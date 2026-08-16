Součástí příprav je spuštění nového webového portálu, jenž bude průvodcem jubilejním rokem 2027 a postupně nabídne informace o duchovních, kulturních i společenských akcích.
Historické jubileum připomene rozhodnutí papeže Pia VI., který 5. prosince 1777 bulou Suprema dispositione povýšil olomoucké biskupství na arcibiskupství. Podle představitelů arcidiecéze změnil tento krok církevní organizaci i kulturní a společenský život na celé Moravě. Připravovaný jubilejní rok má být příležitostí k připomenutí historického odkazu i k posílení života současných farních společenství.
Setkání ve Zlíně, na Velehradě i Hostýně
Program oslav začne 5. ledna 2027 a vyvrcholí 5. prosince, tedy v den výročí povýšení arcibiskupství.
Připravují se mimo jiné Arcidiecézní večer štědrosti v Kongresovém centru ve Zlíně, poutě věřících jednotlivých děkanátů ke sv. Janu Sarkandrovi do Olomouce, setkání ministrantů z celé Moravy na Velehradě, výsadba stromů, pouť kněží na Svatý Hostýn nebo Arcidiecézní pouť vděčnosti na Svatém Antonínku, která je naplánována na 29. května. V plánu jsou také koncerty či výroční cyklopouť.
Národní pouť Velehrad, červenec 1985. Účastnilo se přes 100 tisíc lidí. Papežský nuncius kardinál Agostino Casaroli předává Zlatou růži. Nejvyšší papežské vyznamenání, které se uděluje významným osobnostem, kostelům, městům nebo vládám za jejich katolického ducha a loajalitu ke Svatému stolci. V roce 1985 byla Zlatá růže udělena bazilice na Velehradě papežem Janem Pavlem II. za mimořádný přínos pro katolickou církev.
Připravované akce mají nabídnout nejen připomínku významného výročí, ale především prostor pro duchovní obnovu.
„Po celý rok chceme společně děkovat za pevné duchovní kořeny, ze kterých na Hané, Valašsku, Slovácku i jinde dodnes rosteme, za všechny lidi, kteří dnes tvoří živé společenství našich farností, i za nesčetná díla charity, pomoci bližním, pastorace a křesťanské výchovy,“ uvedl na stránkách arcibiskupství biskupský delegát a koordinátor oslav Zdeněk Stodůlka.
Sedm jubilejních kostelů
Nově spuštěný web nabízí mimo jiné přehled sedmi jubilejních kostelů a kalendář hlavních diecézních akcí.
Mezi jubilejní kostely patří olomoucká katedrála sv. Václava, poutní baziliky na Svatém Hostýně, Velehradě a Svatém Antonínku i kostely sv. Mořice v Kroměříži, Navštívení Panny Marie ve Svitavách a Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích. V těchto chrámech budou věřící během jubilejního roku moci získat plnomocné odpustky.
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Mraky nad Velehradem při mši zmizely. Biskup dal věřícím tři „nevyžádané rady“
Olomoucká arcidiecéze se rozkládá na území východní, střední a severní Moravy, sídlo má v Olomouci a je pod správou olomouckého arcibiskupství, které bylo povýšeno z biskupství v roce 1777 v souvislosti s reformami. Od té doby je olomoucký arcibiskup také metropolitou moravským.
Na ploše o rozloze více než deset tisíc kilometrů čtverečních žije téměř 1,36 milionu obyvatel, z nichž se zhruba 58 tisíc hlásí ke katolické církvi. Arcidiecézi tvoří 418 farností členěných do 21 děkanátů.