Arcibiskupský zámek povede nový ředitel. Má stavební znalosti i cit pro historii

Jana Fuksová
  15:33
Má zkušenosti s vedením stavebního odboru Biskupství brněnského, z akademické sféry i ze zahraničí. Aleš Taufar převezme od října funkci ředitele Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži.

Aleš Taufar převezme od října funkci ředitele Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži. | foto: Arcibiskupství olomoucké, Zdeněk Němec,  MAFRA

Vybrala ho správa zámku na základě výběrového řízení. Podle arcibiskupství tak zámek získává odborníka, který technické znalosti v oboru stavebnictví spojuje s citem pro historii a péči o památkové objekty.

„Kroměřížský zámek a přilehlá Podzámecká zahrada patří mezi nejcennější památky, o které arcibiskupství pečuje. Jsme rádi, že se jich ujímá člověk s tak bohatými zkušenostmi i nadšením pro uchování historického dědictví,“ zmínil předseda správní rady zámecké správy Ladislav Švirák.

Unikátní objev. Barokní jeskyně zámku v Kroměříži zdobí stovky polodrahokamů

Pětačtyřicetiletý Taufar vystřídá ve funkci Jiřího Uhlíře, který největší a nejvýznamnější památku ve Zlínském kraji zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO vedl čtyři roky. Podle arcibiskupství Uhlíř místo opustil po vzájemné dohodě.

Během Uhlířova působení se výrazně zvýšil počet návštěvníků – z původních 46 tisíc na loňských 119 tisíc a dalších 41 tisíc na kulturních akcích.

Kroměřížský zámek bude mít nového ředitele, arcibiskupství chce jiné vedení

Taufar se narodil v Brně a po studiu na stavební fakultě se věnoval realizaci sanací a statického zajištění historických staveb po celé České republice. Řídil celkové obnovy kostelů Nanebevzetí Panny Marie v Porta coeli v Předklášteří, sv. Ignáce v Jihlavě a sv. Jakuba v Brně. Přednášel vedle toho na Fakultě stavební VUT v Brně a na univerzitě v rakouské Kremži.

„Kroměřížský zámek s přilehlou Podzámeckou zahradou vnímám jako jedinečný klenot, který má co nabídnout nejen obyvatelům města, ale také návštěvníkům z Česka i zahraničí,“ prohlásil Taufar.

V Kroměříži se po 140 letech setkali dva vladaři, rakouský císař a ruský car

V současné době návštěvníky láká mimo jiné jedinečný objev stovek polodrahokamů v umělých jeskyních zámku takzvaných grottách. Objevil je tam tým vědců, historiků, památkářů a dalších expertů zapojených do rozsáhlého uměleckohistorického průzkumu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Opilec za volantem nedal přednost a poslal druhé auto pod kamion, řidič zemřel

Tragická dopravní nehoda blokovala ve středu hlavní silniční tah I/50 od Uherského Brodu na Slovensko. Nedaleko Bystřice pod Lopeníkem nedal opilý řidič osobního auta v křižovatce přednost jinému...

Středeční nehoda na Uherskohradišťsku má dvě oběti, zemřela i spolujezdkyně

Nehoda tří aut na silnici I/50 u Bystřice pod Lopeníkem na Uherskohradišťsku má dvě oběti. Po řidiči jednoho z osobních aut, který zahynul na místě, zemřela později v nemocnici i jeho spolujezdkyně....

Bude to mrtvá řeka, říkají ochránci přírody i rybáři. Bagrování prověřuje inspekce

O prázdninách začala stavební firma s úpravou zhruba kilometrového úseku koryta řeky Rusavy v Holešově. Cílem je zvýšit jeho kapacitu a průtočnost při povodních. Masivní bagrování se nelíbí ochráncům...

V Kroměříži se po 140 letech setkali dva vladaři, rakouský císař a ruský car

Byla to událost, jakou do té doby a už nikdy poté Kroměříž nezažila. Před 140 lety se v tomto moravském městě setkal rakouský císař František Josef I. s ruským carem Alexandrem III. Skutečný důvod...

Auto se na Kroměřížsku zřítilo z dálničního mostu na D1, řidič nehodu nepřežil

Tragická nehoda se stala ve čtvrtek odpoledne na dálnici D1 u Bezměrova na Kroměřížsku. Podle hasičů osobní vůz po srážce s nákladním prorazil svodidla a zřítil se z dálničního mostu. Řidič pád...

