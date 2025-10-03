V rozhovoru pro iDNES.cz mluví nejen o podobě Zlína, proměně tržiště či nové výškové budově.
Jak se od mládí formoval váš vztah ke Zlínu?
Ressová: Když jsem jako středoškolačka dojížděla z Luhačovic do tehdejšího Gottwaldova, vnímala jsem toto město spíše jako místo povinností, kde byla škola, doktoři, úřady. Až později, když jsem se do Zlína přestěhovala, jsem pochopila jeho architektonickou a urbanistickou kvalitu. To se promítlo i do mé dizertační práce, kde jsem se věnovala baťovským domkům.
Maršíková: Já jsem se tady narodila. Maminka pocházela z Brna, tatínek z Čech, ale od 60. let už rodina žila ve Zlíně, kam tatínek přišel hrát hokej. Vyrůstala jsem na Věžových domech a dodnes bydlím v této lokalitě. Pořád si pamatuji, jak v 70. a 80. letech vypadala Bartoška (Bartošova čtvrť), areál koupaliště a sportovišť. Prostředí, ve kterém člověk vyrůstá, ho odmala formuje. Zlín je pro mě městem, kde se cítím dobře, a stále v něm nacházím místa a historické souvislosti, které objevuji.