10. srpna. Výsledky konzultace budou jedním z hlavních podkladů pro rozhodnutí, jakým směrem se projekt nové zlínské arény vydá.
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Proměny se může dočkat nejen zimní stadion a jeho okolí, ale i lokalita pod sportovní halou. Město tam nabízí k prodeji devět tisíc metrů čtverečních.
Developer, který nabídne nejvíce, postaví na místě tamního parkoviště a točny MHD osm až sedmipodlažních domů. Budou tam byty, kanceláře, obchody či kavárny.
„Rozvojová lokalita Březnická představuje jeden z významných kroků v dalším směřování města. Chceme zde vytvořit moderní městskou čtvrť, která nabídne kvalitní bydlení, pracovní příležitosti i atraktivní veřejný prostor,“ naznačil Korec.