Arcibiskupský zámek povede nový ředitel. Má stavební znalosti i cit pro historii

Má zkušenosti s vedením stavebního odboru Biskupství brněnského, z akademické sféry i ze zahraničí. Aleš Taufar převezme od října funkci ředitele Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži.

22. září 2025  15:33

Rusko k ničemu nepotřebujeme, říká Knotek. Politickým vzorem lídra Pirátů je JFK

V případě Jiřího Knotka ze Strání, který je lídrem Pirátů sněmovních voleb ve Zlínském kraji, hned zaujme jedna věc. Jeho nízký věk, když jde o politika. Letos v srpnu oslavil teprve 27. narozeniny.

22. září 2025  12:07

Divadlo a filharmonie ve Zlíně slaví 80 let. Chtějí být atraktivní pro i mladé diváky

Patří mezi největší profesionální kulturní instituce v kraji a ročně přivítají jen na svých domácích scénách dohromady téměř 150 tisíc diváků. Další tisíce baví v jiných částech republiky nebo...

22. září 2025  9:09

Pán Dronů. Jednou budou vozit lidi z letiště do města, říká vizionář z DroneTechu

Premium

S kamarádem už před více než šesti lety chtěl koupit dron a pomáhat hasičům při lokalizaci požáru a ohledávání míst, které je třeba prozkoumat. Tehdy ještě Ondřej Staněk neuspěl, záliba v dronech mu...

21. září 2025

V Kroměříži se po 140 letech setkali dva vladaři, rakouský císař a ruský car

Byla to událost, jakou do té doby a už nikdy poté Kroměříž nezažila. Před 140 lety se v tomto moravském městě setkal rakouský císař František Josef I. s ruským carem Alexandrem III. Skutečný důvod...

21. září 2025  16:18

Slončíka přemohly při návratu do Zlína emoce. Gól pod okny svého domu neslavil

Přijel, viděl, zvítězil. A dal gól. Tom Slončík se vrátil poprvé domů do Zlína jako soupeř a pomohl svrhnout do té doby nedobytnou ligovou pevnost nováčka parádní dalekonosnou bombou pod okny domu v...

21. září 2025  14:19

Zlín - Hradec Králové 1:2, hosté náramně pálili zpoza vápna, rozhodl Čech

Fotbalisté Hradce v sobotu navázali na vítězství nad Spartou a dál se posouvají tabulkou české ligy výš. Tentokrát uspěli na hřišti nováčka ze Zlína, který přišel o domácí neporazitelnost. O...

20. září 2025  14:48,  aktualizováno  17:54

Pardubice - Slovácko 1:1, hosté vedli po kiksu Konečného, po půli srovnal Tanko

Pardubičtí fotbalisté nevyužili možnost zvednout se ze dna tabulky. V souboji dvou týmů ze se spodních příček v devátém kole Chance ligy se Slováckem, remizovali 1:1 a zůstávají poslední. Hosté šli...

20. září 2025  14:48,  aktualizováno  16:55

Česko by mělo vystoupit z EU, říká lídryně hnutí Stačilo! Marie Pěnčíková

Před čtyřmi lety v regionu vedla kandidátku komunistů jako poslankyně, po neúspěšných volbách však s vysokou politikou skončila. Teď se do ní chce Marie Pěnčíková vrátit jako lídryně kandidátky hnutí...

20. září 2025  10:10

S komunisty do vlády nepůjdeme, říká lídr Motoristů v kraji Jiří Barták

Lídr Motoristů ve Zlínském kraji dlouhá léta působil u celní správy, takže v politice aktivní být nemohl. Jiřího Bartáka však zajímala a znal se s řadou lidí, kteří na tom byli stejně. Jedním z nich...

19. září 2025  16:46

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ve Zlíně odchovali mládě zoborožce přilbového, hnízdící samice má zvláštní zvyk

Ve zlínské zoologické zahradě oslavují. Jako první česká zoo odchovali mládě pestrého ptáka zoborožce přilbového. Rodičovský pár i mládě mohou návštěvníci vidět ve voliéře u Zátoky rejnoků. V...

19. září 2025  12:38

Jak roste dům? Studenti si zkusili práci zedníka, geodeta nebo instalatéra

Žáci základních a středních škol a učilišť z okolí Uherského Brodu se mohli podívat, jak se staví bytový dům. Exkurze nazvaná Jak roste dům aneb od výkopů po klíče se konala na stavbě domů Comenius...

19. září 2025  11:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.