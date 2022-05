V baťovském areálu postaví hokejovou halu, na Fabriku se čekat nebude

Investorská společnost Cream nakonec postaví novou krytou tréninkovou hokejovou halu vedle. A navíc to bude s předstihem oproti Fabrice.

Nyní chystá projektovou dokumentaci, letos chce mít vydané stavební povolení a příští rok na jaře by se mohlo začít stavět. Půjde o lehkou ocelovou konstrukci, proto výstavba potrvá jen několik měsíců. Odhadované náklady činí 60 milionů korun.

„Důvodem je především časové hledisko,“ uvedl ředitel firmy Cream Martin Jarolím. „Vnímáme velký zájem veřejnosti a především mládeže o možnost využívat další ledovou plochu ve Zlíně. Z tohoto důvodu volíme variantu samostatného objektu v těsném sousedství projektu Fabrika,“ doplnil.

Hala bude mít zázemí s kapacitou 500 míst k sezení. Vyroste na místě současného parkoviště. „Na dané ploše je projednána výstavba budovy a bude tedy nutné projednat její nové využití. Jsme přesvědčeni, že námi navrhované řešení nebude v rozporu se stanoviskem památkářů,“ poznamenal Jarolím. V lokalitě od loňska funguje provizorní ledová plocha. Památkáři k ní ovšem mají výhrady, protože areál je součástí památkové zóny.

„Tento typ staveb by v centrální části města z hlediska památkové péče neměl být realizován. Nejedná se o kvalitní a svébytné architektonické řešení,“ řekl Ladislav Buchta z Národního památkového ústavu v Kroměříži. Památkáři ale podle něj tento záměr neposuzovali.

Na stávající ledovou plochu nebylo vydáno stavební povolení, protože jedno už na stejnou plochu existuje právě pro centrum Fabrika. Proto se k ní památkáři nemohli vyjádřit. Ledové ploše městská rada každého čtvrt roku uděluje výjimku.

„Stavební zákon neumožňuje v současné chvíli vydat jakékoli jiné stavební povolení v této lokalitě, a to ani dočasné. Provozovatelé nalezli jinou cestu, která je sice hraniční, na druhou stranu ale schůdná, protože pracují s dětmi a dělají věci, které jsou ve prospěch občanů Zlína,“ řekl primátor Jiří Korec (ANO).

Na jedno místo sice nelze vydat dvě povolení, ovšem zákon umožňuje změnu stávajícího stavebního povolení tak, aby i jiná stavba mohla stát na stejném místě. Pak by se však k tomu museli opět vyjadřovat všichni účastníci řízení, tedy i památkáři. Navíc by to zabralo několik měsíců.

Výjimka projde v radě těsně

Provozovatel volí po dohodě s městem jinou cestu. Opakovaně předkládá magistrátu oznámení o konání veřejné sportovní akce v délce trvání tří měsíců. A protože je pro to nutná výjimka kvůli místu konání, rozhodují o ní radní. Korec přitom přiznal, že při hlasování v městské radě současný způsob povolování projde vždy jen těsně.

„Je sice pozitivní, že v centru města existuje vyžití pro děti i veřejnost na nové ledové ploše, ale způsob řešení nepovažuji za šťastný,“ reagoval náměstek primátora Pavel Stojar (STAN), který má na starosti oblast památkové péče.

Investor podle Korce nechce obcházet zákon, ale hledá cestu, jak umožnit obyvatelům bruslení či hokejové tréninky. „Snaží se vyjít vstříc lidem, aby to pro ně bylo cenově dostupné. Navíc nečerpají žádné dotace,“ zmínil primátor.

„Jedná se o takový typ objektu, jehož využívání je v souladu s platnými právními předpisy,“ konstatoval Jarolím, podle něhož firma Cream nemá z provozování ledové plochy žádný finanční prospěch.

Současnou ledovou plochu provozuje a také novou bude provozovat klub Tigers Zlín. „Do stejného prostoru nelze vydat dvě stavební povolení, což je fakt, který je daný. Takže jsme se snažili najít nějakou další cestu,“ uvedl člen výkonného výboru klubu Jan Pravda, který je jednatelem společnosti Vita Sana Club, pod niž hokejový klub spadá.

Město požádal o čas a prostor ve dvou hokejových stadionech u Březnické ulice, ale neuspěl. „Proto jsme rádi, že jsme nalezli dočasnou možnost, kterou nám při investici bezmála 30 milionů korun pomohl vyřešit generální partner klubu,“ upřesnil Pravda. V klubu Tigers Zlín trénuje přes 80 dětí. Příští rok se otevřou čtyři nové kategorie, takže se jejich počet má zvýšit na zhruba 200.