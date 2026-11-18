Hudbu obstarají Prestige symphony orchestra, dechová hudba Hanačka a cimbálová muzika Stojanova gymnázia Velehrad. Pro některé z vystupujících přitom má setkání ve Zlíně osobní rozměr.
„Před 250 lety se olomoucká diecéze stala arcidiecézí a já jsem arci potěšený, že u oslavy tohoto výročí můžu být osobně. Žiju sice už dlouho v Praze, ale Morava pro mě pořád znamená místo, kde se cítím dobře a kam patřím. A nejvíc to platí o Zlíně, kde jsem se narodil,“ řekl Polášek.
|
Arcibiskupství oslaví 250 let od povýšení. Chystá poutě, setkání i koncerty
Programem návštěvníky provede dvojice moderátorů, písničkář Pavel Helan a redaktorka Českého rozhlasu Petra Sedláčková.
„I když mě dnes lidé mají za Brňáka, ze čtvrtiny jsem čistokrevný Hanák. Moje babička pocházela z Hulína a chodila do školy v Kroměříži, ráda jezdila do Zlína i do Olomóca,“ uvedl Helan.
Součástí večera bude slavnostní večeře. Nabídne i neformální prostor pro setkání a rozhovory s moravskými biskupy. Podle koordinátora jubilejních oslav Zdeňka Stodůlky má Večer štědrosti pomoci zajistit prostředky pro akce, jimiž si olomoucká arcidiecéze bude po celý rok 2027 připomínat 250. výročí svého povýšení.
„Při benefičním setkání na prahu jubilejního roku vděčnosti chceme všem přítomným představit záměr oslav jubilea a také jim vyjádřit vděčnost za podporu, bez které by celoroční program nebylo možné uskutečnit,“ řekl kněz.
|
Na „buzeráku“ jsem se naučil vnitřně modlit, vzpomíná arcibiskup Nuzík
Vzhledem k omezené kapacitě sálu Kongresového centra ve Zlíně doporučují organizátoři včasnou rezervaci. Vstupenka podle nich může posloužit také jako tip na vánoční dárek nebo poděkování pro blízké. Další informace i rezervační formulář lze najít na webových stránkách.
Olomoucké biskupství na arcibiskupství povýšil 5. prosince 1777 bulou Suprema dispositione papež Pius VI. Podle představitelů arcidiecéze změnil tento krok církevní organizaci i kulturní a společenský život na celé Moravě. Olomoucká arcidiecéze se rozkládá na území východní, střední a severní Moravy, sídlo má v Olomouci. Olomouckým arcibiskupem je rodák ze Strání Josef Nuzík, svého úřadu se ujal v roce 2024